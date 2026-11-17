Energiateknologiayritys KOOPMANN on avannut uuden suuritehoisen sähköajoneuvojen latauskeskuksen Cloppenburgissa Saksassa. Keskuksessa hyödynnetään Kempowerin skaalautuvaa DC-pikalataustekniikkaa. Multimodaalinen latausasema on suunniteltu sekä henkilö- että hyötyajoneuvojen käyttöön.

Asema sai alkunsa käytännöllisestä ratkaisusta, jolla ladattiin KOOPMANNin ensimmäisiä sähkökuorma-autoja. Sittemmin hankkeesta on kehittynyt yksi alueen kattavimmista latausasemista, joka palvelee sähköisiä henkilö-, kuorma- ja linja-autoja. Uusiutuvan energian tuotanto, energian varastointi ja suuritehoinen latausinfrastruktuuri yhdistyvät modernissa latauskeskuksessa yhdeksi ekosysteemiksi.

Latauskeskus on varustettu Kempowerin More Power, More Plugs -ratkaisulla, johon voi kytkeä 12 CCS2-pikalatauspistoketta, ja jossa virta jaetaan joustavasti kunkin ladattavan ajoneuvon tarpeen mukaan. Latauskeskus on suunniteltu tukemaan MAN-sähkökuorma-autokantaa ja vauhdittamaan kestävää logistiikkaa alueella.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Kempowerin latausteknologian suorituskykyyn latauskeskuksessamme. Joka päivä lukuisat ulkopuoliset sähkökuorma-autot käyttävät latausinfrastruktuuriamme luotettavasti ja ilman ongelmia osoittaen, että valitsimme oikean teknologian. Tämän vuoksi tutkimme jo mahdollisuuksia laajentaa toimintaa edelleen”, sanoi KOOPMANNin sähköisen liikenteen johtaja Tobias Kroner.

Kempowerin lataushallintaohjelmiston ChargEyen mukaan Koopmannin Cloppenburgissa sijaitseva latausasema on toimittanut yli 140 000 kWh energiaa avaamisensa jälkeen heinäkuusta 2026 lähtien.



Kempowerin ensimmäinen 12 latauspistokkeen multimodaalinen latausasema Saksassa

Hankkeen ytimessä on kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti rakennettu puinen aurinkokatos, jonka aurinkopaneeleihin asennettu teho on 1,2 megawattia. 1 MWh:n akkuenergiavarasto tallentaa aurinkoenergiaa käytettäväksi niinä aikoina kun päivänvaloa ei ole, maksimoiden paikallisesti tuotetun uusiutuvan sähkön hyödyntämisen. Innovatiivinen puurakenteinen muuntaja-asema pienentää osaltaan hankkeen hiilijalanjälkeä.

Latauskeskus tarjoaa hyötyajoneuvoille oman latausinfrastruktuurin, johon kuuluu kaksi julkista suurteholatauspistettä, jotka pystyvät jakamaan 400 kW:n tehon. Lisäksi alueella on kuusi pikalatauspistettä yön yli lataamista varten. Yhdessä neljän henkilöautoille tarkoitetun julkisen pikalatauspisteen ja aurinkokatoksen alla sijaitsevan lisälatausinfrastruktuurin kanssa latausasema tarjoaa tulevaisuuden vaatimukset täyttävän perustan sähköajoneuvojen lataamiselle sähköisen liikenteen kasvaessa.

”Kempowerin More Power, More Plugs -konsepti on suunniteltu maksimoimaan latauspaikkojen saatavuus ja käyttöaste samalla, kun se tarjoaa latausaseman ylläpitäjille joustavuutta erilaisten ajoneuvotyyppien palvelemiseen samasta latausjärjestelmästä”, sanoo Kempowerin myyntipäällikkö Karsten Sanders. ”Olemme ylpeitä siitä, että KOOPMANN valitsi Kempowerin teknologian tähän uraauurtavaan latauskeskukseen, joka tukee sekä henkilöautoja että kasvavaa MANin sähkökuorma-autojen kalustoa.”

Hanke kehitettiin yhteistyössä MANin (sähkökuorma-autot), Kempowerin (latausteknologia), Stodian (akkuvarastointi), DKV:n (latausoperaatiot) ja GLS Mobilityn (maksupäätteiden hallinta) kanssa.

Kuvia, joissa muun muassa KOOPMANNin toimitusjohtaja Lothar Koopmann lataa MAN-sähkökuorma-autoa, voi ladata täältä.

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Kempower lyhyesti

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimmat sähköajoneuvojen latausratkaisut kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikenteen osa-alueisiin, sähköautoista, kuorma-autoista ja linja-autoista työkoneisiin ja merenkulkuun. Modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmämme sekä maailmanluokan ohjelmistomme on suunniteltu sähköautoilijoille sähköautoilijoiden toimesta, mikä takaa parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme ympäri maailmaa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com

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