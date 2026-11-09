Salibandyliitto: Kansainvälisesti menestyviä lajeja ei pidä rajata huippu-urheilun rahoituksen ulkopuolelle olympiastatuksen perusteella
16.11.2026 13:33:02 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Suomen Salibandyliitto pitää opetus- ja kulttuuriministeriön linjausta ei-olympialajien huippuvalmennuksen tehostamistuen asteittaisesta poistamisesta ongelmallisena. Liitto pyytää ministeriötä arvioimaan uudelleen vuoden 2027 rahoitusratkaisua ja varmistamaan, että tulevassa tukijärjestelmässä kansainvälinen menestys, lajin merkittävyys Suomessa ja valmennustoiminnan laatu ovat keskeisiä tukiperusteita myös olympiaohjelman ulkopuolisille lajeille.
Salibandy on Suomen kolmanneksi suurin palloilulaji rekisteröityjen pelaajien määrällä mitattuna. Lajilla on yli 50 000 pelipassipelaajaa ja toimintaa ympäri Suomen. Kansainvälisellä Salibandyliitolla on 81 jäsenmaata.
Suomi on myös yksi salibandymaailman menestyneimmistä maista. Miesten maajoukkue on hallitseva maailmanmestari, naiset saavuttivat vuoden 2025 MM-pronssia ja The World Games -kultaa. Nuorten maajoukkueet ovat niin ikään hallitsevia maailmanmestareita.
– Ymmärrämme tarpeen keskittää huippu-urheilun resursseja ja parantaa rahoituksen vaikuttavuutta. Mutta kansainvälistä menestystä ei pitäisi määritellä yksinomaan olympiastatuksen kautta. Kun laji menestyy maailman huipulla, sillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys ja laadukas valmennusjärjestelmä, sen tulee voida tulla arvioiduksi näillä perusteilla, sanoo Salibandyliiton toimitusjohtaja Ville-Mikko Korkka.
Yhteisten menestystavoitteiden ja rahoituslinjausten oltava johdonmukaisia
Suomalaisen urheiluyhteisön yhteisessä strategiatyössä kansainvälinen huippu-urheilumenestys on nostettu ensimmäiseksi strategiseksi tavoitteeksi. Sen avaintuloksissa tavoitellaan EM- ja MM-mitalien määrän kasvua sekä kansainvälistä menestystä nykyistä useammassa lajissa.
Salibandyliitto näkee ristiriidan siinä, että samaan aikaan kansainvälisesti menestyviä ja kansallisesti merkittäviä lajeja ollaan rajaamassa huippuvalmennuksen erityisrahoituksen ulkopuolelle.
– Suomen huippu-urheilun menestys on laajempi kokonaisuus kuin olympiamenestys. Meidän ei pitäisi asettaa näitä vastakkain. Olympialajeja voidaan perustellusti painottaa, mutta samalla on pystyttävä osoittamaan, miksi muiden menestyvien lajien valmennusrahoituksen heikentäminen olisi suomalaisen huippu-urheilun kokonaisedun mukaista, Korkka jatkaa.
Salibandyliitto pitää tärkeänä, että rahoituskriteerit ovat avoimia, johdonmukaisia ja perustuvat todennettaviin arviointiperusteisiin. Pelkkä olympiastatus ei liiton näkemyksen mukaan saisi automaattisesti ratkaista kansainvälisesti menestyvän lajin tukikelpoisuutta.
Rahoitus tukee suoraan pelaajien kehitystä ja maajoukkuemenestystä
Salibandyliiton nykyinen huippuvalmennuksen tehostamistuki on noin 130 000 euroa vuodessa. Rahoitusta on kohdennettu nuorten olympiavalmentajatoimintaan ja pelaajapolun kehittämiseen, valittujen naisten maajoukkuepelaajien valmennuksen tukemiseen sekä maajoukkuetoiminnan kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseen.
– Kyse ei ole yleisestä hallintorahoituksesta, vaan tavoitteelliseen huippuvalmennukseen kohdennetuista resursseista. Tuella rakennetaan nuorista lahjakkuuksista kansainvälisiä huippupelaajia ja vahvistetaan maajoukkueiden menestymisen edellytyksiä. Rahoituksen heikentäminen vaikuttaa suoraan siihen, millaista valmennusta ja tukea pystymme urheilijoille tarjoamaan, toteaa Salibandyliiton huippu-urheilujohtaja Petri Kettunen.
Salibandyliitto näkee rahoituslinjauksen ajoituksen erityisen ongelmallisena myös siksi, että leikkausten kohteina olevat lajiliitot ovat jo suunnitelleet tulevaa valmennustoimintaansa ja tehneet pitkäjänteisiä sitoumuksia nykyisen rahoitusjärjestelmän pohjalta. Tieto rahoituksen muutoksista tuli yllätyksenä ilman etukäteisinformointia. Erityisen kyseenalaiseksi Salibandyliitto näkee olemassa olevaa huippuvalmennuksen rahoituksen leikkaamisen ennen kuin huippuvalmennuksen tehostamistuen uudet arviointikriteerit on edes laadittu.
Vuoden 2027 rahoitus on arvioitava uudelleen – tulevien kriteerien oltava avoimia
Salibandyliitto pitää perusteltuna, että nykyinen tehostamisrahoitus turvataan vuoden 2027 ajan ja että rahoitusratkaisut tehdään uuden arviointijärjestelmän perusteella vasta sen jälkeen, kun lajikohtaiset kriteerit on laadittu ja tukikelpoisuus arvioitu. Liitto toivoo Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Olympiakomitealta selkeää kuvausta vuoden 2027 rahoitusratkaisun perusteista, mahdollisista siirtymäjärjestelyistä sekä siitä, millä kriteereillä ei-olympialajit voivat tulevaisuudessa saada huippuvalmennuksen tehostamistukea.
– Emme vastusta tukijärjestelmän uudistamista, päinvastoin. Haluamme, että uudistus perustuu läpinäkyviin kriteereihin ja että kansainvälinen menestys, toiminnan laatu ja vaikuttavuus sekä kansallinen merkityksellisyys ratkaisevat. Kansainvälisesti menestyviä lajeja ei pidä sulkea rahoituksen ulkopuolelle ennen kuin niiden toimintaa on arvioitu näillä perusteilla, Korkka painottaa.
Salibandyliitto jatkaa asiasta rakentavaa vuoropuhelua opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Olympiakomitean kanssa ja selvittää rahoituslinjauksen perusteita myös yhteistyössä muiden vaikutusten kohteena olevien lajiliittojen kanssa.
Lisätiedot:
Petri Kettunen, huippu-urheilujohtaja, Suomen Salibandyliitto
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
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