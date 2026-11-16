Vihreiden Mari Holopainen: Tulojen ja omistusten peittäminen on pysäytettävä – ulkoministeri Valtosen kampanjaan tarvitaan hallitukselta selkeä vastaus

Kansanedustaja Mari Holopainen (vihr.) vaatii kokoomusta, perussuomalaisia ja muuta hallitusta kertomaan selvästi, mikä hallituksen linja tulotietojen ja omistusten avoimuuteen on. Viime viikolla ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kyseenalaisti verotietojen julkisuuden ja ilmoitti toimittavansa edustustoilta tilaamansa selvityksen valtiovarainministeri Riikka Purralle (ps.) ja oikeusministeri Leena Merelle (ps.). Hallitus on myös esittänyt, että pankkien ja sijoituspalveluyritysten sisäpiirirekisterien julkisuus lopetetaan. Esitys tästä on talousvaliokunnan käsittelyssä.