Vihreiden Mari Holopainen: Tulojen ja omistusten peittäminen on pysäytettävä – ulkoministeri Valtosen kampanjaan tarvitaan hallitukselta selkeä vastaus
16.11.2026 16:36:29 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Kansanedustaja Mari Holopainen (vihr.) vaatii kokoomusta, perussuomalaisia ja muuta hallitusta kertomaan selvästi, mikä hallituksen linja tulotietojen ja omistusten avoimuuteen on. Viime viikolla ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kyseenalaisti verotietojen julkisuuden ja ilmoitti toimittavansa edustustoilta tilaamansa selvityksen valtiovarainministeri Riikka Purralle (ps.) ja oikeusministeri Leena Merelle (ps.). Hallitus on myös esittänyt, että pankkien ja sijoituspalveluyritysten sisäpiirirekisterien julkisuus lopetetaan. Esitys tästä on talousvaliokunnan käsittelyssä.
– Valtosen avauksen perustelut eivät kestä lähempää tarkastelua. Verotietojen julkisuuden ansiosta monet verotuksen epäkohdat ovat ylipäätään tulleet julki, eivätkä anonymisoidut tilastot korvaa mahdollisuutta tarkastella yksittäisiä tapauksia. On myös saatava selkeä vastaus siihen, onko ulkoministeriön resurssien käytölle tähän Valtosen hankkeeseen poliittista tukea ja onko hallitus edistämässä asiaa, Holopainen sanoo.
– Valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi Iltalehden haastattelussa (13.11.), ettei tunne ulkoministeri Elina Valtosen esityksen ”yksityiskohtia”. Perussuomalaiset kulkevat tässä vähintään kaksilla rattailla, Holopainen toteaa.
Iltalehden kyselyssä (16.11.) perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kutsui verotietoja ”julkiseksi riistaksi” ja veropäivää ”kansalliseksi kateuspäiväksi”. KD:n edustaja oli myös valmis pohtimaan mahdollisia yksityisyydensuojan ongelmia. RKP ei vastannut lainkaan.
– Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja puhuu kateudesta ja sanoo, että joitain muutoksia voidaan tarvita. Pitäisi puhua vallasta. Verotietojen julkisuus ei ole kateuden väline, vaan tapa nähdä, miten taloudellinen valta Suomessa jakautuu, Holopainen sanoo.
Holopaisen mukaan perussuomalaiset ovat etääntyneet kauas aiemmista lupauksistaan.
– Perussuomalaiset nousivat aikanaan valtaan arvostelemalla hyvä veli -verkostoja. Nyt sama puolue on piilottamassa pankkien sisäpiirien pörssikauppoja, ja puolueen linja verotietojen avoimuuteen on epäselvä, Holopainen sanoo.
Purran johtamassa valtiovarainministeriössä on valmisteltu parhaillaan eduskunnan käsittelyssä oleva esitys, jolla pankkien ja sijoituspalveluyritysten sisäpiirirekisterit lakkaavat olemasta julkisia. Rekisterit ovat olleet julkisia 30 vuotta.
– Toimeentulotukea hakevan on toimitettava Kelalle tiliotteet koko perheen kaikista tileistä. Pienituloisten taloutta pengotaan tarkkaan joka käänteessä, mutta suurituloisten ja finanssialan sisäpiirin tiedot halutaan suojaan. Eikö hallituksen mielestä avoimuutta pitäisi vaatia myös suuremmissa tuloluokissa ja mahdollistaa median työ? Holopainen ihmettelee.
– Vihreät puolustavat yhteiskunnan avoimuutta sekä verotiedoissa, että finanssimarkkinoilla. Luottamus syntyy läpinäkyvyydestä, ei salailusta. Jos hallitus jatkaa tällä tiellä, seuraavan hallituksen on palautettava tietojen julkisuus kaikilta osin, Holopainen vaatii.
Yhteyshenkilöt
Mari HolopainenKansanedustajaPuh:0505143452mari.holopainen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Mari Holopainen: Asukkaiden oikeutta valittaa asemakaavoista ei pidä poistaa – hallituksen esitys heikentäisi merkittävästi kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia myös datakeskusten osalta16.11.2026 10:58:15 EET | Tiedote
Kansanedustaja Mari Holopainen (vihr.) näkee, että pääministeri Petteri Orpon hallituksen esitys, joka veisi asukkailta oikeuden valittaa asemakaavoista heikentää kohtuuttomasti kansalaisyhteiskuntaa. Esitys uudeksi alueidenkäyttölaiksi on nyt eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Jos se hyväksytään sellaisenaan, valitusoikeus rajattaisiin käytännössä asianosaisiin eli lähinnä maanomistajiin ja lähimpiin naapureihin. Jos kaava laaditaan voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti, kunnan jäsenyys ei enää antaisi valitusoikeutta.
Virta vastaa kokoomukselle: Me Vihreät teemme ensi keväänä kaikkemme, jotta te ette pääse jatkamaan lapsilta leikkaamista14.11.2026 15:26:04 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta arvostelee jyrkästi Kokoomuksen linjaa, jonka mukaan puolue jatkaisi ensi vaalikaudella lapsiperheiden sosiaaliturvan leikkaamista mutta suojaisi jo maksussa olevat työeläkkeet.
Vihreiden Hopsu vaatii vastauksia: ”Ministerin päätöksen laillisuus pitää selvittää”13.11.2026 16:03:14 EET | Tiedote
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) leikkasi Somaliaan suunniteltujen kansalaisjärjestöhankkeiden rahoituksen pois vastoin virkahenkilöiden esitystä. Järjestöt saivat tiedon päätöksestä mediasta ja sosiaalisesta mediasta. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen ja vaatii vastauksia päätöksentekoprosessista.
Vihreiden Tynkkynen: Kremlin vaatimukset haisevat neuvostoaikaiselle homeelle13.11.2026 13:19:27 EET | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen tyrmää jyrkästi vaatimukset, joita Venäjä on uutistietojen mukaan esittänyt neuvotteluissa Abu Dhabissa. Hän muistuttaa, että ainoa tapa saada Suomelle ja Euroopalle säällinen tulos on vahvistaa Ukrainan asemaa Venäjää vastaan.
Vihreiden Mari Holopainen ja Inka Hopsu: Taiteen perusopetuksen tarjontaa ei saa heikentää12.11.2026 13:13:26 EET | Tiedote
Eduskunta käsittelee hallituksen esitystä taiteen perusopetuksen uudistamiseksi. Vihreiden kansanedustajat Mari Holopainen ja Inka Hopsu vaativat, että uudistusta korjataan niin, ettei musiikkioppilaitosten toiminta heikenny ja vapaan kentän toimijat huomioitaisiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme