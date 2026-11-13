Aluevaltuusto hyväksyi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman, päiväkirurginen toiminta Oulaskankaalla jatkuu
16.11.2026 18:36:38 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto kokoontui 16.11.2026 puheenjohtaja Matti Sorosen johdolla. Aluevaltuusto hyväksyi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman ja hyvinvointisuunnitelman vuosille 2027–2030.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma sisältää Pohteen sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeiset tavoitteet vuoteen 2030 asti ja toimenpiteet vuosille 2027–2028. Tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät palvelujen saatavuuteen, palveluverkostoon, monituottajuuteen ja kiinteistöjen uudistamistarpeisiin.
– Pohteen strategia on antanut hyvät suuntamerkit sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tekemiseen. Suunnitelma on kokonaisuutena arvioiden Pohteen strategian tavoitteiden mukainen. Haasteena meillä Pohjois-Pohjanmaalla ovat pitkät etäisyydet ja valtion rahoitus. Aluevaltuuston tehtävä on arvovalinnan tekeminen tilanteessa, kun raha ei riitä kaikkeen, sanoo aluevaltuuston puheenjohtaja Matti Soronen.
Suunnitelmaan ja sen valmisteluun on vaikuttanut Pohteen keväällä tarkentunut valtion rahoitus, jonka mukaan hyvinvointialueen kustannukset voivat kasvaa ensi vuonna vain 1,5 prosenttia.
Pohde on käynyt kesän ja syksyn aikana koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joilla saavutetaan 28,8 miljoonan euron säästöt vuonna 2027. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman lähtökohtana on ollut 15–20 miljoonan säästöt vuosille 2027–2030.
– Pohde on tasapainottanut talouttaan alkuvuosina yhteensä 177 miljoonan euron sopeuttamisohjelmilla, joiden kumulatiivinen vaikutus on vielä suurempi. Isoin ongelmamme ei ole kertynyt alijäämä vaan ensi vuoden rahoituksen niukkuus. Vuoden 2027 valtionrahoitus on tiedossa, mutta sen jälkeisiin vuosiin liittyy paljon epävarmuutta. Paine talouden tasapainottamiseen jatkuu ensi vuoden talousarvion valmistelussa, toteaa hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.
Aluevaltuusto poisti suunnitelmasta Oulaskankaan päiväkirurgian lakkauttamista koskevan kohdan
Aluevaltuusto keskusteli ja hyväksyi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman vuosille 2027–2030.
Aluevaltuusto äänesti Oulaskankaan päiväkirurgian lakkaamisesta. Muutosesitys voitti äänestyksen, mikä tarkoittaa, että päiväkirurginen toiminta Oulaskankaalla jatkuu.
Aluevaltuusto hyväksyi äänestyksellä myös muutosesityksen, jonka mukaan Kaakkurin, Kempeleen ja Oulunsalon sosiaali- ja terveyskeskusten yhdistäminen selvitetään. Myös Hailuodon sosiaali- ja terveysaseman toiminta arvioidaan osana suunnittelua. Mahdollinen yhdistäminen ja uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen paikkakunta tuodaan erikseen päätöksentekoon.
Aluevaltuusto äänesti myös muun muassa seuraavista järjestämissuunnitelman kohdista, mutta pohjaesitys pysyi niiden osalta voimassa:
- omaishoidon palkkioiden laskeminen
- ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen peittävyys
- Kalajoen palvelukoti Iltaruskon ja Sievin palvelukoti Kotirinteen toiminnan päättyminen
- Kuusamon Kotirannan ja Katrinkodin muutokset
- Himangan apuvälinepisteen siirtyminen Kalajoelle
- Reisjärven ja Utajärven vammaispalvelujen asumisyksiköiden siirtyminen
- ostopalvelujen, palvelusetelin ja oman toiminnan osuudet terapiapalveluissa
- akuuttiosastojen ja Pyhäjoen uudisrakennuksen hyödyntäminen yhteisöllisessä asumisessa
- Haapaveden kuntoutusyksikkö
- asunnottomien palvelukeskuksen ja päivätoimintakeskus Huilin toiminta
- Kempeleen kuvantamispalvelut.
– Järjestämissuunnitelman valmistelu on taloustilanteen takia ollut haastava prosessi ja vaikeitakin päätöksiä on jouduttu tekemään. Etenemme nyt hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Ensi vuoden talousarvion laatimisen yhteydessä joudumme edelleen talouden tasapainottamisen äärelle, sanoo sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.
Hyvinvointisuunnitelma täydentää Pohteen strategiaa ja järjestämissuunnitelmaa
Aluevaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelman vuosille 2027–2030. Hyvinvointisuunnitelmaa on valmisteltu keväästä lähtien yhdessä asukkaiden, kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja muiden toimijoiden edustajien kanssa. Pohteen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta on ohjannut suunnitelman valmistelua.
Suunnitelma on Pohteen strategiaa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaa täydentävä lakisääteinen asiakirja, joka keskittyy ennaltaehkäisevään ja hyvinvointia edistävään toimintaan.
Lisäksi aluevaltuusto käsitteli muita kokousasioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 14.12.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluevaltuuston sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti SoronenAluevaltuuston puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 359 6001matti.soronen@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Kirsti Ylitalo-KatajistoSosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 703 4007kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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