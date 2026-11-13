Suomella on mahdollisuus kasvattaa lihantuotantoa – ratkaisuja kannattavuuteen haetaan Ruotsista ja Unkarista
17.11.2026 11:30:00 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Suomella on erinomaiset edellytykset kasvattaa lihantuotantoa. Runsaat vesivarat, rehuntuotantoon soveltuva peltoala ja korkeat eläinten hyvinvoinnin standardit luovat vahvan pohjan kotimaisen lihantuotannon kehittämiselle. Kasvu edellyttää kuitenkin nykyistä parempaa kannattavuutta, tasapuolisempaa ruokaketjun arvonjakoa ja uusia vientimarkkinoita. EU:n uusi kotieläinstrategia luo tälle vankan perustan. Näihin kysymyksiin haetaan ratkaisuja MTK:n lihaseminaarissa 17. marraskuuta Turussa.
Suomalaisen lihantuotannon kannattavuus on ollut koetuksella, eikä lihan kuluttajahintojen nousu ole välittynyt samassa suhteessa tuottajille. Samaan aikaan naudanlihan tuotanto vähenee. Seminaarissa tarkastellaan keinoja, joilla voidaan vahvistaa lihantuottajien markkina-asemaa ja hyödyntää kotimaisen tuotannon kasvumahdollisuuksia.
Ruotsissa lihantuottajien asemaa on vahvistettu lisäämällä yhteistyötä koko lihaketjussa, ja kotimaisesta lihasta on onnistuttu saamaan korkeampaa hintaa kuin Suomessa. Myös Unkarissa on kehitetty toimintamalleja tuottajien neuvotteluaseman ja lihaketjun kilpailukyvyn parantamiseksi. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että tiiviimpi yhteistyö ja markkinalähtöinen toiminta voivat luoda uusia mahdollisuuksia myös suomalaiselle lihantuotannolle.
– Suomessa on kaikki edellytykset tuottaa nykyistä enemmän laadukasta lihaa. Meillä on vettä, rehuntuotantoon soveltuvaa peltoalaa ja vahvaa osaamista eläinten hyvinvoinnissa. Kasvun edellytyksenä on kuitenkin, että tuottaja saa markkinoilta hinnan, joka kattaa kustannukset ja mahdollistaa investoinnit, korostaa MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä.
Vienti vahvistaa myös kotimaisia markkinoita
MTK:n mukaan lihantuotannon kasvua voidaan vauhdittaa kehittämällä ruokaketjun yhteistyötä, uudistamalla arvonjakoa ja panostamalla pitkäjänteisesti vientiin. Jatkuva ja kannattava vienti avaa uusia markkinoita suomalaiselle lihalle, vähentää riippuvuutta kotimaan markkinoista ja vahvistaa kilpailua myös Suomessa.
– Vienti on suomalaiselle lihantuotannolle merkittävä kasvumahdollisuus. Kun tuotteille löytyy ostajia myös ulkomailta, tuottajien vaihtoehdot lisääntyvät ja heidän neuvotteluasemansa kotimarkkinoilla vahvistuu. Tavoitteena on ruokaketju, jossa jokainen osapuoli voi toimia kannattavasti ja investoida tulevaisuuteen, Hemmilä sanoo.
Toimiva kilpailu koko ruokaketjussa on keskeinen osa lihaketjun kehittämistä. MTK ja SLC jättivät syyskuussa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) toimenpidepyynnön S-ryhmän toiminnasta. Järjestöjen mukaan kaupan vahva neuvotteluasema ja puutteellinen kilpailu voivat heikentää ruokaketjun muiden toimijoiden asemaa. Tavoitteena on edistää markkinoiden toimivuutta ja vahvistaa elintarvikeketjun kilpailua.
Lue myös MTK:n tiedote 24.9.2026: https://www.mtk.fi/-/kkv-selvityspyynto-ketjuyhteistyon-kielteiset-vaikutukset
Lisätiedot:
Tero Hemmilä, puheenjohtaja, MTK, 0400 522 012
Mari Lukkariniemi, asiantuntija (sika ja siipikarja), MTK, 040 171 9070
Juho Kyntäjä, asiantuntija (nauta ja lammas), MTK, 040 517 6972
Yhteyshenkilöt
Kaija Stormbomviestinnän asiantuntija
- maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys,
elintarvikkeet ja suomalainen ruoka
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