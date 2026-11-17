Kelan ja Kannan verkkokurssit siirtyvät uuteen, yhteiseen oppimisympäristöön 1.12.2026
17.11.2026 12:30:27 EET | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kelan verkkokurssien oppimisympäristö vaihtuu joulukuussa 2026. Nykyisessä oppimisympäristössä aloitetut koulutukset kannattaa suorittaa, ennen kuin ne suljetaan. Jatkossa löydät samasta ympäristöstä kaikki Kelan ja Kannan verkkokurssit.
Joulukuun alussa Kelan verkkokurssit siirretään uuteen oppimisympäristöön. Löydät sieltä jatkossa kaikki Kelan ja myös Kannan verkkokoulutukset.
Voit suorittaa aloittamasi Kelan verkkokurssit nykyisessä oppimisympäristössä, kunnes ne suljetaan. Suoritukset eivät siirry uuteen ympäristöön.
Muista tallentaa suoritustodistukset ajoissa
Suoritustodistuksen voi hakea vanhasta oppimisympäristöstä verkkokurssien sulkemiseen asti. Sen jälkeen palvelusta ei enää voi hakea suoritustodistuksia. Kaikki käyttäjätiedot poistetaan, kun oppimisympäristö suljetaan.
Kelan nykyisen oppimisympäristön verkkokurssit suljetaan, kun uusi ympäristö on avattu. Suurin osa kursseista suljetaan 1.12. Poikkeuksena ovat seuraavat kurssit:
- Apteekit ja lääkekorvaukset verkkokurssi on avoinna 31.12.2026 asti.
- Kelan kuntoutuksen verkkokurssi on avoinna 31.1.2027 asti.
Tallenna tai tulosta suoritustodistuksesi omaan käyttöösi ennen kurssin sulkemista.
Kelan ja Kannan verkkokurssit samassa paikassa
Kelan ja Kannan yhteinen verkkokoulu avataan 1.12.2026. Jatkossa löydät samasta oppimisympäristöstä Kelan verkkokurssien lisäksi myös Kannan verkkokoulutukset. Uusi ympäristö on aiempaa selkeämpi ja helppokäyttöisempi.
Jotta voit suorittaa verkkokursseja uudessa oppimisympäristössä, sinun täytyy luoda itsellesi käyttäjätunnukset. Uudessa oppimisympäristössä voit myös halutessasi suorittaa aiemmin tekemiäsi koulutuksia uudelleen.
Oppimisympäristön vaihtumisen yhteydessä Kela uudistaa kuntoutuksen verkkokurssin. Uudistettu verkkokurssi avautuu kevään aikana. Kela suunnittelee myös uusia verkkokursseja.
Uuden oppimisympäristön osoite julkaistaan 1.12. kela.fissä.
Tutustu Kelan verkkokursseihin
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