Hovioikeudelta välituomio metron automatisointiriidassa

Oikeudenkäynnin taustalla on vuonna 2008 käynnistetty pääkaupunkiseudun metron automatisointihanke. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKL purki Siemensin kanssa tehdyt metron automatisointia koskevat sopimukset vuonna 2015.

Välituomio koski ensisijaisesti sitä, oliko HKL:llä ja Länsimetro Oy:llä oikeus purkaa metron automatisointisopimukset Siemensin kanssa. Hovioikeuden välituomion mukaan HKL:lla tai Länsimetro Oy:llä ei ollut projektin huomattavasta viivästyksestä huolimatta oikeutta purkaa automatisointia koskevia toimitussopimuksia, ja hovioikeus katsoi HKL:n olevan pääosin vastuussa automatisointiprojektin viivästyksestä. Välimiesoikeus päätyi päinvastaiseen lopputulokseen ensimmäisen toimituserän viivästystä koskevassa välitystuomiossaan toukokuussa 2017 samoin kuin käräjäoikeus maaliskuussa 2020 antamassaan purkuoikeutta koskevassa välituomiossa.



– HKL on erittäin pettynyt hovioikeuden ratkaisuun sekä omastaan että yhteiskunnan näkökulmasta. Tuomio on ristiriidassa HKL:n perustellun näkemyksen, sekä välimiesoikeuden ja käräjäoikeuden tekemien ratkaisujen kanssa, sanoo HKL:n toimitusjohtaja Saara Kanto.

Ratkaisu ei tässä vaiheessa koskenut lainkaan HKL:n ja Siemensin toisiinsa kohdistamia taloudellisia vaatimuksia.

HKL tutustuu nyt välituomioon huolellisesti ja arvioi jatkotoimia sen jälkeen.

Hovioikeuden välituomiosta voi hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan. Taloudellisia vaatimuksia ryhdytään käsittelemään vasta sen jälkeen, kun välituomio on tullut lainvoimaiseksi. Tähän menee vähimmillään useita kuukausia aikaa, ja asian jatkokäsittelyn ajankohta ei ole tässä vaiheessa tiedossa.

– Tämä oikeudenkäynti on kestänyt jo yli kymmenen vuotta ja edessä on mahdollisesti vielä vuosien prosessi. Pitkittynyt prosessi ei ole kenenkään osapuolen etu, sanoo Kanto.