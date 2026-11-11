Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginhallitus käsitteli aloitteita

16.11.2026 17:06:36 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

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Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 16. marraskuuta aloitteita ja toivomusponsia. Kaupunginhallitus hyväksyi myös uuden rahoitusratkaisun Helsingin Asumisoikeus Oy:n eli Hason talouden vahvistamiseksi.

Helsingin kaupungintalo.
Helsingin kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 16. marraskuuta. Sakari Röyskö

Ratkaisu muodostuu enintään 20 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta pääomalainasta ja 10 miljoonan euron pitkäaikaisesta lainasta.

Rahoitusratkaisu täydentää Hason omia kehittämis- ja talouden tasapainottamistoimia sekä jatkaa vuonna 2023 käynnistettyä ohjelmaa ja kaupungin aiempia rahoitusjärjestelyjä. Järjestely vahvistaa Hason omaa pääomaa ja pienentää käyttövastikkeiden korotuspainetta.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 192 90 03
ilona.turtola@hel.fi

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