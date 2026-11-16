Veikkauksen pelit jakautuvat kahteen sovellukseen – Vedot & iCasino -sovellus ladattavissa

Nykyinen Veikkaus-sovellus päivittyy myöhemmin Lotot & Arvat -sovellukseksi, josta löytyvät lotto- ja muut arvontapelit sekä nettiarvat. Vedonlyönti- ja nettikasinopelit poistuvat nykyisestä Veikkaus-sovelluksesta sen päivittyessä ja löytyvät sen jälkeen Vedot & iCasino -sovelluksesta.

Uudistuksen taustalla on rahapelilain muutos. Vedonlyönti ja verkossa pelattavat kasinopelit avataan kilpailulle 1. heinäkuuta 2027, kun taas arvontapelit, arvat, peliautomaatit ja fyysiset pöytäpelit jäävät Veikkauksen yksinoikeuden piiriin. Uuden lainsäädännön mukaan Veikkauksen yksinoikeuteen jäävät pelit on pidettävä erillään kilpailulle avautuvasta liiketoiminnasta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että digitaalisia pelejä tarjotaan erillisissä osioissa veikkaus.fi:ssä sekä erillisissä sovelluksissa.

Kaksi sovellusta, tutut pelit

Uudesta Vedot & iCasino -sovelluksesta löytyvät vedonlyönti- ja Toto-pelit, nettikasino, livekasino ja eBingo. Pokeri löytyy edelleen omasta erillisestä sovelluksestaan.

– Vedot & iCasino -sovellus kokoaa pelimme ja niihin liittyvät palvelut yhteen ja tarjoaa asiakkaille helppokäyttöisen, sujuvan ja miellyttävän kokemuksen. Tavoitteenamme on erinomainen digitaalinen käyttökokemus, jossa sovellus on ensisijainen kanava. Julkaisemme sovelluksen ja verkkosivuston vaiheittain, lisäämme niihin jatkuvasti uusia ominaisuuksia ja parannamme käyttökokemusta. Asiakkaidemme tarpeet ja odotukset ohjaavat tulevia julkaisuja, Veikkauksen Nettikasino ja vedonlyönti -liiketoimintaryhmän digitaalisten kanavien johtaja Fatemeh Daneshzadeh sanoo.

Nykyinen Veikkaus-sovellus päivittyy uudeksi Lotot & Arvat -sovellukseksi vaiheittain marraskuun lopusta alkaen. Sovellus ilmoittaa päivityksestä ja päivitys asentuu joko automaattisesti tai käyttäjän hyväksynnällä puhelimen sovelluspäivitysasetuksista riippuen. Lotot & Arvat -sovelluksesta löytyvät jatkossa lotto- ja muut arvontapelit sekä nettiarvat.

– Lotot & Arvat -sovelluksesta löytyvät sujuvasti monet tutut suomalaisten suosikkipelit kuten Lotto, Eurojackpot ja Keno. Uusissa pelinäkymissä porukkapelit ja suosikkirivit löytyvät nopeasti ja helposti, Veikkauksen Arvontapelit ja peliautomaatit -liiketoimintaryhmän digitaalisten kanavien johtaja Anu Muurinen sanoo.

Digipalvelujen kehitys jatkuu

Myös veikkaus.fi uudistuu loppuvuoden aikana. Jatkossa lotto- ja muut arvontapelit sekä vedonlyönti- ja kasinopelit löytyvät verkkopalvelusta omista osioistaan.

Kaikkiin Veikkauksen digipalveluihin kirjaudutaan jatkossakin samoilla tunnuksilla. Asiakkaalla on edelleen yksi asiakkuus ja yksi pelitili, eikä asiakkuuksiin tai pelaamisen hallinnan välineisiin tule muutoksia vuoden 2026 aikana.

Veikkaus kehittää digipalveluitaan jatkossakin vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita.

– Sovelluksia ja verkkopalvelua kehitetään vaiheittain seuraavien kuukausien aikana yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Palautetta, käyttökokemuksia ja sisäisiä havaintoja hyödynnetään, jotta palvelut vastaavat entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin, Veikkauksen Nettikasino ja vedonlyönti -liiketoimintaryhmän johtaja Jarkko Nordlund sanoo.

Lisätietoa Veikkauksen uudistumisesta löytyy osoitteesta veikkaus.fi/uudistumme.