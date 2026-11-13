Aluevaltuusto hyväksyi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman, päiväkirurginen toiminta Oulaskankaalla jatkuu

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma sisältää Pohteen sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeiset tavoitteet vuoteen 2030 asti ja toimenpiteet vuosille 2027–2028. Tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät palvelujen saatavuuteen, palveluverkostoon, monituottajuuteen ja kiinteistöjen uu­dis­ta­mis­tar­pei­siin.

– Pohteen strategia on antanut hyvät suuntamerkit sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tekemiseen. Suunnitelma on kokonaisuutena arvioiden Pohteen strategian tavoitteiden mukainen. Haasteena meillä Pohjois-Pohjanmaalla ovat pitkät etäisyydet ja valtion rahoitus. Aluevaltuuston tehtävä on arvovalinnan tekeminen tilanteessa, kun raha ei riitä kaikkeen, sanoo aluevaltuuston puheenjohtaja Matti Soronen.

Suunnitelmaan ja sen valmisteluun on vaikuttanut Pohteen keväällä tarkentunut valtion rahoitus, jonka mukaan hyvinvointialueen kustannukset voivat kasvaa ensi vuonna vain 1,5 prosenttia.

Pohde on käynyt kesän ja syksyn aikana koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joilla saavutetaan 28,8 miljoonan euron säästöt vuonna 2027. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman lähtökohtana on ollut 15–20 miljoonan säästöt vuosille 2027–2030.

– Pohde on tasapainottanut talouttaan alkuvuosina yhteensä 177 miljoonan euron sopeuttamisohjelmilla, joiden kumulatiivinen vaikutus on vielä suurempi. Isoin ongelmamme ei ole kertynyt alijäämä vaan ensi vuoden rahoituksen niukkuus. Vuoden 2027 valtionrahoitus on tiedossa, mutta sen jälkeisiin vuosiin liittyy paljon epävarmuutta. Paine talouden tasapainottamiseen jatkuu ensi vuoden talousarvion valmistelussa, toteaa hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.

Aluevaltuusto poisti suunnitelmasta Oulaskankaan päiväkirurgian lakkauttamista koskevan kohdan

Aluevaltuusto keskusteli ja hyväksyi sosiaali- ja terveyspalvelujen jär­jes­tä­missuun­ni­tel­man vuosille 2027–2030.

Aluevaltuusto äänesti Oulaskankaan päiväkirurgian lakkaamisesta. Muutosesitys voitti äänestyksen, mikä tarkoittaa, että päiväkirurginen toiminta Oulaskankaalla jatkuu.

Aluevaltuusto hyväksyi äänestyksellä myös muutosesityksen, jonka mukaan Kaakkurin, Kempeleen ja Oulunsalon sosiaali- ja terveyskeskusten yhdistäminen selvitetään. Myös Hailuodon sosiaali- ja terveysaseman toiminta arvioidaan osana suunnittelua. Mahdollinen yhdistäminen ja uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen paikkakunta tuodaan erikseen päätöksentekoon.

Aluevaltuusto äänesti myös muun muassa seuraavista järjestämissuunnitelman kohdista, mutta pohjaesitys pysyi niiden osalta voimassa:

omaishoidon palkkioiden laskeminen

ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen peittävyys

Kalajoen palvelukoti Iltaruskon ja Sievin palvelukoti Kotirinteen toiminnan päättyminen

Kuusamon Kotirannan ja Katrinkodin muutokset

Himangan apuvälinepisteen siirtyminen Kalajoelle

Reisjärven ja Utajärven vammaispalvelujen asumisyksiköiden siirtyminen

ostopalvelujen, palvelusetelin ja oman toiminnan osuudet terapiapalveluissa

akuuttiosastojen ja Pyhäjoen uudisrakennuksen hyödyntäminen yhteisöllisessä asumisessa

Haapaveden kuntoutusyksikkö

asunnottomien palvelukeskuksen ja päivätoimintakeskus Huilin toiminta

Kempeleen kuvantamispalvelut.

– Järjestämissuunnitelman valmistelu on taloustilanteen takia ollut haastava prosessi ja vaikeitakin päätöksiä on jouduttu tekemään. Etenemme nyt hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Ensi vuoden talousarvion laatimisen yhteydessä joudumme edelleen talouden tasapainottamisen äärelle, sanoo sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.

Hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­ma täydentää Pohteen strategiaa ja jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maa

Aluevaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­man vuosille 2027–2030. Hyvinvointisuunnitelmaa on valmisteltu keväästä lähtien yhdessä asukkaiden, kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja muiden toimijoiden edustajien kanssa. Pohteen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta on ohjannut suunnitelman valmistelua.

Suunnitelma on Pohteen strategiaa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maa täydentävä lakisääteinen asiakirja, joka keskittyy ennaltaehkäisevään ja hyvinvointia edistävään toimintaan.

Lisäksi aluevaltuusto käsitteli muita kokousasioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 14.12.2026.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluevaltuuston sivulta.