Henkilöstöuutisia RKP:n eduskuntaryhmän ryhmäkansliasta: Jade Malmi uusi vs. pääsihteeri ja Henrietta Hindström uusi vs. lainsäädäntösihteeri
16.11.2026 13:23:38 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n eduskuntaryhmä on valinnut ryhmän lainsäädäntösihteeri Jade Malmin vs. pääsihteeriksi.
Malmi on työskennellyt RKP:n eduskuntaryhmässä vuodesta 2019 lähtien ja on lisäksi toiminut entisen oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin erityisavustajana.
– Odotan innolla, että saan jatkaa Ruotsalaisen eduskuntaryhmän työn tukemista tällaisena ratkaisevana aikana, kun vaalikausi lähestyy loppuaan ja eduskuntavaalit ovat jo näköpiirissä. Perinteisesti vaaleja edeltävät valtiopäivät ovat eduskunnassa olleet kiireiset, sillä hallitus yleensä antaa tuolloin koko vaalikauden aikana määrällisesti eniten lakiesityksiä. Työssäni haluan varmistaa, että ryhmän kansanedustajilla on parhaat mahdolliset edellytykset edistää ryhmälle tärkeitä asioita, Malmi sanoo.
Ryhmä on valinnut oikeustieteen maisteri Henrietta Hindströmin vs. lainsäädäntösihteeriksi.
Hindström on aikaisemmin toiminut uradiplomaattina ulkoministeriössä. Ennen diplomaattiuraansa hän työskenteli muun muassa juristina suomalaisessa pörssiyhtiössä sekä asianajoalalla.
– Kansalliset ja kansainväliset kysymykset kietoutuvat yhä tiiviimmin toisiinsa, ja molempien näkökulmien ymmärtäminen on entistä tärkeämpää. On erittäin mielenkiintoista päästä osaksi poliittista prosessia ja seurata lainsäädäntötyötä läheltä tällaiseen aikaan, Hindström sanoo.
RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson on hyvin tyytyväinen valintoihin.
– Malmi on työskennellyt eduskuntaryhmän kanssa viime vaalikauden alusta lähtien, joten hänellä on vankka tuntemus eduskuntainstituutiosta ja ryhmän työskentelystä. Olemme siksi iloisia siitä, että hän on ottanut tehtävän vastaan, Andersson sanoo.
– Olemme iloisia saadessamme toivottaa Hindströmin tervetulleeksi eduskuntaryhmään. Hänen kokemuksensa ulkoministeriöstä sekä yksityiseltä sektorilta tuo ryhmään arvokasta osaamista ja uusia näkökulmia, Andersson sanoo.
Sekä Malmi että Hindström aloittivat uusissa tehtävissään maanantaina 9.11.2026. Sijaisuuksien syynä on varsinaisen pääsihteeri Hanna Sepän vanhempainvapaa.
Yhteyshenkilöt
Otto AnderssonRKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 363 3112otto.andersson@riksdagen.fi
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