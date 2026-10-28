Espoo ja Vantaa leikkaavat henkilöstöä – ja elinvoimaansa 28.10.2026 09:00:00 EET | Tiedote

Akavan Erityisalat sekä sen jäsenyhdistykset Specia ja Kumula kritisoivat Espoon ja Vantaan yt-prosessien lopputulosta, joka osuu lyhytnäköisesti mm. hyvään hallintoon ja Espoossa kirjastoihin. – Suurilta työnantajilta olisi odottanut parempia vaikutusarviointeja ja vastuullisempaa työnantajapolitiikkaa, liitot sanovat.