Mediatiedote Keski-Suomen pelastuslaitos
17.11.2026 07:00:16 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Mediatiedote Keski-Suomen pelastuslaitos
Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta.
Klo 06:32 liikennevälinepalo, pieni, Jyväskylä
Pelastuslaitos sai ilmoituksen, että parkkipaikalla ollut auto savusi, mutta liekkejä ei näkynyt. Paikan päällä pelastuslaitoksen yksikkö totesi savun olevan höyryä, joka lähti kosteasta autosta vepaston ollessa päällä. Ei paloa.
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Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitos16.11.2026 19:04:10 EET | Tiedote
Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitos. Tehtävät viimeisen 12 tunnin aikana. Keski-Suomen pelastuslaitos on suorittanut päivän aikana kolme tarkastustehtävää, joista yhden yhteydessä tuuletettiin asuntoa ruoanlaitosta aiheutuneen käryn johdosta. Klo 15.10 Säynätsalossa oli sähkökatko, jonka seurauksena henkilö jäi jumiin hissiin. Pelastuslaitoksen yksikkö on käynyt vapauttamassa henkilön hissistä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote16.11.2026 07:20:10 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.-16.11.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen tehtävien yhteenveto 19:00-7:00 19:39:59, Vahingontorjunta, Pieni, Petäjävesi Pelastuslaitos sai ilmoituksen puusta, joka tukkisi Heikkilänperäntiellä toisen ajokaistan. Paikalta löydettiin puu, joka osittain ajokaistalla, pelastuslaitos raivasi puun pois. Tästä ei aiheutunut vaaraa eikä liikennehaittaa. 00:59:51 Rakennuspalo, Pieni, Jämsä Tynnyrisauna syttyi kesken lämmityksen palamaan. Pelastuslaitos sai sammutettua palon ja estettyä palon leviämisen läheiseen rakennukseen. Tynnyrisauna tuhoutui palossa täysin. Pelastuslaitokselta oli kohteessa 3 yksikköä. 06:34:13 Tulipalo, Muu, Pieni, Hankasalmi Pelastuslaitos sai ilmoituksen puusta, joka nojaa sähkölinjalle ja on tulessa. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen palavaa puuta ei havaittu. Sähköyhtiö varmistaa linjalle kaatuneen puun poiston. Pelastuslaitokselle ei tehtävää.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.11.2026 19:00:09 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.11.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen Tehtävien yhteenveto 7:00-19:00 11:24:03 Automaattisen paloilmoittimen hälytys, Viitasaari Kohteessa ruuanlaitosta johtuva hälytys, ei paloa. 12:28:46 Vahingontorjunta, Pieni, Karstula Takassa poltettu puita aikaisemmin aamupäivästä, myöhemmin takka mennyt tukkoon ja työntänyt savut sisälle asuntoon. Pelastuslaitos tuuletti asunnon ja varmisti takan toimintakunnon. 15:08:48 Vahingontorjunta, Pieni, Saarijärvi Puu oli kaatunut pururadalla valotolppien johtimien päälle. Pelastuslaitos raivasi puun. 18:25:42 Liikennevälinepalo, Pieni, Jyväskylä Kaivokadulla pysäköintialueella oleva diesel käyttöinen henkilöauto oli syttynyt tuntemattomasta syystä palamaan. Henkilöauto kärsi laajoja vaurioita eikä säilynyt ajokuntoisena. Palosta ei ollut vaaraa sivullisille eikä myöskään ollut leviämisvaaraa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote14.11.2026 19:04:33 EET | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 14.11.2026 päivän tehtävistä Äänekoskella klo: 8:12 vahingontorjuntatehtävä. Saarijärvellä klo: 8:35 vahingontorjuntatehtävä. Jyväskylässä klo: 9:48 automaattinen palohälytys, ei paloa. Keuruulla klo: 9:53 liikenneonnettomuus. Henkilöauto ajautunut ulos tieltä. Ei henkilövahinkoja. Nelostiellä Uuraisilla klo: 11:20 vahingontorjuntatehtävä. Joutsassa klo: 11:39 liikenneonnettomuus. Ajoneuvo lähtenyt heittelehtimään sohjoisella tiellä ja osunut keskikaiteeseen. Ei henkilövahinkoja. Äänekoskella klo: 11:48 vahingontorjuntatehtävä. Laukaassa klo: 12:37 vahingontorjuntatehtävä. Jämsässä klo: 12:46 automaattinen palohälytys, ei paloa. Äänekoskella klo: 13:10 vahingontorjuntatehtävä. Laukaassa klo: 15:51 vahingontorjuntatehtävä. Jyväskylässä klo: 16:27 rakennuspalo pieni. Kohteessa remonttipölyt laukaisseet palovaroittimen, ei paloa. Äänekoskella klo: 16:36 liikenneonnettomuus. Henkilöauto ajautunut tieltä ulos. Ei henkilövahinkoja.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote14.11.2026 08:03:22 EET | Tiedote
Jyväskylän Säkkitiellä sijaitsevan teollisuushallin roskis syttyi palamaan aamulla kello 7.18, kun vartiointiliike havaitsi liekit valvontakameroista. Pelastuslaitoksen savusukeltajat sammuttivat palon nopeasti. Paikalle hälytettiin yhdeksän yksikköä. Henkilövahingoilta vältyttiin, ja savut tuuletettiin tiloista.
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