Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Öljyn puhdistus Suomenlinnan rannoilta jatkuu

16.11.2026 16:22:30 EET | Helsingin kaupungin pelastuslaitos | Tiedote

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Öljyisten rantojen puhdistusta pystytään Suomenlinnassa tekemään vain valoisan aikaan. Tältä päivältä työt on lopetettu, mutta niitä jatketaan huomenna tiistaina 17. marraskuuta.

Suomenlinnan hoitokunta

Perjantaina 13.11.2026 alkanut öljyn puhdistus Suomenlinnan rannoilta on jatkunut Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen johdolla. Puhdistustyöhön osallistuu myös WWF:n vapaaehtoisia. 

Öljyvahingon torjuntatöitä pystytään tekemään vain valoisan aikana, joten ne on tältä päivältä lopetettu. Töitä jatketaan huomenna tiistaina 17. päivä marraskuuta. Työ on hidasta, sillä merenkäynti alueella on kova ja rantakalliot ovat liukkaita. Pyydämme yleisöä antamaan puhdistustyössä oleville työrauhan.

Paikalla kerätään rakkolevään ja rannan kivikkoon tarttuneita pieniä kuivuneita öljypaakkuja ja puhdistetaan rantaa. Öljyä on rannalla noin kymmenen metrin etäisyydellä rantaviivasta, mikä viittaa siihen, että sitä on huuhtoutunut rannalle marraskuun alkupuolella. Meressä öljyä ei ole havaittu.

Kuva: Suomenlinnan hoitokunta

Yhteyshenkilöt

Yleisjohtaja, päivystävä palomestariHelsingin kaupungin pelastuslaitos

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Suomenlinnan hoitokunta
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Helsingin kaupungin pelastuslaitos tuottaa turvallisuutta ja auttaa hädän hetkellä. Palvelumme ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja ensihoito sekä väestönsuojelu ja varautuminen. Yhdellätoista pelastusasemallamme ja neljällä meriasemallamme työskentelee noin 800 henkeä, joista noin 600 pelastus- ja ensihoitopalveluissa.Vuonna 2022 pelastuslaitoksella oli 8632 pelastustoimen ja 64000 ensihoidon hälytystehtävää.

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