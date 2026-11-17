Valinnanvapauskokeilun käyttöä määrittää eniten asiakkaan tyytyväisyys julkiseen terveydenhuoltoon
18.11.2026 06:00:00 EET | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Lähes puolet valinnanvapauskokeilua käyttäneistä kertoi syyksi sen, ettei ollut saanut julkiselta terveysasemalta aikaa riittävän nopeasti. Kokeilua käyttämättä jättäneillä yleisin syy oli puolestaan tyytyväisyys julkisella terveysasemalla saatuun hoitoon. Kustannuksiin liittyvät huolet korostuivat toimeentulovaikeuksia kokevilla.
Tärkeimmät syyt käyttää ja olla käyttämättä 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilua liittyvät siihen, onko asiakas tyytyväinen vai tyytymätön julkiseen terveydenhuoltoon. Tieto ilmenee Kelan touko–syyskuussa 2026 tekemästä kyselytutkimuksesta.
Kokeilua käyttäneistä vastaajista lähes puolet (45 %) kertoi syyksi sen, ettei ollut saanut julkiselta terveysasemalta aikaa riittävän nopeasti. Joka kolmas (33 %) perusteli käyttöä sillä, ettei usko pääsevänsä lääkärille julkisella terveysasemalla. Myös aiemmat hyvät kokemukset yksityisistä lääkäripalveluista olivat lähes joka kolmannelle (31 %) keskeinen syy kokeilun käyttöön.
Myös kokeilua käyttämättömillä kokemukset julkisesta terveydenhuollosta määrittivät usein käyttöä. Heistä lähes joka kolmas (32 %) mainitsi keskeiseksi syyksi tyytyväisyyden julkisella terveysasemalla saatuun hoitoon ja joka neljäs (27 %) sen, ettei lääkärikäynnille ollut tarvetta. Pitkäaikainen hoitosuhde julkisella terveysasemalla oli keskeinen syy joka kuudennelle (16 %).
– Tulokset viittaavat siihen, ettei valinnanvapauskokeilu ensisijaisesti korvaa toimivaa julkista perusterveydenhuoltoa. Asiakkaat käyttävät kokeilua sitä erityisesti silloin, kun kokevat ettei julkisen terveydenhuollon saatavuus vastaa omaan hoitotarpeeseen, sanoo Kelan erikoistutkija Lauri Mäkinen.
Kustannukset korostuvat toimeentulovaikeuksia kokevilla
Osa kokeilua käyttämättömistä mainitsi keskeiseksi syyksi huolen kokeilusta koituvista kustannuksista.
Kustannuksiin liittyvät huolet olivat selvästi tavallisempia toimeentulovaikeuksia kokevilla. Heistä joka neljäs mainitsi huolen yllättävistä kustannuksista (24 %) tai piti kokeiluun kuuluvien tutkimusten hintaa liian korkeana (23 %). Vastaavat osuudet niiden joukossa, jotka kokivat toimeentulonsa helpoksi, olivat selvästi pienemmät: 9 ja 8 prosenttia.
– Kustannuksiin liittyvät huolet ovat olennaisia, kun arvioidaan sitä, kuinka yhdenvertaisesti kokeilu tavoittaa eri väestöryhmiä. Vaikka lääkärikäynnin hinta on rajattu, tutkimuksista voi syntyä lisäkustannuksia, jotka voivat vaikuttaa etenkin taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien halukkuuteen käyttää palvelua, sanoo Mäkinen.
Tietämättömyys tai pitkä matka eivät olleet tärkeimpiä esteitä
Vain 7 prosenttia kokeilua käyttämättömistä mainitsi keskeiseksi syyksi sen, ettei tiennyt kokeilusta. Sen sijaan 14 prosenttia kertoi, ettei tiennyt, miten kokeiluun pääsee mukaan. Tietämättömyys kokeilusta oli syynä kokeilun käyttämättä jättämiselle yleisempää 85 vuotta täyttäneillä ja toimeentulovaikeuksia kokeneilla.
Myöskään pitkä matka kokeiluun kuuluvalle lääkärille ei noussut yleisimpien esteiden joukkoon. Maaseudulla tai syrjäseudulla asuvista noin 10 prosenttia mainitsi hankalan matkan syyksi olla käyttämättä kokeilua. Kaikkien vastaajien keskuudessa matka oli vasta kahdenneksitoista yleisin syy.
– Hankala matka valinnanvapauskokeiluun kuuluvalle lääkärille osoittautui yllättävän harvoin palvelun käytön esteeksi. Vaikka matka-aikojen on aiemmissa selvityksissä todettu olevan maaseudulla selvästi pidempiä kuin kaupungeissa, monet ovat todennäköisesti tottuneet matkustamaan myös muiden palvelujen vuoksi, pohtii Kelan erikoistutkija Riina Hiltunen.
Kyselyyn vastasi yli 4 400 henkilöä
Valinnanvapauskokeilu käynnistyi syyskuussa 2025, ja sen tavoitteena on muun muassa parantaa 65 vuotta täyttäneiden perusterveydenhuollon saatavuutta ja nopeuttaa hoitoon pääsyä. Ensimmäisen vuoden aikana noin 11 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä käytti kokeilua.
Tulokset perustuvat Valinnanvapauskokeilun vaikutusten arviointi -hankkeen väestökyselyyn, joka toteutettiin touko–syyskuussa 2026. Kysely lähetettiin kahdelle 3 500 henkilön väestöotokselle, joista toinen koostui kokeilua käyttäneistä ja toinen sitä käyttämättömistä. Kyselyyn vastasi yhteensä 4 409 henkilöä. Kokeilua käyttäneiden vastausprosentti oli 70 ja käyttämättömien 56. Aineisto painotettiin rekisteritietojen avulla vastaamaan tutkimuksen perusjoukkoja.
Lisätiedot
Kelan ja THL:n tutkijat ovat käsitelleet kyselyn tuloksia perusteellisemmin Kelan tutkimusblogissa.
Yhteyshenkilöt
Lauri MäkinenerikoistutkijaKelaPuh:050 412 0477lauri.makinen@kela.fi
Riina HiltunenerikoistutkijaKelaPuh:020 635 9627riina.hiltunen@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kuvat
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
FPA:s och Kanta-tjänsternas webbkurser flyttar till en ny gemensam lärmiljö den 1 december 202617.11.2026 12:30:27 EET | Pressmeddelande
Lärmiljön för FPA:s webbkurser förnyas i december 2026. Om du har påbörjat utbildningar i den nuvarande lärmiljön rekommenderar vi att du slutför den innan den stängs. Från och med den 1 december hittar du alla webbkurser från FPA och Kanta i en gemensam lärmiljö.
Kelan ja Kannan verkkokurssit siirtyvät uuteen, yhteiseen oppimisympäristöön 1.12.202617.11.2026 12:30:27 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kelan verkkokurssien oppimisympäristö vaihtuu joulukuussa 2026. Nykyisessä oppimisympäristössä aloitetut koulutukset kannattaa suorittaa, ennen kuin ne suljetaan. Jatkossa löydät samasta ympäristöstä kaikki Kelan ja Kannan verkkokurssit.
Stöd återgången till arbetet redan under sjukfrånvaron17.11.2026 10:53:58 EET | Pressmeddelande
Syftet med sjukfrånvaro är att stödja övrig behandling och återhämtning. Vid längre sjukfrånvaro är det viktigt att bedöma vilket stöd arbetstagaren eventuellt behöver för att kunna återgå till arbetet. FPA har sammanställt nytt material om olika skeden under sjukfrånvaron och om hur arbetsförmågan kan stödjas. Materialet riktar sig till både arbetstagare och arbetsgivare.
Työhön paluuta kannattaa tukea jo sairauspoissaolon aikana17.11.2026 10:53:58 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Sairauspoissaolon tarkoitus on tukea muuta hoitoa ja toipumista. Pitkittyvän sairauspoissaolon aikana on tärkeää arvioida, millaista tukea työntekijä mahdollisesti tarvitsee työssä työhön palaamiseen. Kela on koonnut työntekijöille ja työnantajille uudet sisällöt sairauspoissaolon vaiheista ja työkyvyn tukemisesta.
Nina Nissilä lämnar sin direktörspost vid FPA i december13.11.2026 10:00:38 EET | Pressmeddelande
Nina Nissilä har meddelat att hon avgår på eget initiativ från sin direktörspost vid Folkpensionsanstalten (FPA). Nissilä lämnar FPA den 11 december 2026. Framöver kommer hon att fokusera på styrelse- och rådgivaruppdrag.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme