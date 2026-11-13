Euroopan säteily- ja ydinturvallisuusviranomaiset ovat huolissaan Venäjän iskujen vaikutuksista Ukrainan ydinturvallisuuteen
16.11.2026 14:00:42 EET | Säteilyturvakeskus (STUK) | Tiedote
Säteilyturvakeskus jakaa huolen eurooppalaisten kollegojensa kanssa Ukrainan ydinturvallisuuden heikkenemisestä Venäjän jatkuvien energiainfrastruktuuriin kohdistuvien hyökkäysten seurauksena.
Pohjoismaiden säteilyturvallisuusviranomaisten (NORA), Euroopan säteilysuojeluviranomaisten yhteistyöelimen (HERCA) ja Länsi-Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten yhteistyöjärjestön (WENRA) yhteinen julkilausuma julkaistiin maanantaina 16.11.2026. Siinä organisaatiot tuomitsevat toimet, joilla Venäjä vaarantaa Ukrainan ydinvoimalaitosten turvallisuudelle välttämättömän luotettavan sähkönsaannin. Säteilyturvakeskus on näiden kaikkien järjestöjen jäsen.
Julkilausumassaan järjestöt korostavat, että Venäjän toistuvat hyökkäykset Ukrainan sähköverkkoon ja sähköasemiin lisäävät laajamittaisien sähkökatkoksien todennäköisyyttä. Sähkökatkokset voivat puolestaan vaarantaa ydinlaitosten turvallisuusjärjestelmien toiminnan. Pahimmillaan tilanteen heikkeneminen voisi johtaa vakaviin ydinturvallisuutta vaarantaviin tapahtumiin.
"Ydinlaitosten turvallisuuteen kohdistuvat riskit eivät ole vain Ukrainan asia. Hyökkäykset ydinlaitosten turvallisuuden kannalta välttämätöntä infrastruktuuria vastaan ovat vastuuttomia, sietämättömiä ja vastoin niitä kansainvälisiä sopimuksia, joihin myös Venäjä on sitoutunut", Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana toteaa. Tiippana on myös WENRAn puheenjohtaja.
Säteilyturvakeskus yhdessä eurooppalaisten kollegaviranomaistensa kanssa pitää välttämättömänä, että Venäjä lopettaa hyökkäykset Ukrainan ydinlaitoksia ja niiden turvallisen toiminnan kannalta keskeistä energiainfrastruktuuria vastaan. Samalla Säteilyturvakeskus jatkaa yhteistyötä eurooppalaisten viranomaisten kanssa säteilytilanteen seuraamiseksi sekä valmius- ja varautumisjärjestelyjen vahvistamiseksi.
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Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.
Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser.
Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation.
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