Työelämän suunta -raportti: Suomen kriisinkestävyys tarvitsee toimia työpaikoilla
24.11.2026 06:00:00 EET | Työterveyslaitos | Tiedote
Työterveyslaitoksen uusin Työelämän suunta -raportti keskittyy kokonaisturvallisuuteen ja työelämän rooliin sen rakentajana. Raportti esittää toimenpiteitä, joihin tarttumalla työpaikoilla ja päätöksenteossa voidaan lisätä suomalaisten työpaikkojen toimintakykyä kriisien ja häiriöiden keskellä.
Raportin johtotähtenä on, että työelämä on tunnistettava yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden voimavaraksi.
– Kun työpaikat pystyvät myös häiriötilanteissa jatkamaan toimintaansa, tekemään päätöksiä, ylläpitämään osaamista ja toimimaan yhdessä, vahvistuu samalla koko yhteiskunnan kriisinkestävyys, korostaa kokonaisturvallisuusyksikön johtaja Tommi Alanko Työterveyslaitoksesta.
Raportissa tarkastellaan turvallisuusympäristön muutosta viiden työelämän kannalta keskeisen teeman kautta: varautuminen, päätöksentekokyky, resilienssi, kriittinen osaaminen ja luottamus. Raportin mukaan kokonaisturvallisuutta rakennetaan ennen kaikkea työpaikkojen arjessa, ihmisten yhteistyössä ja organisaatioiden kyvyssä toimia epävarmuuden keskellä.
Varautuminen on saatava arkeen osaksi normaalia johtamista
Häiriöt ja epävarmuus ovat yhä näkyvämpi osa työelämän toimintaympäristöä. Suurin osa häiriöistä ei ole suuria yhteiskunnallisia kriisejä, mutta ne voivat olla niitä kohtaaville työpaikoille hyvin merkittäviä.
– Varautumisesta pitääkin tehdä osa työpaikan jokapäiväistä toimintaa. Päätöksentekovastuut ja toimivaltuudet tulee selkiyttää jo ennen mahdollisia häiriöitä, Alanko muistuttaa.
Tulevaisuudessa varautumisen tulee näkyä yhä enemmän työpaikkojen arjen toiminnassa: kyberturvallisuudessa, toimitusketjujen hallinnassa, henkilöstön osaamisessa sekä kyvyssä ylläpitää toimintaa erilaisissa häiriötilanteissa.
Raportin suositusten mukaan organisaatioiden kannattaa tuottaa kokonaisvaltainen suunnitelma kriisien varalle, harjoitella samaan toimintoketjuun kuuluvien kesken kriisitilanteissa toimimista, jakaa parhaita varautumisen käytäntöjä ja keskustella sidosryhmien, kuten asiakkaiden ja viranomaisten kanssa.
On valmistauduttava myös odottamattomiin tilanteisiin
Kun häiriötilanneosaamista kehitetään, tavoitteena ei ole vain valmistautuminen tiettyihin uhkiin, vaan kyky toimia myös uudenlaisissa ja odottamattomissa tilanteissa. Osaamista on siksi jaettava ja ylläpidettävä niin, ettei toimintakyky ole yksittäisten asiantuntijoiden tai avainhenkilöiden varassa. Raportti kehottaa tunnistamaan kriittistä osaamista ja arvioimaan, kuinka riippuvainen organisaatio on yksittäisistä osaajista, järjestelmistä tai ulkoisista toimijoista.
Tekoäly voi tukea häiriötilanteissa toimimista, mutta se ei saa korvata ihmisten omaa ajattelua. Työelämän suunta -raportin mukaan tekoälyä kannattaa hyödyntää osaamisen kehittämisessä, harjoittelussa ja päätöksenteon tukena.
– Samalla työpaikkojen on huolehdittava siitä, että henkilöstön kyky itsenäiseen ajatteluun, harkintaan ja toimintaan säilyy myös tilanteissa, joissa teknologia ei ole käytettävissä, Alanko sanoo.
Yhteistyösuhteet ja luottamus rakennetaan normaalioloissa
Turvallisuusympäristön muuttuessa ja toiminnan verkostoituessa ratkaisevaksi nousee kyky yhteisen tilanneymmärryksen muodostamiseen. Tulevaisuudessa päätöksenteko perustuu häiriötilanteissa yhä enemmän yhteistyöhön, luottamukseen ja kykyyn tehdä ratkaisuja myös puutteellisen tiedon varassa.
Raportin suositusten mukaan yhteistyösuhteita ja luottamusta tulee rakentaa ja harjoitella normaalioloissa. Luottamus ei poista epävarmuutta häiriötilanteissa, mutta mahdollistaa yhdessä toimimisen sen keskellä. Päätöksentekoa on hyvä harjoitella tilanteissa, joissa tieto on tarkoituksella puutteellista tai ristiriistaista.
Resilienteimmät työpaikat ja verkostot eivät vain selviydy häiriöistä, vaan oppivat niistä ja vahvistuvat niiden seurauksena. Resilienssi ei tarkoita kykyä palata entiseen, vaan kykyä säilyttää toimintakyky ja uudistua jatkuvien muutosten keskellä. Se rakentuu ennakoinnista, henkilöstön osallistumisesta, avoimesta tiedon jakamisesta, luottamuksesta ja yhteistyöstä yli organisaatiorajojen.
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Lisätiedot
- Tommi Alanko, johtaja, Työterveyslaitos, puh. 040 719 2521, tommi.alanko@ttl.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Hietanenmediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504773267juha.hietanen@ttl.fi
Päivi LehtomurtoviestintäpäällikköTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504156309paivi.lehtomurto@ttl.fi
Marika Paasomediaviestinnän erityisasiantuntijaTyöterveyslaitos | Finnish Institute of Occupational Health | ArbetshälsoinstitutetPuh:+358504497541marika.paaso@ttl.fi
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Työmme koskettaa Suomen jokaista työikäistä tavalla tai toisella. Tuomme riippumattoman ja ajantasaisen tutkimustiedon pohjaksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa kehitämme työyhteisöjä, työympäristöjä ja työkykyä, jotta työn tuottavuus kasvaisi kestävästi.
Me 500 työtisläistä rakennamme terveellistä ja turvallista työelämää, jotta jokainen voi saada hyvinvointia työstä.
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