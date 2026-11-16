Mediakutsu – RKP puoluevaltuusto kokoontuu Porvoossa 21.11.2026
16.11.2026 12:31:59 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP puoluevaltuusto kokoontuu 21.–22.11. Porvoossa, Hotel Haikon Kartano & Spa, Haikontie 114, Porvoo. Media on tervetullut seuraamaan RKP:n puoluevaltuuston yleispoliittista keskustelua sekä kansanedustajien kyselytuntia lauantaina 21.11.2026.
Puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Eva Biaudet avaa kokouksen, ja RKP puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz aloittaa yleispoliittisen keskustelun.
Yleispoliittinen keskustelu alkaa lauantaina 21.11. klo 13.30. Kansanedustajien kyselytunti alkaa klo 15.
Keskustelua ja kyselytuntia voi seurata paikan päällä tai RKP Facebook-sivulla https://www.facebook.com/sfprkp/ sekä puolueen verkkosivuilla www.rkp.fi.
Puoluevaltuuston jäsenet ja kansanedustajat tapaavat yleisöä lauantaina 21.11. Porvoossa Lundi-kauppakeskuksen edustalla klo 11–12.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Lehdistösihteeri Anders Wikström
puh 050 595 8928
anders.wikstrom@sfp.fi
Lämpimästi tervetuloa seuraamaan keskustelua!
Yhteyshenkilöt
Anders Wikströmpressekreterare-lehdistösihteeriPuh:050 595 8928anders.wikstrom@sfp.fi
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