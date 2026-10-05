Viirun ja Pesosen joulu kutsuu koko perheen joulun odotukseen
16.11.2026 16:15:00 EET | Vaasan kaupunginteatteri | Tiedote
Vaasan kaupunginteatterin koko perheen näytelmä Viirun ja Pesosen joulu saa ensi-iltansa torstaina 19.11.2026 Julia-näyttämöllä. Näytelmä on herättänyt suurta kiinnostusta, ja kaikki esitykset ovat tällä hetkellä loppuunvarattuja.
Lämmin joulusatu ystävyydestä ja joulun odotuksesta
Lumi on jo peittänyt Pesosen pihapiirin, ja kaikkialla vallitsee talven lempeä rauha. Sitten Viiru-kissa kuulee joulusta, ja hännänpäähän tarttuu kutkuttava jännitys. Miten ihmeessä ehditään leipoa piparit, tehdä jouluostokset ja hakea joulukuusi ajoissa?
Viirun ja Pesosen joulu on lämmin koko perheen näytelmä ystävyydestä ja joulun taianomaisesta odotuksesta. Teos perustuu Sven Nordqvistin rakastettuihin lastenkirjoihin Viiru ja Pesonen saavat jouluvieraita ja Viirun ja Pesosen joulupuuhat.
Näytelmän on dramatisoinut ja ohjannut teatterinjohtaja Seppo Välinen. Musiikista vastaa Laura Hänninen, lavastuksesta ja puvustuksesta Toini Nissinen sekä koreografiasta Seppo Välinen ja Milla Hakkarainen. Äänisuunnittelusta vastaa Heikki J Järvi, valosuunnittelusta Kimmo Häyhä ja maskeerauksesta Ella Stolt. Näyttämöllä nähdään teatterin näyttelijänelikko Mari Hirvi (Viiru), Timo Luoma (Pesonen), Milla Kangas ja Saara Östman.
”Monella meistä on muisto lapsuuden jouluaatoista ja kutkuttavasta jännityksestä. Toivon, että niin lapset kuin aikuisetkin voivat samaistua ihanaan joulun odotukseen Viirun ja Pesosen seurassa. Ajattelen, että elämässä on tärkeää haaveilla isosti. Tärkeää on myös rohkeasti Viirun tavoin mennä kohti unelmia. Jos rinnalla kulkee vielä Pesosen kaltainen ihana ystävä, jännittävä matkakin muuttuu suureksi seikkailuksi, joka kannattaa kokea”, kertoo Seppo Välinen.
Aistiystävällisemmät esitykset joulukuussa
Näytelmästä järjestetään myös kaksi aistiystävällisempää esitystä 3.12. ja 4.12. Vaasan kaupunginteatterissa ensimmäistä kertaa järjestettävien aistiystävällisempien esitysten tavoitteena on mahdollistaa teatterikokemus myös niille katsojille, joille suuret yleisötilaisuudet tai voimakkaat aistiärsykkeet voivat tuntua kuormittavilta.
Aistiystävällisemmät esitykset toteutetaan yhteistyössä Autismin Kirjon Pohjalaiset ry:n kanssa.
Ensi-ilta ja esitystiedot
Viirun ja Pesosen joulun ensi-ilta nähdään torstaina 19.11. klo 18 Vaasan kaupunginteatterin Julia-näyttämöllä. Esityksen kesto on noin tunnin, eikä siinä ole väliaikaa. Teosta suositellaan yli 4-vuotiaille.
Esitykset ovat tällä hetkellä loppuunvarattuja. Mahdollisia peruutuspaikkoja voi tiedustella teatterin lippukassalta.
Näytelmä palaa ohjelmistoon myös ensi jouluna 2027.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi SippolaTiedottajaPuh:040 773 7587heidi.sippola@vaasa.fi
Seppo VälinenTeatterinjohtajaPuh:040 575 5231seppo.valinen@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasan kaupunginteatteri on Vaasassa toimiva suomenkielinen ammattiteatteri.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunginteatteri
Näytelmä joka menee pieleen – ja juuri siksi oikein5.10.2026 16:00:00 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunginteatterin syksyssä nähdään hurjarytminen fyysinen farssi, kun Näytelmä joka menee pieleen (The Play That Goes Wrong) saa ensi-iltansa Romeo-näyttämöllä torstaina 8.10.2026.
Tinakenkätyttö-musikaali saa kantaesityksensä – Kaija Koon tarina ja musiikki valtaavat Vaasan kaupunginteatterin8.9.2026 18:30:00 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunginteatterin syksyn suuri kantaesitys Tinakenkätyttö – musikaali Kaija Koon elämästä vie katsojan artistin elämänvaiheisiin ja uran käännekohtiin. Faktaa ja fiktiota yhdistävää tarinaa kuljettavat eteenpäin artistin tunnetut kappaleet. Uusi kotimainen musikaali saa kantaesityksensä torstaina 10.9.2026 Vaasan kaupunginteatterin Romeo-näyttämöllä.
Vaasan kaupunginteatterin kausi 2026–2027 tuo näyttämölle rohkeita tarinoita14.8.2026 15:15:00 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunginteatterin rohkeuden teemaa kantava näytäntökausi kutsuu katsojat monipuolisten teatterielämysten äärelle. Tulevan kauden ohjelmistossa yhdistyvät kantaesitysmusikaali, vauhdikas farssi, klassikkodekkari, koko perheen teatterielämykset ja monipuoliset vierailuesitykset. Kevätkaudella ohjelmisto täydentyy uudella kotimaisella kantaesityksellä, Wasalandian vahakabinetilla, joka saa ensi-iltansa helmikuussa 2027.
Onnistunut näytäntövuosi Vaasan kaupunginteatterissa28.5.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunginteatterin näytäntövuosi 2025–2026 oli onnistunut. Katsojaluvut ja kävijämäärät kasvoivat edelliskaudesta: katsojia kertyi noin 36 500 ja kävijöitä lähes 44 000. Monipuolinen ohjelmisto tarjosi elämyksiä musiikkiteatterin, draaman ja lastenteatterin ystäville.
Viirun ja Pesosen joulu hurmaa loppuvuodesta, keväällä viritetään Hiirenloukku20.5.2026 15:30:00 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunginteatterin näytäntökaudella 2026–2027 nähdään aiemmin julkistettujen Tinakenkätyttö-musikaalin ja Näytelmä joka menee pieleen -farssin lisäksi koko perheen näytelmä Viirun ja Pesosen joulu sekä Agatha Christien klassikko Hiirenloukku. Ohjelmistoa täydentävät uusi Kapun kulma -konserttisarja ja monipuolinen kattaus vierailuesityksiä. Kauden teemana on rohkeus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme