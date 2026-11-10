Aki Soudunsaari Tampereen yliopiston kasvun ja kaupallistamisen työelämäprofessoriksi

Aki Soudunsaari on taustaltaan liikuntatieteiden maisteri ja kauppatieteiden jatko-opiskelija, joka on myös opettanut yrittäjyysopintoja Jyväskylän yliopistossa. Soudunsaarella on laaja näkymä suomalaiseen kasvuyritysten ekosysteemiin. Päätoimisesti hän on toimitusjohtaja Springvest Oyj:ssä. Springvest on listattu sijoituspalveluyhtiö, joka on Soudunsaaren johtamishistorian aikana järjestänyt rahoitusta yli 200 miljoonaa euroa mm. tutkimuslähtöisille kasvuyhtiöille. Soudunsaari jatkaa toimitusjohtajan tehtävässä myös työelämäprofessuurin aikana.

Tampereen yliopiston kasvun ja kaupallistamisen työelämäprofessuurin tarkoituksena on vahvistaa kauppatieteiden opiskelijoiden kykyä paitsi analysoida liiketoimintaa myös rakentaa ja johtaa sen kasvattamista kunnianhimoisesti. Kauppatieteiden yksikön päällikkö, professori Hannu Saarijärvi kertoo, että kauppatieteiden koulutuksessa halutaankin vahvistaa osaamista siitä, miten asiakasymmärrys muutetaan kaupallisiksi ratkaisuiksi ja kannattavaksi kansainväliseksi liiketoiminnaksi.

Suomessa syntyy paljon hyvää teknologiaa ja lupaavia yrityksiä, mutta harva niistä kasvaa kansainväliseksi menestystarinaksi. Pullonkaula on harvoin teknologia tai tuoteidea. Useammin se on myynti, kansainvälistyminen, asiakaskokemus tai kasvun johtaminen.

– Aki Soudunsaaren työelämäprofessuuri yhdistää tutkimustietoa ja kasvuyritysten käytännön ymmärrystä. Soudunsaari tuo meille vankkaa käytännön kokemusta ja osaamista opetuksen tueksi, Saarijärvi sanoo.

Aki Soudunsaari näkee tehtävän mahdollisuutena tutkia ja edistää Suomen kasvua niin yksilön, yritysten kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Hänen mukaansa talous kasvaa vasta kun ihmiset kasvavat, oppivat ja uskaltavat käyttää osaamistaan.

– Opiskelijat tarvitsevat entistä monipuolisempia työelämävalmiuksia, joihin sisältyy myös yrittäjyysosaamista. Kokemuksesta tiedän, että sitä ei opita pelkästään paperilta. On tärkeää, että opiskelijat, tutkijat ja yrittäjät pääsevät työskentelemään todellisten kasvu- ja kaupallistamishaasteiden parissa, Soudunsaari sanoo.

– Parhaimmillaan näin syntyy uusia tiede- ja tutkimuslähtöisiä yrityksiä, jotka osaavat kaupallistaa ratkaisunsa, houkutella kasvurahoitusta ja johtaa yrityksiään niin, että ne voivat muuttaa maailmaa paremmaksi, hän jatkaa.

Johtamisen ja talouden tiedekunnan dekaani Marko Seppänen on Soudunsaaren kanssa samaa mieltä: kasvun avaimet löytyvät yhdistämällä käytäntöä ja teoriaa.

– Soudunsaarella on harvinainen osaamisten yhdistelmä: hän on ollut rakentamassa ja kasvattamassa yrityksiä itse, järjestänyt rahoitusta muiden kasvuun ja tuntee myös yliopistomaailman. Juuri tätä tarvitsemme, kun opetamme tulevia kasvun johtajia.

Kasvun ja kaupallistamisen työelämäprofessuuri on osa Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan laajempaa kokonaisuutta, jossa tarkastellaan yritysten kasvua eri näkökulmista. Opiskelijoille kokonaisuus tarkoittaa uusia kasvun johtamisen opintoja ja tutkijoille tutkimushankkeita yhdessä kasvuyritysten kanssa.

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Aki Soudunsaari