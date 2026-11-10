Nelonen Media

MUISTUTUSKUTSU: Tervetuloa Tokio-Tampere-sarjan lehdistötilaisuuteen Hotel Havenin Bar Haveniin ke 18.11. klo 12

16.11.2026 12:46:43 EET | Nelonen Media | Kutsu

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Tervetuloa Tokio-Tampere-sarjan lehdistötilaisuuteen Hotel Havenin Bar Haveniin (Unioninkatu 17, 00130 Helsinki) keskiviikkona 18.11. klo 12. Tilaisuudessa kuullaan suomalais-japanilaisen suurtuotannon synnystä, ja median edustajilla on mahdollisuus haastatella sarjan tähtiä ja tekijöitä.

Sarjan näyttelijöistä paikalle saapuvat Jasper Pääkkönen, Anne Watanabe, Elias Salonen, Mikko Nousiainen ja Antti Reini.

Ilmoittaudu lehdistötilaisuuteen: antero.alhonen@nelonenmedia.fi

Tokio-Tampere-sarjassa Pääkkösen ja Watanben näyttelemien etsivien, Jon Laineen ja Aki Suzumiyan, tiet kohtaavat jännittävässä sarjamurhaajajahdissa. Japanissa menestystä niittänyt sarja alkaa Ruudussa ma 7.12.

Sarjan kaksi ensimmäistä jaksoa ovat ennakkokatseltavissa Nelosen ja Ruudun pressipalvelussa osoitteessa nelonenpressi.fi

Ohjelman kuvia voi ladata täältä.

Yhteyshenkilöt

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Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, GrooveFM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.

Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.

Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali sekä Eppu Normaalin jäähyväiskonsertit.

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KUTSU: Tervetuloa Tokio-Tampere-sarjan lehdistötilaisuuteen Hotel Havenin Bar Haveniin ke 18.11. klo 1210.11.2026 11:36:57 EET | Kutsu

Tervetuloa Tokio-Tampere-sarjan lehdistötilaisuuteen Hotel Havenin Bar Haveniin (Unioninkatu 17, 00130 Helsinki) keskiviikkona 18.11. klo 12. Tilaisuudessa kuullaan suomalais-japanilaisen suurtuotannon synnystä, ja median edustajilla on mahdollisuus haastatella sarjan tähtiä ja tekijöitä. Sarjan näyttelijöistä paikalle saapuvat Jasper Pääkkönen, Anne Watanabe, Elias Salonen, Mikko Nousiainen ja Antti Reini. Ilmoittaudu lehdistötilaisuuteen: antero.alhonen@nelonenmedia.fi Tokio-Tampere-sarjassa Pääkkösen ja Watanben näyttelemien etsivien, Jon Laineen ja Aki Suzumiyan, tiet kohtaavat jännittävässä sarjamurhaajajahdissa. Japanissa menestystä niittänyt sarja alkaa Ruudussa ma 7.12. Sarjan kaksi ensimmäistä jaksoa ovat ennakkokatseltavissa Nelosen ja Ruudun pressipalvelussa osoitteessa nelonenpressi.fi Ohjelman kuvia voi ladata täältä.

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