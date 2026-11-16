Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijät-Hämeen hyvinvointialue sai hakemansa lisäajan alijäämien kattamiseen
16.11.2026 13:38:57 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Valtiovarainministeriö on myöntänyt Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle lisäaikaa alijäämien kattamiseen vuoden 2029 loppuun saakka.
Syksyn aikana käyty ennakollinen talouden ohjausmenettely täsmensi hyvinvointialueen hakemusta alijäämien kattamiseksi. Neuvotteluihin osallistuivat hyvinvointialueen ja valtiovarainministeriön lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäministeriö. Neuvotteluissa käsiteltiin alueen talouden ja toiminnan tilannetta sekä toimenpidesuunnitelmaa alijäämän kattamisesta vuosina 2027–2029.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue tavoittelee taloustilanteensa parantamista siten, että aiempina vuosina kertyneet alijäämät saadaan katettua vuosien 2027–2029 aikana. Vuoden 2025 lopussa hyvinvointialueella oli katettavaa alijäämää 90,2 miljoonaa euroa. Talousennusteen mukaan alijäämä pienenee jo tänä vuonna.
– Hyvinvointialueemme taloudessa on tapahtunut paljon hyvää. Olemme pystyneet hillitsemään kustannusten kasvua ja parantamaan talouden tilannetta merkittävästi, toteaa hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen.
Talouden tasapainottamisella pyritään saamaan aikaan merkittävää pysyvää kustannustason laskua. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää palvelujen priorisointia, toiminnan tehostamista sekä digitaalisten ratkaisujen nopeaa käyttöönottoa. Hyvinvointialue vähentää henkilöstökustannuksia eri keinoin ja hyödyntää tekoälyä toimintaa kehitettäessä. Muutoksia valmistellaan vaiheittain osana talousarviota ja päätöksentekoa.
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Yhteyshenkilöt
Petri VirolainenhyvinvointialuejohtajaPuh:050 438 3662
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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