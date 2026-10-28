Elenia investoi 6,5 miljoonaa euroa Urjalan seudun säävarmaan sähköverkkoon

Investoinneilla Elenia jatkaa Urjalan seudun sähköverkon uudistamista ja sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamista. Säävarman verkon rakentaminen vähentää erityisesti myrskyjen ja muiden sääilmiöiden aiheuttamien sähkökatkojen vaikutuksia sekä vahvistaa sähköverkkoa vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Telogin kanssa solmittuun puitesopimukseen kuuluu perussopimuskaudella yhteensä kuusi sähköverkon rakennusprojektia. Hankkeissa asennetaan yhteensä yli 170 kilometriä säävarmaa maakaapelia lähes 130 kilometrin matkalle.

– On hienoa, että pystymme jatkamaan sähköverkon kehittämistä Urjalan seudulla näin merkittävällä investoinnilla. Telog Oy on meille tuttu kumppani, ja meillä on hyvä lähtökohta jatkaa yhteistyötämme. Pitkä sopimuskausi antaa mahdollisuuden kehittää toimintaa yhdessä ja toteuttaa hankkeet turvallisesti, laadukkaasti ja tehokkaasti, sanoo Elenian yksikönpäällikkö Jukka Laakso.

Vuonna 2027 sähköverkkoa uudistetaan Välkkilä–Vuorenkulma-, Ylikulma–Matku- ja Raitoo–Ylikulma-väleillä. Vuonna 2028 työt jatkuvat Matku–Vuoltu-, Kaidankulma–Tursa- ja Tattara–Kankaanpää-väleillä.

– Odotamme innolla yhteistyön jatkoa Elenian kanssa ja tulevia hankkeita Urjalan seudun asiakkaille. Olemme kehittäneet toimintaamme kuluvan vuoden aikana, ja toteutamme hankkeet uudella tuotantomallillamme yhdessä kumppaneidemme kanssa, kertoo Telogin sähköverkkojen liiketoimintajohtaja Jukka Kapela.

Elenia on parantanut sähköverkon säävarmuutta pitkäjänteisesti nostaen maakaapelointiasteen reilussa kymmenessä vuodessa 23 prosentista 67 prosenttiin. Työ jatkuu kohti sähkömarkkinalain edellyttämää 100 %:n toimitusvarmuutta vuoden 2036 loppuun mennessä.