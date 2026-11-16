Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijät-Hämeen hyvinvointialue sai hakemansa lisäajan alijäämien kattamiseen

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Mielenterveysviikolla julkistetaan runokirja, jonka runot ovat syntyneet psykoosipoliklinikan runoryhmässä 11.11.2026 08:24:47 EET | Tiedote

Runoon voi tiivistyä kokemus, jolle ei aiemmin ole löytynyt sanoja. Runon kirjoittaminen voi tarjota etäisyyttä ja antaa tilaa myös keskeneräisyydelle: kaikkea ei tarvitse selittää tai ratkaista.