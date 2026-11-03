Romantasian ykkösnimen Sarah J. Maasin Acotar-sarjan 6. osa suomeksi – Kauan odotettua kirjaa myytiin ensimmäisen vuorokauden aikana 1,7 miljoonaa kappaletta

Timo R. Stewartin Miksei kukaan tee mitään? Pohdintoja Gazan tuhosta (Gummerus) on tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon ehdokkaana 3.11.2026 11:30:00 EET | Tiedote

Mitä Gazan tuhosta on tärkeä tietää ja miten siitä voi puhua? Palkittu tietokirjailija, tutkija Timo R. Stewart käy läpi teoksessaan konfliktin vaiheita poliittisesta, moraalisesta ja filosofisesta näkökulmasta. Teoksen esseet rakentavat näkyviin Gazan tuhon kaaren syksystä 2023 kevääseen 2026. Stewart avaa ajatuksiaan julkisesta keskustelusta ja siitä, millaista on työkseen tutkia ja kommentoida sotaa. Miten omaksua uupumatta tuskaa aiheuttavaa tietoa ja samalla olla tunteva ihminen?