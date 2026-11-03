Romantasian ykkösnimen Sarah J. Maasin Acotar-sarjan 6. osa suomeksi – Kauan odotettua kirjaa myytiin ensimmäisen vuorokauden aikana 1,7 miljoonaa kappaletta
16.11.2026 11:26:08 EET | Gummerus | Tiedote
Romantiikkaa ja fantasiaa supersuosituissa romaaneissaan yhdistelevän Sarah J. Maasin Riitasointujen valtakunta (Gummerus) ilmestyy tänään suomeksi Sarianna Silvosen kääntämänä. Sadat tuhannet Acotar-sarjan fanit ympäri maailmaa jonottivat kauan odotettua kuudetta osaa alkuteoksen ilmestyessä järjestetyissä keskiyön tapahtumissa lokakuun lopulla. Englanninkielistä kirjaa myytiin ensimmäisen vuorokauden aikana 1,7 miljoonaa kappaletta.
Acotar-sarjassa seurataan kuolevaisen Feyre Archeronin matkaa Prythianin taianomaisessa haltiavaltakunnassa ja kuvataan hänen saapumisestaan alkavaa suurta rakkaustarinaa sekä sitä seuraavia kiivaita valtataisteluita.
Romantasian kuningatar Sarah J. Maas tunnetaan eeppisistä Valtakunta-, Throne of Glass- ja Crescent City -sarjoistaan. Maasin kuumaa romantiikkaa ja hurjia taisteluita yhdistelevät kirjat ovat myyneet maailmanlaajuisesti yli 100 miljoonaa kappaletta, Suomessakin jo yli 200 000, ja niitä käännetään 40 kielelle.
Sarah J. Maas: Riitasointujen valtakunta
alkuteos A Court of Splintered Harmony
suomentanut Sarianna Silvonen
431 sivua
ilmestyy äänikirjana 2.12., lukija: Rosanna Kemppi
Lisätietoja:
Eeva Herrainsilta, viestintäjohtaja, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi
Arvostelukappaleet: info@gummerus.fi
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Yhteyshenkilöt
Eeva HerrainsiltaViestintäjohtajaGummerusPuh:040 5146 360eeva.herrainsilta@gummerus.fi
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Gummerus
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