Niklas Honkalehto Akavan Erityisalojen puheenjohtajaksi
17.11.2026 12:58:29 EET | Akavan Erityisalat | Tiedote
Restonomi Niklas Honkalehto on valittu Akavan Erityisalojen puheenjohtajaksi 1.1.2027 alkaen. Akavan Erityisalat on 19 jäsenyhdistyksen ja yli 23 000 jäsenen monialainen ammattiliitto, jonka jäsenistö työskentelee kulttuurin, hallinnon, liike-elämän ja hyvinvoinnin aloilla asiantuntijoina ja esihenkilöinä.
– Akavan Erityisalat muodostuu monipuolisesta jäsenyhdistyskentästä. Meidän tulee hyödyntää nykyistä paremmin koko yhteisömme asiantuntemusta, sanoo Akavan Erityisalojen uutena puheenjohtajana 1.1.2027 aloittava Niklas Honkalehto.
– Haluan lisätä yhdistysten välistä vuoropuhelua ja vahvistaa hallituksen jäsenten mahdollisuuksia tuoda taustajärjestöjensä näkemyksiä yhteiseen päätöksentekoon.
Honkalehto toivoo Akavan Erityisalojen keskittyvän tulevalla kaudella erityisesti kolmeen kokonaisuuteen: talouteen, edunvalvontaan ja viestintään.
– Vahva talous luo edellytykset vaikuttavalle edunvalvonnalle ja toimiva viestintä varmistaa, että jäsenyhdistykset sekä niiden jäsenet tietävät, mitä yhteisellä työllämme saavutetaan.
Honkalehto on toiminut pitkään Akavan Erityisalojen hallituksessa, viimeksi varapuheenjohtajana 2023-2026. Hän on toiminut pitkään myös oman jäsenyhdistyksensä Restonomiliiton puheenjohtajana. Honkalehto työskentelee KONE Oyj:n palveluksessa suunnittelijana.
Akavan Erityisalojen hallitukseen uusia kasvoja
Myös Akavan Erityisalojen hallituksen muut henkilövalinnat on tehty kaudelle 2027-2028.
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet (suluissa jäsenyhdistys):
|Varsinainen jäsen
|Henkilökohtainen varajäsen
|Elli Luukkainen (Kieliasiantuntijat)
|Antti Kangasmäki (Kieliasiantuntijat)
|Kimmo Kumlander (Kumula)
|Jasmiina Sillanpää (Kumula)
|Riina Linna (MAL)
|Anna Tauriainen (TAAY)
|Kristiina Halme (Skilla)
|Elina Husa (Skilla)
|Olli Järvelä (Specia)
|Maria Saksholm (Specia)
|Timo Kalliokoski (Specia)
|Henna Sandroos (Specia)
|Aino Harinen (Specia)
|Saara Jopasin (Specia)
|Mikael Kinanen (TAKU)
|Piia Lääveri (TAKU)
|Katja Savolainen (Ulosottomiehet)
|Mari Heinonen (SSHL)
|Nita Torni (Viesti)
|Katri Riekkinen (Viesti)
Uuden hallituksen kausi on kaksivuotinen alkaen 1.1.2027. Valinnat tehtiin Akavan Erityisalojen syysliittokokouksessa Helsingissä 14.11.2026.
Lisätietoja: puheenjohtaja Niklas Honkalehto (1.1. 2027 alkaen), Akavan Erityisalat,
puh. +358 45 616 0691, niklas.honkalehto@sure.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, puh. 040 525 8582, anna.joutsenniemi@akavanerityisalat.fi
Niklas Honkalehto, puheenjohtaja 1.1.2027 alkaen, Akavan ErityisalatPuh:045 616 0691niklas.honkalehto@sure.fi
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