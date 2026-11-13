Osuuskauppa Suur-Savon vuoden 2027 seinäkalenterit saatavilla 30.11. alkaen
17.11.2026 10:00:00 EET | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote
Vuoden 2027 seinäkalenterit ovat jaossa asiakasomistajille Osuuskauppa Suur-Savon Prismoissa, S-marketeissa, Sale-myymälöissä ja ABC Liikennemyymälöissä 30.11.2026 alkaen. Asiakasomistajat saavat kalenterin maksutta esittämällä S-Etukortin kassalla.
Ilman S-Etukorttia kalenterin voi ostaa Suur-Savon toimipaikoista 5 eurolla. Kalentereita on jaossa runsaasti, mutta rajoitettu määrä, yksi kalenteri taloutta kohden.
Vuoden 2027 seinäkalenterin teemana on eteläsavolainen lähiluonto eri vuodenaikoina. Kalenterin kuviin on koottu tuttuja maisemia, valon vaihteluita, hiljaisia hetkiä ja luonnon vaikuttavaa kauneutta eri puolilta Etelä-Savoa.
Vuodenkierto luonnossa muistuttaa meitä siitä, että kasvu, uudistuminen ja tulevaisuuden rakentaminen syntyvät pienistä teoista päivä kerrallaan. Samat ajatukset ohjaavat myös Osuuskauppa Suur-Savon toimintaa. Missiomme mukaisesti teemme Etelä-Savosta paremman paikan elää.
Seinäkalenteri on toteutettu yhteistyössä Mikkelin Kameraseura ry:n ja Pieksämäen Kamerat ry:n kanssa sekä yhden yksityisen kuvaajan kanssa. Yhteistyö näkyy kalenterissa monipuolisena läpileikkauksena maakuntamme luonnosta.
- Lämmin kiitos kaikille kuvaajille, jotka ovat jakaneet osaamisensa ja rakkautensa eteläsavolaiseen luontoon meidän kaikkien iloksi. Seinäkalenterimme ovat vuodesta toiseen hyvin suosittuja, joten oma kalenteri kannattaa napata mukaan kauppareissulla hyvissä ajoin, muistuttaa asiakkuuspäällikkö Leena Vironen Osuuskauppa Suur-Savosta.
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Yhteyshenkilöt
Leena VironenasiakkuuspäällikköOsuuskauppa Suur-SavoPuh:010 764 0023leena.vironen@sok.fi
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