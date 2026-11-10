Aki Soudunsaari Tampereen yliopiston kasvun ja kaupallistamisen työelämäprofessoriksi
16.11.2026 13:00:33 EET | Tampereen yliopisto | Tiedote
Aki Soudunsaari on nimitetty kasvun ja kaupallistamisen työelämäprofessoriksi Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekuntaan. Hän on aloittanut kolmivuotisessa osa-aikaisessa tehtävässä 16.11.2026.
Aki Soudunsaari on taustaltaan liikuntatieteiden maisteri ja kauppatieteiden jatko-opiskelija, joka on myös opettanut yrittäjyysopintoja Jyväskylän yliopistossa. Soudunsaarella on laaja näkymä suomalaiseen kasvuyritysten ekosysteemiin. Päätoimisesti hän on toimitusjohtaja Springvest Oyj:ssä. Springvest on listattu sijoituspalveluyhtiö, joka on Soudunsaaren johtamishistorian aikana järjestänyt rahoitusta yli 200 miljoonaa euroa mm. tutkimuslähtöisille kasvuyhtiöille. Soudunsaari jatkaa toimitusjohtajan tehtävässä myös työelämäprofessuurin aikana.
Tampereen yliopiston kasvun ja kaupallistamisen työelämäprofessuurin tarkoituksena on vahvistaa kauppatieteiden opiskelijoiden kykyä paitsi analysoida liiketoimintaa myös rakentaa ja johtaa sen kasvattamista kunnianhimoisesti. Kauppatieteiden yksikön päällikkö, professori Hannu Saarijärvi kertoo, että kauppatieteiden koulutuksessa halutaankin vahvistaa osaamista siitä, miten asiakasymmärrys muutetaan kaupallisiksi ratkaisuiksi ja kannattavaksi kansainväliseksi liiketoiminnaksi.
Suomessa syntyy paljon hyvää teknologiaa ja lupaavia yrityksiä, mutta harva niistä kasvaa kansainväliseksi menestystarinaksi. Pullonkaula on harvoin teknologia tai tuoteidea. Useammin se on myynti, kansainvälistyminen, asiakaskokemus tai kasvun johtaminen.
– Aki Soudunsaaren työelämäprofessuuri yhdistää tutkimustietoa ja kasvuyritysten käytännön ymmärrystä. Soudunsaari tuo meille vankkaa käytännön kokemusta ja osaamista opetuksen tueksi, Saarijärvi sanoo.
Aki Soudunsaari näkee tehtävän mahdollisuutena tutkia ja edistää Suomen kasvua niin yksilön, yritysten kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Hänen mukaansa talous kasvaa vasta kun ihmiset kasvavat, oppivat ja uskaltavat käyttää osaamistaan.
– Opiskelijat tarvitsevat entistä monipuolisempia työelämävalmiuksia, joihin sisältyy myös yrittäjyysosaamista. Kokemuksesta tiedän, että sitä ei opita pelkästään paperilta. On tärkeää, että opiskelijat, tutkijat ja yrittäjät pääsevät työskentelemään todellisten kasvu- ja kaupallistamishaasteiden parissa, Soudunsaari sanoo.
– Parhaimmillaan näin syntyy uusia tiede- ja tutkimuslähtöisiä yrityksiä, jotka osaavat kaupallistaa ratkaisunsa, houkutella kasvurahoitusta ja johtaa yrityksiään niin, että ne voivat muuttaa maailmaa paremmaksi, hän jatkaa.
Johtamisen ja talouden tiedekunnan dekaani Marko Seppänen on Soudunsaaren kanssa samaa mieltä: kasvun avaimet löytyvät yhdistämällä käytäntöä ja teoriaa.
– Soudunsaarella on harvinainen osaamisten yhdistelmä: hän on ollut rakentamassa ja kasvattamassa yrityksiä itse, järjestänyt rahoitusta muiden kasvuun ja tuntee myös yliopistomaailman. Juuri tätä tarvitsemme, kun opetamme tulevia kasvun johtajia.
Kasvun ja kaupallistamisen työelämäprofessuuri on osa Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan laajempaa kokonaisuutta, jossa tarkastellaan yritysten kasvua eri näkökulmista. Opiskelijoille kokonaisuus tarkoittaa uusia kasvun johtamisen opintoja ja tutkijoille tutkimushankkeita yhdessä kasvuyritysten kanssa.
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Aki Soudunsaari
- Työelämäprofessori, kasvu ja kaupallistaminen, Tampereen yliopisto 2026–
- Toimitusjohtaja, Springvest Oyj 2023–
- Perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, deep tech -yhtiö Elementic 2023–
- Perustaja ja toimitusjohtaja, ilmanpuhdistusteknologiayhtiö Naava 2013–2019
- Projektipäällikkö, Kasvuyrityslaboratorio, kauppatieteiden tiedekunta, Jyväskylän yliopisto 2011–2013
- Kasvuyhtiösijoittaja
- Useiden startup-yritysten neuvonantaja ja hallituksen jäsen
- Kasvuyrittäjille suunnatun Cofounderi-podcastin perustaja ja juontaja
- Liikuntatieteiden maisteri ja kauppatieteiden jatko-opiskelija, Jyväskylän yliopisto
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Työelämäprofessori Aki Soudunsaari
aki.soudunsaari@springvest.fi
puh. 040 822 6322
Professori Hannu Saarijärvi
hannu.saarijarvi@tuni.fi
puh. 040 535 1369
Kuvat
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 23 200 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4 200. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
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