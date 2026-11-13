Espoon vuoden 2027 talousarviosta neuvottelutulos

Neuvottelutoimikunta painotti vastuullista taloudenpitoa ja talouden tasapainotuksen tavoitteita.

Kasvun ja oppimisen toimialalle tehtiin 0,8 miljoonan euron lisäys vuodelle 2027. Erityisluokkien perustamiseen tehtiin lisäpanostuksia. Koulurauhaa ja kiusaamisen vastaista työtä tuetaan lisäämällä yhteisöohjaajia asteittain ylä- ja yhtenäiskouluihin noin seitsemän henkilötyövuoden verran. Oppimisen tukea vahvistetaan lisäämällä koulujen oppikirja- ja tarvikemäärärahoja 400 000 eurolla vuosittain vuosina 2027–2029. Tavoitteena on erityisesti lukutaidon vahvistaminen oppikirjojen avulla.

Segregaatiouhan alla olevien alueiden ja kielijakaumaltaan vahvasti muunkielisten alueiden varhaiskasvatusyksiköiden suomen ja ruotsin kielen oppimisen tukeen kohdennetaan 200 000 euron määräraha vuonna 2027 ja 400 000 euroa vuosittain vuosina 2028–2029.

Yksityisen hoidon tuella järjestettävän varhaiskasvatuksen kuntalisää korotetaan 3,6 prosentilla vuoteen 2026 verrattuna, ja tähän osoitetaan 100 000 euroa vuodessa. Yksityisten päiväkotien starttirahan korotus perutaan.

Nuorten työllistymiseen lisättiin 200 000 euroa vuodelle 2027. Lisäys kohdistetaan nuorten monialaiseen neuvontapalveluun sekä Nuorille töitä -hankkeeseen.

Yhteisöllisten tilojen toiminnan turvaamiseen osoitetaan 350 000 euroa vuonna 2027 ja 150 000 euroa vuodessa vuosina 2028–2029. Tuki kohdistuu ensisijaisesti tilojen vuokrakustannuksiin ja koskee esimerkiksi Tyttöjen taloa, Niceheartsia ja Matinkylän naapuruustaloa sekä vastaavia toimintoja. Lisäksi Olarin olohuoneen toiminnan jatkamiseen osoitetaan 110 000 euroa vuodessa.

Neuvottelujen yhteydessä sovittiin, että maksullisen pysäköinnin asukaspysäköintitunnuksen ehdoista päättäminen ja pikainen käyttöön ottaminen tuodaan kaupunginhallitukseen päätettäväksi vielä vuoden 2026 aikana. Valmistelussa huomioidaan mm. saattoliikenteen mahdollistaminen. Pienyritysten asukaspysäköinti käsitellään erillisenä asiana vuoden 2027 alussa.

Ennallistettavan tai suojeltavan maan hankintaan lisätään 200 000 euroa vuodessa vuosina 2027–2029. Luontopolkujen kunnostukseen, kuten Hanikan pitkospuiden uudistamiseen, lisätään 100 000 euroa vuodessa. Otsolahden pitkän aikavälin kunnostussuunnitelman laatimiseen osoitetaan 50 000 euroa vuonna 2027.

Neuvottelutulos lisää vuonna 2027 käyttötalouden menoja 1,671 milj. euroa, lisää tuloja 1,65 milj. euroa ja vähentää investointimenoja 0,3 milj. euroa. Vuosina 2027–2029

käyttötalouden menoihin lisätään yhteensä 5,297 milj. euroa ja tuloihin lisätään 4,95 milj. euroa sekä investointimenoja vähennetään 0,4 milj. euroa.

Muutosten jälkeen vuoden 2027 tilikauden tulokseksi muodostuu 36,4 milj. euroa.

Neuvottelutuloksessa ovat mukana kaikki valtuustoryhmät perussuomalaisia lukuun ottamatta.

Espoon valtuusto päättää talousarviosta 3.12.2026 klo 16 alkavassa kokouksessa.



Tiedote julkaistaan espoo.fi-sivustolla mahdollisimman pian myös ruotsiksi.

Lisätiedot:

Valtuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja Juri Aaltonen, p. 040 553 8536