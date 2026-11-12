Naantali kerää palautetta viestinnän laadusta ja tavoittavuudesta

Kyselyssä Naantalin kaupunki haluaa esimerkiksi tietää, kuinka hyvin viestintä tavoittaa vakituiset ja osa-aikaiset asukkaat sekä kaupungin palveluita käyttävät ihmiset. Kyselyssä kartoitetaan myös tavoittavimpia viestintäkanavia, verkkosivujen toimivuutta ja viestinnän selkeyttä.

– Viestintä on kaupungin lakisääteinen tehtävä ja on tärkeää, että kuntalaiset tietävät, mitä palveluja heille tarjotaan. Viestintäkenttä on kuitenkin nykyään pirstaleinen ja eri kohderyhmät tavoitetaan kovin eri tavoin ja eri kanavista. Palveluviestinnän kyselyn avulla haluamme varmistaa, että viestintämme tavoittaa kuntalaiset ja saada tietoa siitä, missä olisi kehitettävää, sanoo Naantalin viestintä- ja markkinointipäällikkö Jessica Ålgars.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään monipuolisesti kaupungin viestinnän ja markkinoinnin kehittämisessä.

Kaupunki toivoo vastauksia laajasti kaikenikäisiltä ja eri elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä, jotta se saa mahdollisimman kattavan kuvan viestinnän tavoittavuudesta ja tärkeydestä eri kohderyhmien keskuudessa.

Kyselyyn vastanneet voivat myös osallistua arvontaan, jossa voi voittaa sadan euron arvoisen lahjakortin valitsemaansa naantalilaiseen liikkeeseen. Lisäksi arvotaan Naantali-aiheisia tuotepalkintoja.

Kysely on auki 6.12. asti ja siihen voi vastata kaupungin verkkosivujen kautta.