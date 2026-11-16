Elokuvanäytös ja taiteilijatapaaminen Pohjanmaan museossa 28.11.

Elokuva Fall liittyy taiteilijaduon laajempaan Translucid Skins ~ strands ~ of us -projektiin sekä kevättalvella 2027 Öjenin luontopolulle toteutettavaan ulkoilmanäyttelyyn. Metsäympäristöön rakentuva väliaikainen näyttely toteutetaan alueellisena taidenäyttelynä yhteistyössä Vaasan museoiden kanssa.

Elokuvan visuaalinen maailma rakentuu Bekim Hasajn ja Valentina Gelainin eri puolilla Pohjanmaata toteuttamien installaatioiden ja paikkasidonnaisten teosten ympärille. Keväällä 2025 Hasaj toteutti projektiin liittyvän installaation ja performanssin Maalahdessa sijaitsevassa metsässä. Projekti tarkastelee ihmisyyttä, ympäristöä ja rinnakkaiseloa maan ja luonnon kautta. Maaperän ja ympäristön tutkiminen toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle pohdinnalle ihmisen suhteesta ympäröivään maailmaan.

Tilaisuus lauantaina 28.11. alkaa klo 14.00 taiteilijatapaamisella Pohjanmaan museon aulassa. Tämän jälkeen Fall-elokuvasta nähdään auditoriossa kolme näytöstä klo 14.30, 15.00 ja 15.30. Taiteilijat johdattavat yleisön auditorioon ennen näytöksiä. Museon aulassa on tarjolla virvokkeita.

Tilaisuus on maksuton. Museon näyttelyihin tutustuminen edellyttää kuitenkin pääsylipun lunastamista.

Poikkitaiteellinen kokonaisuus

Elokuva on osa poikkitaiteellista kokonaisuutta, johon sisältyy myös kokeellista runoutta ja kirjoittamista, performanssia, sekatekniikkateoksia sekä äänitaidetta yhteistyössä Stefan Backasin ja Annika Sillanderin kanssa. Projekti on saanut inspiraationsa taiteilijaduon aiemmasta näyttelystä Dripping Cavities sekä projekteista The Grey Hour ja Scanning Landscape. Teoksissa hyödynnetään biomuovia ja kierrätyspaperia.

Taideprojektia ovat tukeneet Svensk-Österbottniska Samfundet, Taiteen edistämiskeskus Taike, Vaasan kaupunki, Bröderna Gröndahls Stiftelse, Suomen Kulttuurirahasto ja Museovirasto. Lisäksi taiteilijat kiittävät Bergö Örådia, Maalahden kuntaa sekä Westerlunds Fils O Transport Ab:tä tuesta ja yhteistyöstä.