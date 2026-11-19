Kutsu: Helsingin yliopiston uusien professorien juhlaluennot 2.12.
23.11.2026 08:04:45 EET | Helsingin yliopisto | Kutsu
Juhlaluennot järjestetään keskiviikkona 2.12. klo 14.30–16.30 yliopiston päärakennuksen luentosaleissa, osoitteessa Fabianinkatu 33 ja luentoja on mahdollista seurata myös suoratoistona. Uusia professoreja juhlistetaan luentopäivän jälkeen juhlasalissa klo 17.00 alkavassa tervetuliaisjuhlassa, jossa oman luentonsa pitää kansainvälisen oikeuden professori René Urueña.
Juhlaluentopäivän ohjelma, luentosalien suoratoistolinkit ja lisätiedot juhlan pukukoodista löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta: helsinki.fi/juhlaluennot. Luennoista ei tehdä tallenteita.
Helsingin yliopiston uudet professorit ja heidän luentojensa aiheet
- Kirjallisuudentutkimuksen professori Lieven Ameel: Mitä kirjallisuus voi kertoa tulevaisuudesta? (Sali F3010 klo 15.00)
- Aineenvaihdunnan säätelyn professori Charles Brenner: From a rum and coke to the brown bears of Finland: insights into common fuel partition mechanisms from rare disease (Sali F3003 (Tekla Hultin) klo 16.00)
- Agroekologian professori Johan Ekroos: Agroekologia: maatalouden kestävyystutkimusta (Sali F3005 klo 15.30)
- Kestävän kalastuksen ja kalankasvatuksen professori Halley Froehlich: Blue Food for a Rapidly Changing Planet (Sali F3005 klo 15.00)
- Planetaarisen astrofysiikan professori Mikael Granvik: Asteroidit pintaa syvemmältä (Sali F3017 klo 15.30)
- Venäjän kielen professori Nikolay Hakimov: Literacy instruction reshapes syllabification in Russian. (Sali F3010 klo 15.30)
- Akuuttilääketieteen professori Veli-Pekka Harjola: Akuuttilääketieteen koulutus ja tutkimus – päivystystoiminnan kehittämisen perusta (Sali F3020 (Studium) klo 15.30)
- Viestinnän professori Juha Herkman: Populistinen viestintä ja kamppailu sanojen merkityksistä (Sali F4050 (Pieni juhlasali) klo 16.00)
- Teknologiakasvatuksen professori Kaiju Kangas: Kekseliäs teknologiakasvatus (Sali F4050 (Pieni juhlasali) klo 14.30)
- Kasvigenetiikan professori Roosa Laitinen: Kasvit muutoksessa (Sali F3005 klo 14.30)
- Zoonoosivirologian professori Johanna Lindahl: Zoonotic viruses: Why we need a One Health Approach (Sali F3003 (Tekla Hultin) klo 15.30)
- Lääketieteellisen fysiikan professori Mika Kortesniemi: Lääketieteellinen fysiikka - näkökulmia tulevaisuuden tekniikkaan ja dataohjattuun sairaalamaailmaan (Sali F3017 klo 14.30)
- Neuropatologian professori Liisa Myllykangas: Mikroskopiaa ja tekoälyä – moderni neuropatologian tutkimus laajentaa ymmärrystä dementiasairauksien monimuotoisuudesta (Sali F3020 (Studium) klo 15.00)
- Tuotantoeläinten terveyden ja sairaanhoidon professori Claudio Oliviero: Small Beginnings, Big Impact: How Early-Life Care Shapes Animal Health and Public Health – Implications for One Health and Sustainable Pig Production. (Sali F3003 (Tekla Hultin) klo 15.00)
- Ympäristöterveyden professori Tarja Pitkänen: Puhdas vesi turvaa elinympäristöjen terveellisyyttä (Sali F3003 (Tekla Hultin) klo 14.30)
- Neurologian professori Jukka Putaala: Tunnetut ja vähemmän tunnetut tekijät työikäisten aivoinfarktin taustalla (Sali F3020 (Studium) klo 14.30)
- Kestävyysoikeuden professori Jaakko Salminen: A Governance Theory of Private Law for a Global, Digital, and Circular Economy (Sali F4050 (Pieni juhlasali) klo 15.00)
- Kiinteän maan geofysiikan professori Johanna Salminen: Supermantereet (Sali F3017 klo 15.00)
- Suu- ja leukakirurgian professori Johanna Snäll: Murtuneet kasvot: yhteiskunnan jäljet kasvovammoissa (Sali F3020 (Studium) klo 16.00)
- Sosiaalipolitiikan professori Ville-Pekka Sorsa: Mikä tekee yhteiskuntapolitiikasta kestävää? (Sali F4050 (Pieni juhlasali) klo 15.30)
- Historian professori Tuomas Tepora: Historia tässä hetkessä (Sali F3010 klo 14.30)
- Kansainvälisen oikeuden professori René Urueña: Thinking of the future through international law (Juhlasali klo 17.00)
- Kvanttialgoritmien professori Zoltán Zimborás: TBA (Sali F3017 klo 16.00)
Vaatesäilytys sijaitsee päärakennuksen Aleksanterinkadun puoleisessa sisääntuloaulassa, osoitteessa Aleksanterinkatu 5 ja esteetön sisäänkäynti löytyy Fabianinkadun puoleisen sisäänkäynnin luota sen vasemmalta laidalta sekä Yliopistonkadun puoleiselta sisäpihalta, jossa on myös esteetön parkkipaikka.
Tilaisuus on kaikille avoin, lämpimästi tervetuloa!
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Yhteyshenkilöt
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
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