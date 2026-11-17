Ulosottolaitos kokeili yhdessä sidosryhmiensä kanssa häätöjä ehkäisevää työtä vuosina 2025–2026 Jyväskylässä, Lahdessa ja Vantaalla. Kokeilun aikana toimitettujen häätöjen määrät laskivat mukana olleissa kaupungeissa, kun vastaavana aikana koko maan kehitys oli päinvastainen.

Kokeilussa mukana olleista kaupungeista Vantaalla on tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä toimitettu 15 prosenttia vähemmän häätöjä kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Lahdessa vastaava luku on 14. Jyväskylässä häätöjen määrä on samalla tasolla viime vuoden kanssa. Koko maassa on toimitettu tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä noin prosentti enemmän häätöjä kuin vuotta aiemmin.

‒ Häätöjen määrä on ollut pitkään voimakkaassa kasvussa. Pilottikaupungeissa kuluneen vuoden kehitys on lupaavaa, mutta on kuitenkin tärkeä seurata, onko kyse pysyvämmästä muutoksesta, koska tarkastelujakso on lyhyt, sanoo apulaisvaltakunnanvouti Riina Tammenkoski.

Kokeilussa aloitettua työtä on tarkoitus jatkaa, koska Ulosottolaitokselle löytyi rooli häätöjen ehkäisyssä verkostojen kokoajana, tiedontuottajana ja kouluttajana.

‒ Pilotissa saadut tulokset työn vaikuttavuudesta ovat olleet hyviä ja ulosotolle on luontevaa toimia ennalta ehkäisevän työn koordinaattorina. Tulosten perusteella Ulosottolaitoksen kannattaa jatkaa häätöjä ennaltaehkäisevää työtä. On kuitenkin huomattava, että työn tuloksellisuus on kiinni paikallisten toimijoiden aktiivisuudesta, sanoo Tammenkoski.

Verkostotyö ja kouluttaminen tehokasta

Kokeilussa rakennettiin paikkakuntakohtaisia häätöjen ehkäisyn verkostoja, kehitettiin uusia toimintamalleja asumisen riskien varhaiseen tunnistamiseen, koulutettiin ammattilaisia sekä vahvistettiin yhteistyötä asumisen, talouden ja sosiaalipalveluiden toimijoiden välillä.

– Yhdessä sidosryhmien kanssa koulutimme muun muassa isännöitsijöitä ja yksityisiä vuokranantajia. Nuorille järjestimme tapahtumia, joissa jaettiin tietoa asumisesta ja oman talouden hallinnasta. Lisäksi esimerkiksi Jyväskylässä kehitimme puheeksioton mallin, jonka avulla työllisyyspalvelut on ottanut puheeksi asumisen ja talouden kysymykset asiakkaidensa kanssa. Samaa mallia on mukailtu Vantaalla, kertoo kokeilussa mukana ollut ennakoivan talousneuvonnan asiantuntija Anu Niilo-Rämä.

Kokeilun aikana syntynyt yhteistyö lisäsi toimijoiden välistä tiedonkulkua, vahvisti yhteistä tilannekuvaa paikallisista häätöilmiöistä ja madalsi kynnystä asiakkaiden palveluohjaukseen.

‒ Kokemukset osoittavat, että häätöjä ehkäisevä työ edellyttää paikalliset erityispiirteet huomioivaa toimintaa, mutta sen perustana ovat paikkakunnasta riippumatta varhainen tunnistaminen, palveluihin ohjaaminen sekä toimiva verkostoyhteistyö, summaa Niilo-Rämä.

Häätöjä ennaltaehkäisevän työn kokeilun loppuraportti on luettavissa Ulosottolaitoksen verkkosivuilta.