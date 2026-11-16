Yhtymähallitus päätti HUS-yhtymän vuoden 2027 talousarvioesityksestä
16.11.2026 11:53:41 EET | HUS | Tiedote
Yhtymähallitus päätti omalta osaltaan HUS-yhtymän vuoden 2027 talousarvioesityksestä sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2027–2029.
Yhtymähallitus hyväksyi osaltaan vuoden 2027 talousarvioesityksen. Talousarvion runkona toimii jäsenten hyväksymä talousarviokehys: 2 482,6 miljoonaa euroa.
Rahoitusmallin muutosten myötä sekä valtionohjaus että HUS-yhtymän omistajaohjaus ovat tiivistyneet merkittävästi. Vuoden 2027 talousarvio on tiukasti raamitettu, eikä se sisällä erillistä jononpurkurahoitusta (TA 2026 20 miljoonaa euroa). Toimintakulujen kasvuvara on vain 3,3 prosenttia vuoden 2026 ennusteeseen verrattuna, kun huomioidaan takautuvasti maksettavat kertaluonteiset kiinteistöveronpalautukset (22,7 miljoonaa euroa).
Asiakasmaksuihin esitetään korotuksia
Asiakasmaksuja tarkistetaan taso- ja indeksikorotusten mukaisesti.
Jos asiakasmaksulakiin ja -asetukseen esitetyt tasokorotukset sekä uudet asiakasmaksut hyväksytään, nostetaan 1.3.2027 erikoissairaanhoidon vastaanottomaksua kymmenellä prosentilla 80,50 euroon sekä suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksuja kymmenellä prosentilla. Lisäksi käyttöön otettaisiin uusia asiakasmaksuja, kuten leikkaus- ja toimenpidemaksu 264,10 euroa sekä erityistutkimusmaksu 41,00 euroa (asetuksen mukainen enimmäismaksu 60,30 euroa). Keskenmenon hoidosta tai raskauden keskeytyksistä ei perittäisi asiakasmaksuja.
Asiakasmaksujen huojennukset takuueläkkeen saajien sekä velkajärjestelyssä olevien osalta pidetään ennallaan.
”Asiakasmaksujen korotuksia vastaava euromäärä leikataan suoraan pois rahoituksestamme. Tämän vajeen paikkaamiseksi joudumme korottamaan asiakasmaksuja”, tiivistää talousjohtaja Jari Finnilä.
Asiakasmaksuihin liittyen yhtymähallitus edellyttää muun muassa, että asiakasmaksujen maksukaton automaattista seurantaa edistetään Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän yhteistyönä siten, ettei maksukaton täyttymisen seuranta ole yksinomaan asiakkaan vastuulla. Lisäksi HUS tiedottaa aktiivisesti mahdollisuudesta asiakasmaksujen huojennukseen, jotta siihen oikeutetut potilaat myös tietävät oikeudestaan hakea huojennusta.
Yhtymähallituksen talousarvion yhteydessä tekemät aloitteet löytyvät kokonaisuudessaan pöytäkirjasta.
Yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelman 22.12.2026.
Niemenmäen henkilöstöasuntojen myynti
Yhtymähallitus päätti Helsingin Niemenmäessä Luuvaniementiellä sijaitsevien henkilöstöasuntojen myymisestä. Kiinteistöjen yhteenlaskettu kauppahinta on 41,8 miljoonaa euroa, josta HUSille suoraan kohdistuva osuus on noin 27,8 miljoonaa euroa.
Kaupan ehtona on, että ostaja pystyy tarjoamaan jatkossakin HUSin henkilökunnalle henkilöstöasumista lähellä työpaikkaa ja hyvällä saatavuudella.
Yhtymähallitus päätti henkilöstöasuntojen myyntiprosessin käynnistämisestä 2.9.2024. HUS-yhtymän talousarvioissa on vuosien 2023–2026 tasapainottamistoimenpiteenä päätetty omaisuuden realisoinnista yhteensä 50 miljoonalla eurolla.
Muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaan.
Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen.
Yhtymähallituksen kokous pidettiin 16.11.2026. Yhtymähallituksen seuraava kokous on 21.12.2026.
Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
Yhtymäkokous on HUSin ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Yhtymäkokous hyväksyy HUSin talousarvion, tilinpäätöksen ja strategian. Sen jäseniä ovat Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin nimeämät viisi yhtymäkokousedustajaa. Yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.
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Yhteyshenkilöt
yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, p. 040 504 5851
toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot assistentti Kaarina Heikinheimo p. 050 427 9861, etunimi.sukunimi@hus.fi
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
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