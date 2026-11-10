MUISTUTUSKUTSU: Tervetuloa Tokio-Tampere-sarjan lehdistötilaisuuteen Hotel Havenin Bar Haveniin ke 18.11. klo 12

KUTSU: Tervetuloa Tokio-Tampere-sarjan lehdistötilaisuuteen Hotel Havenin Bar Haveniin ke 18.11. klo 12 10.11.2026 11:36:57 EET | Kutsu

Tervetuloa Tokio-Tampere-sarjan lehdistötilaisuuteen Hotel Havenin Bar Haveniin (Unioninkatu 17, 00130 Helsinki) keskiviikkona 18.11. klo 12. Tilaisuudessa kuullaan suomalais-japanilaisen suurtuotannon synnystä, ja median edustajilla on mahdollisuus haastatella sarjan tähtiä ja tekijöitä. Sarjan näyttelijöistä paikalle saapuvat Jasper Pääkkönen, Anne Watanabe, Elias Salonen, Mikko Nousiainen ja Antti Reini. Ilmoittaudu lehdistötilaisuuteen: antero.alhonen@nelonenmedia.fi Tokio-Tampere-sarjassa Pääkkösen ja Watanben näyttelemien etsivien, Jon Laineen ja Aki Suzumiyan, tiet kohtaavat jännittävässä sarjamurhaajajahdissa. Japanissa menestystä niittänyt sarja alkaa Ruudussa ma 7.12. Sarjan kaksi ensimmäistä jaksoa ovat ennakkokatseltavissa Nelosen ja Ruudun pressipalvelussa osoitteessa nelonenpressi.fi Ohjelman kuvia voi ladata täältä.