Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitos.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 14.11.2026 19:04:33 EET | Tiedote

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 14.11.2026 päivän tehtävistä Äänekoskella klo: 8:12 vahingontorjuntatehtävä. Saarijärvellä klo: 8:35 vahingontorjuntatehtävä. Jyväskylässä klo: 9:48 automaattinen palohälytys, ei paloa. Keuruulla klo: 9:53 liikenneonnettomuus. Henkilöauto ajautunut ulos tieltä. Ei henkilövahinkoja. Nelostiellä Uuraisilla klo: 11:20 vahingontorjuntatehtävä. Joutsassa klo: 11:39 liikenneonnettomuus. Ajoneuvo lähtenyt heittelehtimään sohjoisella tiellä ja osunut keskikaiteeseen. Ei henkilövahinkoja. Äänekoskella klo: 11:48 vahingontorjuntatehtävä. Laukaassa klo: 12:37 vahingontorjuntatehtävä. Jämsässä klo: 12:46 automaattinen palohälytys, ei paloa. Äänekoskella klo: 13:10 vahingontorjuntatehtävä. Laukaassa klo: 15:51 vahingontorjuntatehtävä. Jyväskylässä klo: 16:27 rakennuspalo pieni. Kohteessa remonttipölyt laukaisseet palovaroittimen, ei paloa. Äänekoskella klo: 16:36 liikenneonnettomuus. Henkilöauto ajautunut tieltä ulos. Ei henkilövahinkoja.