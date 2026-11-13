Suomalaisen lihantuotannon kannattavuus on ollut koetuksella, eikä lihan kuluttajahintojen nousu ole välittynyt samassa suhteessa tuottajille. Samaan aikaan naudanlihan tuotanto vähenee. Seminaarissa tarkastellaan keinoja, joilla voidaan vahvistaa lihantuottajien markkina-asemaa ja hyödyntää kotimaisen tuotannon kasvumahdollisuuksia.

Ruotsissa lihantuottajien asemaa on vahvistettu lisäämällä yhteistyötä koko lihaketjussa, ja kotimaisesta lihasta on onnistuttu saamaan korkeampaa hintaa kuin Suomessa. Myös Unkarissa on kehitetty toimintamalleja tuottajien neuvotteluaseman ja lihaketjun kilpailukyvyn parantamiseksi. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että tiiviimpi yhteistyö ja markkinalähtöinen toiminta voivat luoda uusia mahdollisuuksia myös suomalaiselle lihantuotannolle.

– Suomessa on kaikki edellytykset tuottaa nykyistä enemmän laadukasta lihaa. Meillä on vettä, rehuntuotantoon soveltuvaa peltoalaa ja vahvaa osaamista eläinten hyvinvoinnissa. Kasvun edellytyksenä on kuitenkin, että tuottaja saa markkinoilta hinnan, joka kattaa kustannukset ja mahdollistaa investoinnit, korostaa MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä.

Vienti vahvistaa myös kotimaisia markkinoita

MTK:n mukaan lihantuotannon kasvua voidaan vauhdittaa kehittämällä ruokaketjun yhteistyötä, uudistamalla arvonjakoa ja panostamalla pitkäjänteisesti vientiin. Jatkuva ja kannattava vienti avaa uusia markkinoita suomalaiselle lihalle, vähentää riippuvuutta kotimaan markkinoista ja vahvistaa kilpailua myös Suomessa.

– Vienti on suomalaiselle lihantuotannolle merkittävä kasvumahdollisuus. Kun tuotteille löytyy ostajia myös ulkomailta, tuottajien vaihtoehdot lisääntyvät ja heidän neuvotteluasemansa kotimarkkinoilla vahvistuu. Tavoitteena on ruokaketju, jossa jokainen osapuoli voi toimia kannattavasti ja investoida tulevaisuuteen, Hemmilä sanoo.

Toimiva kilpailu koko ruokaketjussa on keskeinen osa lihaketjun kehittämistä. MTK ja SLC jättivät syyskuussa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) toimenpidepyynnön S-ryhmän toiminnasta. Järjestöjen mukaan kaupan vahva neuvotteluasema ja puutteellinen kilpailu voivat heikentää ruokaketjun muiden toimijoiden asemaa. Tavoitteena on edistää markkinoiden toimivuutta ja vahvistaa elintarvikeketjun kilpailua.

Lue myös MTK:n tiedote 24.9.2026: https://www.mtk.fi/-/kkv-selvityspyynto-ketjuyhteistyon-kielteiset-vaikutukset

Lisätiedot:

Tero Hemmilä, puheenjohtaja, MTK, 0400 522 012

Mari Lukkariniemi, asiantuntija (sika ja siipikarja), MTK, 040 171 9070

Juho Kyntäjä, asiantuntija (nauta ja lammas), MTK, 040 517 6972