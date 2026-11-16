Henri Ruoste saapuu HevosAreenaan omien hevostensa kanssa
17.11.2026 09:00:00 EET | Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki | Tiedote
HevosAreenassa avautuu syyskuussa 2027 ainutlaatuinen mahdollisuus päästä seuraamaan kansainvälisen kouluratsastuksen huipulla kilpailevan Henri Ruosteen kouluratsastusklinikoita. Ruoste tuo Paviljongissa järjestettäville klinikoille Saksasta eri koulutusvaiheissa olevia hevosiaan ja tarjoaa yleisölle mahdollisuuden tutustua hänen tapaansa kouluttaa hevosia kohti kansainvälistä Grand Prix -tasoa.
Klinikoiden käytännön harjoituksissa havainnollistetaan erityisesti sitä, millaisia valmiuksia korkeampi kokoamisaste edellyttää, miten hevosen koulutus etenee vaiheittain kohti vaativampia tehtäviä ja miten harjoituksia sovelletaan kunkin hevosen senhetkisten valmiuksien mukaan. Samalla Ruoste avaa harjoitusten taustalla olevaa ajattelua: mitä niillä tavoitellaan, mihin hevosen työskentelyssä kiinnitetään huomiota ja miten tehdyt havainnot vaikuttavat koulutuksen etenemiseen.
Tavoitteena on tarjota käytännön havaintoja ja ajatuksia, joita ratsastajat ja valmentajat voivat soveltaa omien hevostensa kanssa niiden tasosta riippumatta.
“Haluamme avata yleisölle myös sitä arkista ja pitkäjänteistä työtä, joka valmiiden kilpailusuoritusten takana on. Jokainen hevonen etenee yksilöllisesti, ja meitä kiinnostaa näyttää, miten koulutuksessa etsitään juuri sille hevoselle sopivia ratkaisuja. Toivon, että klinikalla päästään näkemään sekä eri koulutusvaiheita yhdistävä ajatus että se, miksi kaikkien hevosten kanssa ei tehdä asioita täsmälleen samalla tavalla”, Ruoste kertoo.
Klinikat on suunnattu kouluratsastuksen harrastajille, kilparatsastajille ja valmentajille sekä kaikille, joita hevosen pitkäjänteinen kouluttaminen kiinnostaa.
“Vaikka tavoitteena on kansainvälinen Grand Prix -taso, sen pohja rakennetaan jo koulutuksen aikaisemmissa vaiheissa. Siksi uskon, että klinikat tarjoavatajateltavaa monen tasoisille ratsastajille.”
Ruosteen kouluratsastusklinikat HevosAreenassa
- Lauantaina 11.9.2027 klo 18–20
- Sunnuntaina 12.9.2027 klo 9–11
Klinikoiden keskeinen teema on molempina päivinä sama, mutta harjoituksissa ja niiden painotuksissa voidaan nähdä eroja. Klinikat toteutetaan Ruosteen omien hevosten ja niiden ratsastajien kanssa. Tarkemmat tiedot klinikalla nähtävistä hevosista ja ratsastajista vahvistetaan lähempänä tapahtumaa.
Lipunmyynti avautuu maaliskuussa
HevosAreenan lipunmyynti avautuu perjantaina 5. maaliskuuta 2027 ja myyntiin tulee kaksi erilaista lipputyyppiä: tapahtumalippu sekä yhdistelmälippu.
Tapahtumalipulla pääsee tutustumaan HevosAreenan näyttelyalueeseen ja seuraamaan tapahtuman muuta ohjelmaa, mutta se ei oikeuta pääsyä Ruosteen klinikoille. Yhdistelmälippu sisältää pääsyn Ruosteen klinikalle sekä HevosAreena-tapahtumaan valittuna päivänä.
Katsomokapasiteetin vuoksi yhdistelmälippuja on saatavilla vain rajattu määrä, joten oma paikka klinikalle kannattaa varmistaa heti lipunmyynnin avautuessa. Tarkemmat lipputyypit ja hinnat julkaistaan lipunmyynnin avautuessa.
HevosAreenan aukioloajat
- Lauantaina 11.9.2027 klo 10–18
- Sunnuntaina 12.9.2027 klo 10–17
Huomioithan, että Ruosteen klinikat järjestetään osittain HevosAreenan varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Sunnuntain klinikka jatkuu tunnin ajan tapahtuman ovien avaamisen jälkeen, mutta areenalle on koko klinikan ajan pääsy vain yhdistelmälipulla.
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Yhteyshenkilöt
Heli LempinenProjektipäällikköJyväskylän Messut OyPuh:+358 40 826 4201heli.lempinen@paviljonki.fi
Eve WirtanenViestinnän asiantuntijaHevosAreenaPuh:+358 40 574 9160hevosareena@paviljonki.fi
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Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita tapahtumia. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumia muille tapahtumajärjestäjille - sekä Paviljongissa Jyväskylässä että muualla Suomessa!
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