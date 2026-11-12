Naantali kerää palautetta viestinnän laadusta ja tavoittavuudesta
16.11.2026 13:44:45 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin kaupunki haluaa kehittää viestintää eri palveluista entistä selkeämmäksi ja kaikki kohderyhmät tavoittaviksi. Työn tueksi kaupunki toteuttaa palveluviestinnän kyselyn, jolla kartoitetaan viestinnän laatua ja tavoittavuutta.
Kyselyssä Naantalin kaupunki haluaa esimerkiksi tietää, kuinka hyvin viestintä tavoittaa vakituiset ja osa-aikaiset asukkaat sekä kaupungin palveluita käyttävät ihmiset. Kyselyssä kartoitetaan myös tavoittavimpia viestintäkanavia, verkkosivujen toimivuutta ja viestinnän selkeyttä.
– Viestintä on kaupungin lakisääteinen tehtävä ja on tärkeää, että kuntalaiset tietävät, mitä palveluja heille tarjotaan. Viestintäkenttä on kuitenkin nykyään pirstaleinen ja eri kohderyhmät tavoitetaan kovin eri tavoin ja eri kanavista. Palveluviestinnän kyselyn avulla haluamme varmistaa, että viestintämme tavoittaa kuntalaiset ja saada tietoa siitä, missä olisi kehitettävää, sanoo Naantalin viestintä- ja markkinointipäällikkö Jessica Ålgars.
Kyselyn vastauksia hyödynnetään monipuolisesti kaupungin viestinnän ja markkinoinnin kehittämisessä.
Kaupunki toivoo vastauksia laajasti kaikenikäisiltä ja eri elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä, jotta se saa mahdollisimman kattavan kuvan viestinnän tavoittavuudesta ja tärkeydestä eri kohderyhmien keskuudessa.
Kyselyyn vastanneet voivat myös osallistua arvontaan, jossa voi voittaa sadan euron arvoisen lahjakortin valitsemaansa naantalilaiseen liikkeeseen. Lisäksi arvotaan Naantali-aiheisia tuotepalkintoja.
Kysely on auki 6.12. asti ja siihen voi vastata kaupungin verkkosivujen kautta.
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Yhteyshenkilöt
Jessica Ålgarsviestintä- ja markkinointipäällikköNaantalin kaupunkiPuh:040 775 5781jessica.algars@naantali.fi
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Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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