Fresh Servant Groupin muutosneuvottelut ovat päättyneet
17.11.2026 16:30:00 EET | Fresh Servant Group Oy Ab | Tiedote
Fresh Servant Groupin Pedersören (Edsevön) yksikön tuotantoa, logistiikkaa ja tuotannonsuunnittelua koskevat muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen seurauksena yhtiö uudistaa tuotannon ja logistiikan organisaatiorakennetta sekä selkeyttää rooleja, vastuita ja johtamisrakennetta. Muutosten seurauksena enintään 36 työsuhdetta päättyy ja näistä 29 henkilölle voidaan tarjota muuta tehtävää yhtiössä.
Yhtiö antoi henkilöstön edustajalle kirjallisen neuvotteluesityksen 19.10.2026 ja muutosneuvottelut käytiin 26.10.–16.11.2026. Neuvottelujen piirissä oli yhteensä 260 henkilöä Pedersören yksikön tuotannossa, logistiikassa ja tuotannonsuunnittelussa.
Neuvottelujen tavoitteena oli löytää ratkaisuja toiminnan kustannustehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi sekä konsernin kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
Neuvottelujen tuloksena tuotannon ja logistiikan organisaatiorakennetta uudistetaan ja organisaation rooleja ja vastuualueita selkeytetään. Myös johtamisrakennetta muutetaan uuden organisaatiomallin mukaisesti. Osa tehtävistä muuttuu tai yhdistyy osaksi laajempia tehtäväkokonaisuuksia. Samalla Pedersören ja Vantaan yksiköiden välistä työnjakoa kehitetään osana konsernin toimintojen kokonaisuutta. Muutosten toteuttaminen käynnistyy vuoden 2026 aikana.
Muutosneuvottelujen alkaessa arvioitiin, että suunnitellut muutokset voivat johtaa enintään 50 henkilön irtisanomiseen ja/tai työsuhteen olennaisten ehtojen muuttamiseen. Neuvottelujen aikana käytiin läpi vaihtoehtoja henkilöstövaikutusten vähentämiseksi, ja löydettyjen ratkaisujen ansiosta vaikutukset jäävät alkuperäistä arviota pienemmiksi.
Neuvottelujen lopputuloksena enintään 36 työsuhdetta päättyy ja näistä 29 henkilölle voidaan tarjota muuta tehtävää yhtiössä.
”Muutosneuvottelujen aikana olemme tarkastelleet toimintaamme kokonaisuutena ja etsineet ratkaisuja, joilla rakennamme mahdollisimman toimivan kokonaisuuden Pedersören ja Vantaan yksiköiden välille. Päätökset ovat henkilöstön kannalta osin raskaita, mutta ne ovat tarpeellisia toimintamme kilpailukyvyn ja pitkäjänteisen kehittämisen kannalta”, sanoo Fresh Servant Groupin toimitusjohtaja Sami Haapasalmi.
Fresh Servant Group työllistää kokonaisuudessaan yli 700 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Karoliina FinnströmHR-päällikköFresh Servant Group Oy AbPuh:+358 44 335 5103karoliina.finnstrom@freshservant.fi
Minna SillanpääViestintäjohtajaFresh Servant Group Oy AbPuh:+358 50 66592minna.sillanpaa@freshservant.fiwww.fresh.fi
Fresh Servant Group -konserni on suomalainen elintarvikealan kasvuyhtiö. Vuonna 1995 perustettu yritys valmistaa tuoreita, maukkaita ja helppoja ruokaratkaisuja kuluttaja- ja foodservice-markkinoille. Yhtiö tunnetaan erityisesti Hetki-, Fresse- ja FreshPro-brändeistään sekä salaattiaterioista, tuoremikroaterioista, välipalatuotteista, valmiiksi leikatuista vihanneksista ja ammattikeittiöiden ratkaisuista. Fresh Servant toimii Suomessa Pedersöressä, Seinäjoella, Lapualla ja Vantaalla sekä Ruotsissa Tumbassa. Konsernissa työskentelee yli 700 osaajaa yli 40 eri maasta. Vuonna 2025 liikevaihto oli 110 miljoonaa euroa. Aina jotain uutta – aina jotain hyvää! www.fresh.fi
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