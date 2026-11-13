Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 20.11. klo 9–10
16.11.2026 14:13:21 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 20.11. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin marraskuun täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Pekka Toveri (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Elsi Katainen (Renew, kesk.) ja Merja Kyllönen (The Left, vas.).
Marraskuun Strasbourgin täysistunnossa (23.–26.11.) mepit keskustelevat ja äänestävät mm. kriittisiä lääkkeitä koskevasta säädöksestä, jolla pyritään turvaamaan lääkkeiden saatavuus. Lisäksi täysistunnossa käsitellään lääkelainsäädännön uudistusta, jolla pyritään varmistamaan turvalliset ja laadukkaat lääkkeet. Äänestyksissä ovat myös ympäristöarviointimenettelyjen nopeuttaminen, EU:n vuoden 2027 talousarvio sekä EU-Sveitsi ja EU-Syyria -suhteet.
Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 19.11. klo 14 osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten. Tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
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