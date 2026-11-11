Moni ajattelee verkkokauppahuijauksen tarkoittavan verkkosivustoa, josta tilattua tuotetta ei koskaan toimiteta. Leipämaa-Leskisen mukaan ilmiö on kuitenkin paljon laajempi.

– Huijaukset voivat olla suoria petoksia, mutta yhä useammin kyse on kuluttajan hienovaraisesta ohjaamisesta. Verkkokaupan käyttöliittymä voidaan suunnitella siten, että kuluttaja tekee päätöksiä, joita ei alun perin aikonut tehdä.

Verkkokaupoissa voidaan esimerkiksi korostaa tuotteiden rajallista saatavuutta, käyttää jatkuvia laskureita tai tarjota lisäpalveluita tavalla, joka ohjaa kuluttajaa hyväksymään ne huomaamattaan. Tällaisia keinoja kutsutaan tutkimuksessa pimeiksi käytännöiksi.

Leipämaa-Leskisen mukaan kuluttajan voi olla vaikea havaita, milloin hänen päätöksentekoonsa pyritään vaikuttamaan.

– Verkkokaupat on usein suunniteltu tekemään ostamisesta mahdollisimman helppoa ja sujuvaa. Samaan aikaan ostoprosessiin voidaan rakentaa elementtejä, jotka vähentävät harkintaa tai luovat kiireen tunnetta. Kuluttajalle voidaan esimerkiksi väittää, että juuri kyseistä tuotetta on enää ”vain muutama jäljellä”.

Algoritmit johdattavat ostoksille

Verkossa kuluttaja ei törmää ainoastaan verkkokauppoihin, vaan myös hakukoneiden, sosiaalisen median ja muiden alustojen suosittelualgoritmeihin.

Kun ihminen hakee tietoa tuotteesta tai palvelusta, algoritmit alkavat tarjota vastaavaa sisältöä yhä enemmän. Tämä voi lisätä myös epäluotettavien toimijoiden näkyvyyttä.

– Digitaaliset alustat ovat merkittäviä portinvartijoita. Kuluttajalle voi syntyä vaikutelma, että näkyvillä oleva verkkokauppa on luotettava, vaikka näin ei välttämättä ole.

Tekoälyn yleistyminen tuo ilmiöön uusia haasteita. Tekoälyllä voidaan tuottaa vakuuttavan näköisiä tuotekuvia, asiakasarvioita ja markkinointisisältöjä, joiden perusteella epäluotettava verkkokauppa voi vaikuttaa aidolta. 54-vuotiaan suomalaisen Riitan jättämä positiivinen asiakasarvio voi todellisuudessa olla täysin tekoälyn luoma.

Huijauksille ei ole yhtä tyypillistä uhria

Verkkokauppahuijauksista puhuttaessa huomio kiinnittyy usein tiettyihin ikäryhmiin. Leipämaa-Leskisen mukaan tutkimustieto ei kuitenkaan tue ajatusta yhdestä selkeästä riskiryhmästä.

– Periaatteessa kuka tahansa voi joutua harhaan. Tilanne, kiire ja verkkokaupan käyttämät keinot voivat vaikuttaa päätöksentekoon enemmän kuin esimerkiksi ikä.

Erityisen otollinen tilanne syntyy silloin, kun kuluttaja kokee löytäneensä poikkeuksellisen hyvän tarjouksen tai tarvitsee tuotteen nopeasti.

– Juuri kiire on yksi tehokkaimmista tavoista vaikuttaa ihmisen päätöksentekoon. Kun harkinta-aika lyhenee, myös kriittinen arviointi vähenee.

Seuraukset voivat ulottua rahallisia menetyksiä pidemmälle

Verkkokauppahuijauksista aiheutuvat vahingot eivät rajoitu pelkästään menetettyihin euroihin. Kuluttaja voi luovuttaa huijarille henkilötietojaan, maksutietojaan tai muuta arkaluonteista tietoa.

Lisäksi kokemus voi heikentää luottamusta verkkokauppaan laajemminkin.

– Jos kuluttaja kokee tulleensa huijatuksi, se voi vaikuttaa siihen, miten hän suhtautuu verkkokauppaan ja digitaalisiin palveluihin tulevaisuudessa. Se on ongelma myös rehellisille yrityksille.

Leipämaa-Leskisen mukaan kuluttajien medialukutaidon ja digitaalisten ympäristöjen ymmärtämisen merkitys korostuu entisestään teknologian kehittyessä.

– Verkkokaupassa kannattaa pysähtyä hetkeksi ennen ostopäätöstä. Jos jokin tuntuu liian hyvältä ollakseen totta tai ostamista pyritään kiirehtimään, siihen kannattaa suhtautua kriittisesti.