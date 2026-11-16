Vain elämää -jaksossa puhutaan Lordin vuoden 2006 viisuvoitosta ja sitä seuranneesta ajasta. Lordi on toistaiseksi ainoa suomalainen, joka on voittanut Euroviisut. Vuonna 2006 Hard Rock Hallelujah -kappaleellaan ihmiset ihastuttanut hirviörock-yhtye nousi nopeasti koko kansan sankareiksi, ja heistä kirjoitettiin mediassa jatkuvasti.

Viisuvoiton jälkeen Mr. Lordi eli solisti Tomi Putansuu suuntasi mökille rentoutumaan. Hän selasi läpi lehtiä, joissa oli raportoitu viisuhuumasta.

– Saunan lauteilla mietin, että nyt voisi tulla itku. Nyt olisi lupa tuntea oikein vahvasti. Ei tullut itkua. Ei tuntunut oikein miltään, Lordi sanoo.

Lordi oli elänyt kiireistä aikaa jo ennen viisuvoittoa, mutta sen myötä koko yhtyeen aikataulut muuttuivat radikaalisti. Lopulta kiireiset aikataulut veivät voiton ja Mr. Lordin terveys alkoi pettää.

– Minulle tuli totaalinen uupumus. Menimme joka paikkaan, halusimme tehdä kaikkea, sanoa kyllä ja käyttää kaikki mahdollisuudet. Minulle tuli sellainen, etten kuullut vasemmalla korvalla enää mitään. Se oli täysin psykosomaattista. Oli yhtä pistettä vaille vaikea masennus. Minulla ei ollut itsetuhoisuutta, mutta kaikki muu löytyi. Suomen kieli hävisi päästäni, mikä oli aivan hullua. Katsoin Fraseria ja itkin. Se, mikä aikaisemmin nauratti minua, itketti.

Vain elämää -artistit kuuntelevat artistikollegansa kertomusta ihmeissään.

– Olisi pitänyt sanoa ei johonkin. Olimme varmaan 1,5 vuotta koko ajan jossain. Ja sitten vielä kiertueelle Yhdysvaltoihin. Ei mitään taukoa. Minulle tuli myös änkytys, jota minulla ei aikaisemmin ollut. Jotain meni rikki pysyvästi. Uupumukseni oli sen verran vakava, Lordi kertoo.

Vain elämää Ruudussa ja Nelosella perjantaisin. Ruutu+-tilauksella näkee seuraavan viikon jakson ennen muita.

Ohjelman kuvat voi ladata täältä.

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