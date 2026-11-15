Liittojen hallitukset kokoontuivat elokuussa yhteiseen seminaariin Tampereella tarkastelemaan järjestöjen tulevaisuudennäkymiä, toimintaympäristön muutoksia sekä mahdollisuuksia kehittää yhteistyötä jäsenistön hyväksi.

Keskusteluissa nousi vahvasti esiin yhteinen näkemys siitä, että rakennusalan ammattilaisten edunvalvonta, osaamisen kehittäminen ja yhteisöllisyys hyötyvät aiempaa tiiviimmästä yhteistyöstä. Mahdollisuuksia nähtiin erityisesti koulutuksissa, opiskelijatoiminnassa, tapahtumissa, viestinnässä, vaikuttamistyössä sekä paikallisyhdistysten välisessä yhteistyössä.

Rakennusala elää voimakasta muutosta. Niin myös järjestöt. Tulevaisuuden menestyjät ovat niitä, jotka kykenevät uudistumaan, rakentamaan yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja kohdentamaan voimavaransa tehokkaasti jäsenistön hyväksi. Samalla järjestöjen on kyettävä tuottamaan jäsenilleen entistä enemmän arvoa ja vaikuttavuutta.

Rakennusala tarvitsee vahvaa asiantuntijaääntä, vaikuttavaa edunvalvontaa ja elinvoimaisia ammatillisia yhteisöjä. Tähän tarpeeseen vastatakseen RIAn ja RKL:n hallitukset käynnistävät tarkemman selvitystyön yhteistyön vahvistamisen mahdollisuuksista.

Selvitystyön tavoitteena on löytää käytännön yhteistyömuotoja, joilla voidaan kehittää jäsenpalveluita, hyödyntää järjestöjen vahvuuksia nykyistä paremmin sekä suunnata voimavaroja entistä enemmän jäsenille lisäarvoa tuottavaan toimintaan. Samalla vahvistetaan rakennusalan koulutettujen ammattilaisten yhteistä vaikuttavuutta ja ääntä yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä päätöksenteossa.

Seminaarin keskeinen johtopäätös oli se, että tulevaisuuden haasteisiin vastataan parhaiten yhteistyöllä. Vaikka järjestöillä on omat arvokkaat historiansa, rakenteensa ja toimintatapansa, nähtiin yhteisenä tavoitteena rakentaa entistä tiiviimpää kumppanuutta niillä alueilla, joilla siitä syntyy selvää hyötyä jäsenille ja koko rakennusalalle.

Yhteinen tahtotila on selkeä: enemmän hyötyä jäsenille, vahvempi yhteisö ammattilaisille ja vaikuttavampi ääni koko rakennusalalle. Kaksi vahvaa perinnettä voi yhdessä olla enemmän kuin osiensa summa. Yhdessä voimme vahvistaa rakennusalan ammattilaisten asemaa, osaamista ja vaikutusmahdollisuuksia myös tuleville sukupolville.