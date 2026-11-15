RKL ja RIA: yhdessä enemmän jäsenelle, vahvempi ääni rakennusalalle
23.11.2026 10:00:00 EET | Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry | Tiedote
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry sekä Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ovat tehneet yhteistyötä vuosikymmenten ajan. Rakennusalan koulutettuja ammattilaisia yhdistävät vahva ammattiylpeys, sitoutuminen alan kehittämiseen sekä halu vahvistaa jäsentensä osaamista, verkostoja ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Liittojen hallitukset kokoontuivat elokuussa yhteiseen seminaariin Tampereella tarkastelemaan järjestöjen tulevaisuudennäkymiä, toimintaympäristön muutoksia sekä mahdollisuuksia kehittää yhteistyötä jäsenistön hyväksi.
Keskusteluissa nousi vahvasti esiin yhteinen näkemys siitä, että rakennusalan ammattilaisten edunvalvonta, osaamisen kehittäminen ja yhteisöllisyys hyötyvät aiempaa tiiviimmästä yhteistyöstä. Mahdollisuuksia nähtiin erityisesti koulutuksissa, opiskelijatoiminnassa, tapahtumissa, viestinnässä, vaikuttamistyössä sekä paikallisyhdistysten välisessä yhteistyössä.
Rakennusala elää voimakasta muutosta. Niin myös järjestöt. Tulevaisuuden menestyjät ovat niitä, jotka kykenevät uudistumaan, rakentamaan yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja kohdentamaan voimavaransa tehokkaasti jäsenistön hyväksi. Samalla järjestöjen on kyettävä tuottamaan jäsenilleen entistä enemmän arvoa ja vaikuttavuutta.
Rakennusala tarvitsee vahvaa asiantuntijaääntä, vaikuttavaa edunvalvontaa ja elinvoimaisia ammatillisia yhteisöjä. Tähän tarpeeseen vastatakseen RIAn ja RKL:n hallitukset käynnistävät tarkemman selvitystyön yhteistyön vahvistamisen mahdollisuuksista.
Selvitystyön tavoitteena on löytää käytännön yhteistyömuotoja, joilla voidaan kehittää jäsenpalveluita, hyödyntää järjestöjen vahvuuksia nykyistä paremmin sekä suunnata voimavaroja entistä enemmän jäsenille lisäarvoa tuottavaan toimintaan. Samalla vahvistetaan rakennusalan koulutettujen ammattilaisten yhteistä vaikuttavuutta ja ääntä yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä päätöksenteossa.
Seminaarin keskeinen johtopäätös oli se, että tulevaisuuden haasteisiin vastataan parhaiten yhteistyöllä. Vaikka järjestöillä on omat arvokkaat historiansa, rakenteensa ja toimintatapansa, nähtiin yhteisenä tavoitteena rakentaa entistä tiiviimpää kumppanuutta niillä alueilla, joilla siitä syntyy selvää hyötyä jäsenille ja koko rakennusalalle.
Yhteinen tahtotila on selkeä: enemmän hyötyä jäsenille, vahvempi yhteisö ammattilaisille ja vaikuttavampi ääni koko rakennusalalle. Kaksi vahvaa perinnettä voi yhdessä olla enemmän kuin osiensa summa. Yhdessä voimme vahvistaa rakennusalan ammattilaisten asemaa, osaamista ja vaikutusmahdollisuuksia myös tuleville sukupolville.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Diana RåmanToimitusjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ryPuh:+358 40 849 9463diana.raman@rkl.fi
Antti AarnioToimitusjohtaja, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ryPuh:+358 40 038 1634antti.aarnio@ria.fi
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