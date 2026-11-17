Myllykankaan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta on annettu perusteltu päätelmä
17.11.2026 09:30:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Myllykankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Eolus Energy Oy suunnittelee Myllykankaan tuulivoimapuistoa Sonkajärven kuntaan Pohjois-Savoon Kainuun maakunnan rajalle. Hankealueen pinta-ala on noin 2 160 hehtaaria. Vaihtoehtoina on tarkasteltu joko kuuden tai yhdeksän tuulivoimalan rakentamista hankealueelle.
Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisessa 11 lausuntoa ja kaksi mielipidettä.
Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.
Hankkeen merkittävät vaikutukset kohdistuvat pesimälinnustoon ja eläimistöön
Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen keskeiset vaikutukset kohdistuvat pesimälinnustoon, metsäpeuraan ja karhuun. Hankealueella on merkitystä usean lajin elinympäristönä. Lisäksi hanke sijoittuu alueelle, jonka ympäristöön on suunnitteilla myös muita tuulivoimahankkeita. Yhteisvaikutusten tunnistaminen on tärkeää erityisesti metsäpeuran kannalta.
Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/sonkajarvimyllykangastuulivoimaYVA.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuire KalliokoskiympäristöasiantuntijaympäristöosastoPuh:0295 256 103etunimi.sukunimi@lvv.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Suomen yleisten uimarantojen veden laatu oli pääosin erinomainen uimakaudella 202617.11.2026 09:58:14 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto tarkistaa kuntien terveydensuojeluviranomaisten valvontatiedot yleisten uimarantojen vedenlaadusta syksyisin. Uimakauden 2026 valvonnan perusteella suurin osa rannoista sai erinomaisen luokituksen. Kesällä 2026 Suomessa oli yhteensä 292 yleistä uimaranta. Luku ei sisällä Ahvenanmaata.
Lupa- ja valvontavirasto on käynnistänyt valvonnan koskien Porvarinkadun koulun "häpeäpöytää"13.11.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on käynnistänyt valvonnan Vaasassa sijaitsevan Porvarinkadun koulun menettelytavoista sen jälkeen, kun julkisuudessa on kerrottu oppilaiden ohjaamisesta niin sanottuun "häpeäpöytään" kouluruokailujen yhteydessä. Asiaa selvitetään osana perusopetuksen laillisuusvalvontaa.
Merituulivoimahanke Edithin mantereelle sijoittuvan sähkönsiirron YVA-menettely käynnistyy (Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kurikka, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö)13.11.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Metsähallitus on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle Edith-merituulivoimahankkeen mantereen sähkönsiirtohanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 18.12.2026 saakka.
Mediakutsu: Hengenpelastusmitalien jakotilaisuus 27.11.13.11.2026 08:00:00 EET | Kutsu
Hengenpelastusmitalien jakotilaisuus järjestetään Helsingissä perjantaina 27.11.2026. Media kutsutaan paikalle kello 13.15.
Maakunnallisesti arvokkaan Lappeenrannan kauppahallin suojelu tulee ratkaista asemakaavalla12.11.2026 16:50:46 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on tehnyt 12.11.2026 päätöksen, että se ei määrää Lappeenrannan kauppahallia suojeltavaksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Lappeenrannan kauppahalli sijoittuu asemakaavoitetulle alueelle, jossa rakennuksen suojelu tulee ensisijaisesti ratkaista asemakaavoituksella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme