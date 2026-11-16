Kokkolassa käynnistyy kaksikielisen lukutaitostrategian valmistelu
16.11.2026 15:15:28 EET | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Kokkola on saanut Opetushallituksen avustuksen kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanon edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lukutaitoa kaikenikäisten kuntalaisten keskuudessa sekä luoda kaupungille oma kaksikielinen lukutaitostrategia.
Lukutaito on yksi toimivan yhteiskunnan perustaidoista. Kansallisessa lukutaitostrategiassa 2030 lukutaito nähdään koko yhteiskunnan yhteisenä asiana. Riittävä lukutaito tukee osallisuutta, yhdenvertaisuutta, turvallisuutta ja demokratiaa sekä auttaa selviytymään arjen tilanteissa.
Opetushallituksen keväällä 2026 avaaman hankehaun myötä Kokkolalle avautui mahdollisuus käynnistää oma lukutaitohanke. Hankkeen aikana rakennetaan pitkäjänteistä yhteistyötä eri toimijoiden välille ja luodaan yhteinen suunta kaupungin lukutaitotyölle.
Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:
- Kokkolan kaksikielisen lukutaitostrategian laatiminen
- Monialaisen lukutaitoverkoston perustaminen
- Yhdenvertaisuuden edistäminen lukutaitotyössä
- Kuntalaisten monilukutaidon vahvistaminen
Hankkeessa kootaan yhteen kaupungin eri toimijoiden hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Samalla tunnistetaan kaupungin vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä etsitään uusia tapoja edistää lukutaitoa eri ikäryhmissä.
Lukutaitostrategian valmistelu etenee nykytilan kartoituksella, jonka jälkeen siirrytään strategian laadintaan ja toimivien käytäntöjen kokoamiseen. Hanke jatkuu vuoden 2027 loppuun saakka. Tavoitteena on, että hankkeen aikana syntyneet toimintamallit jäävät pysyväksi osaksi kaupungin arkea myös hankekauden jälkeen.
Vastaa kyselyyn verkkosivuillamme, ja vaikuta lukutaitostrategian valmisteluun
Osana hanketta toteutetaan kuntalaiskysely, jossa kartoitetaan lukemiseen liittyviä kokemuksia, tottumuksia ja näkemyksiä.
Kyselyssä selvitetään muun muassa:
- mitä kuntalaiset lukevat vapaa-ajallaan
- kuinka paljon lukemiseen käytetään aikaa
- miten kirjastopalveluita hyödynnetään
- mitkä tekijät tukevat tai vaikeuttavat lukemista
- miten eri ikäryhmien lukutaitoa voitaisiin vahvistaa
Kyselyyn vastaaminen on anonyymia, ja vastauksia hyödynnetään Kokkolan lukutaitostrategian valmistelussa.
Yhteyshenkilöt
Tiia OikarinenHankekoordinaattoriPuh:040 805 0997tiia.oikarinen@kokkola.fi
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
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