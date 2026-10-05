Viirun ja Pesosen joulu kutsuu koko perheen joulun odotukseen

Lämmin joulusatu ystävyydestä ja joulun odotuksesta

Lumi on jo peittänyt Pesosen pihapiirin, ja kaikkialla vallitsee talven lempeä rauha. Sitten Viiru-kissa kuulee joulusta, ja hännänpäähän tarttuu kutkuttava jännitys. Miten ihmeessä ehditään leipoa piparit, tehdä jouluostokset ja hakea joulukuusi ajoissa?

Viirun ja Pesosen joulu on lämmin koko perheen näytelmä ystävyydestä ja joulun taianomaisesta odotuksesta. Teos perustuu Sven Nordqvistin rakastettuihin lastenkirjoihin Viiru ja Pesonen saavat jouluvieraita ja Viirun ja Pesosen joulupuuhat.

Näytelmän on dramatisoinut ja ohjannut teatterinjohtaja Seppo Välinen. Musiikista vastaa Laura Hänninen, lavastuksesta ja puvustuksesta Toini Nissinen sekä koreografiasta Seppo Välinen ja Milla Hakkarainen. Äänisuunnittelusta vastaa Heikki J Järvi, valosuunnittelusta Kimmo Häyhä ja maskeerauksesta Ella Stolt. Näyttämöllä nähdään teatterin näyttelijänelikko Mari Hirvi (Viiru), Timo Luoma (Pesonen), Milla Kangas ja Saara Östman.

”Monella meistä on muisto lapsuuden jouluaatoista ja kutkuttavasta jännityksestä. Toivon, että niin lapset kuin aikuisetkin voivat samaistua ihanaan joulun odotukseen Viirun ja Pesosen seurassa. Ajattelen, että elämässä on tärkeää haaveilla isosti. Tärkeää on myös rohkeasti Viirun tavoin mennä kohti unelmia. Jos rinnalla kulkee vielä Pesosen kaltainen ihana ystävä, jännittävä matkakin muuttuu suureksi seikkailuksi, joka kannattaa kokea”, kertoo Seppo Välinen.

Aistiystävällisemmät esitykset joulukuussa

Näytelmästä järjestetään myös kaksi aistiystävällisempää esitystä 3.12. ja 4.12. Vaasan kaupunginteatterissa ensimmäistä kertaa järjestettävien aistiystävällisempien esitysten tavoitteena on mahdollistaa teatterikokemus myös niille katsojille, joille suuret yleisötilaisuudet tai voimakkaat aistiärsykkeet voivat tuntua kuormittavilta.

Aistiystävällisemmät esitykset toteutetaan yhteistyössä Autismin Kirjon Pohjalaiset ry:n kanssa.

Ensi-ilta ja esitystiedot

Viirun ja Pesosen joulun ensi-ilta nähdään torstaina 19.11. klo 18 Vaasan kaupunginteatterin Julia-näyttämöllä. Esityksen kesto on noin tunnin, eikä siinä ole väliaikaa. Teosta suositellaan yli 4-vuotiaille.

Esitykset ovat tällä hetkellä loppuunvarattuja. Mahdollisia peruutuspaikkoja voi tiedustella teatterin lippukassalta.

Näytelmä palaa ohjelmistoon myös ensi jouluna 2027.