Musiikin arvo -videosarja huipentuu Free Carmeniin: avoimen haun kautta mukaan valittu yhtye tähtää maailmalle
17.11.2026 14:00:00 EET | Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry | Tiedote
Gramexin Musiikin arvo -videosarjan kolmas ja viimeinen kokonaisuus vie katsojat suomalaisen Free Carmen -yhtyeen biisintekoprosessin äärelle. Avoimen haun kautta mukaan valittu yhtye näyttää neliosaisessa videosarjassa, kuinka nykypäivän musiikkia tehdään yhdessä laajan ammattilaisverkoston kanssa yli maarajojen.
Musiikin arvo -videosarjan tavoitteena on tehdä näkyväksi musiikin julkaisemisen taustalla työskenteleviä ihmisiä sekä sitä, kuinka monen ammattilaisen osaamisesta valmis äänite syntyy. Sarjan viimeisessä kokonaisuudessa seurataan kansainvälistä uraa rakentavan Free Carmenin (Veeti Mäkinen, Onni Leminen, Roope Kaunisharju ja Ukko Vuorela) matkaa uuden Beekeeping-EP:n julkaisuun.
Vaihtoehtorockista, folkista ja amerikkalaisesta juurimusiikista ammentava yhtye valittiin mukaan avoimen Open call -haun kautta. Hakuun saapui yhteensä 62 hakemusta niin itsenäisiltä artisteilta kuin levy-yhtiöiden edustuksessa olevilta yhtyeiltä ja artisteilta.
– Free Carmenin erotti muiden hakijoiden joukosta heidän kunnianhimoinen ja ammattimainen otteensa sekä aidosti kansainväliset tavoitteensa. Samalla yhtyeen tarina havainnollistaa erinomaisesti sitä, kuinka suuren joukon ihmisiä yhden musiikkijulkaisun taustalla työskentelee. Juuri tätä haluamme Musiikin arvo -sarjassa tehdä näkyväksi, sanoo Gramexin viestintäpäällikkö Noora Marttila.
Sarjan ensimmäinen jakso julkaistaan Gramexin Instagram-, TikTok- ja YouTube-kanavilla tiistaina 17. marraskuuta, minkä jälkeen uusia jaksoja ilmestyy joka viikko.
Neljän jakson mittainen kokonaisuus seuraa uuden Beekeeping-EP:n syntyä ideasta valmiiksi julkaisuksi ja nostaa esiin tekijät, muusikot, äänittäjät ja muut musiikkialan ammattilaiset, joiden työ jää usein yleisöltä näkymättömiin.
Musiikin tekeminen on kansainvälistä yhteistyötä
Free Carmen julkaisee uuden Beekeeping-EP:nsä 27. marraskuuta. Julkaisun taustalla toimii joukko kotimaisia ja kansainvälisiä ammattilaisia.
Videosarja havainnollistaa konkreettisesti, kuinka laajalle nykyisen musiikkituotannon työvaiheet voivat ulottua. EP:n miksaus viimeisteltiin Lontoossa, ja yhtyeen tulevaa albumia on äänitetty myös Puolassa.
– Musiikin arvo -sarjassa haluamme näyttää, että jokaisen julkaistun äänitteen taustalla on ihmisiä, ammattitaitoa ja pitkä ketju luovaa ja teknistä työtä. Free Carmenin tapauksessa matka ulottuu harjoitushuoneesta kansainvälisiin studioihin ja lavoille asti. Juuri tällaiset tarinat tekevät musiikin arvon näkyväksi, Marttila sanoo.
Free Carmen on esiintynyt muun muassa Provinssissa sekä lämmittänyt brittiläistä Black Country, New Roadia Helsingin Ääniwallissa. Syksyllä 2026 yhtye nähtiin myös brittiläisen indie rock -suuruuden Razorlightin Pohjoismaiden-kiertueen lämmittelijänä Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Helsingin Tavastialla.
Musiikin arvo -videosarjan Free Carmen -jaksoissa huomio kiinnittyy kuitenkin ennen kaikkea siihen, mitä tapahtuu valokeilan ulkopuolella. Sarja nostaa esiin inhimillisen työn, yhteistyön ja osaamisen, joiden varaan musiikin tekeminen edelleen rakentuu.
Jatkoa palkitulle Musiikin arvo -kampanjalle
Videosarja jatkaa Gramexin ja JVG:n käynnistämän Musiikin arvo -kampanjan viestiä musiikin merkityksestä ja luovan työn arvosta. Kampanja herätti laajaa keskustelua, kun JVG myi uniikin vinyylisinglen taholle, joka osasi parhaiten perustella musiikin arvon. Ratkaisevaa ei ollut korkein tarjous vaan ymmärrys siitä, mitä musiikki ihmisille merkitsee.
Musiikin arvo -kampanja on sittemmin saanut merkittävää kansainvälistä tunnustusta. Marraskuussa 2026 kampanja palkittiin Milanossa järjestetyssä ICCO Global Awards -kilpailussa. Lisäksi se voitti Music x Median Industry Awards -palkinnon.
Videosarjassa huomio siirtyy valmiista teoksesta sen syntyprosessiin: niihin tekijöihin, muusikoihin, tuottajiin, äänittäjiin ja muihin ammattilaisiin, joiden työ tekee musiikista arvokasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Noora MarttilaViestintäpäällikkö, Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ryPuh:+358 40 738 1412noora.marttila@gramex.fi
Christina BomanViestintäkoordinaattoriGramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ryPuh:+358 40 579 0390christina.boman@gramex.fi
Leevi MäkinenArtist Manager61°N Entertainment OyPuh:+358 40 052 9225leevi.makinen@61nentertainment.com
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Gramex - For The Music
Gramex on äänitemusiikin esittäjien ja tuottajien tekijänoikeusjärjestö. Teemme töitä, jotta äänitteillä esiintyvät muusikot ja tuottajat saisivat työstään korvauksen ja jotta yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää musiikkia helposti, arvoa tuottavasti ja vastuullisesti. Meillä on yli 60 000 asiakassopimusta musiikin esittäjien ja tuottajien kanssa sekä noin 32 000 korvauksia maksavaa asiakasta.
Tärkeintä meille on musiikki. Olemme kiitollisia, että saamme osaltamme auttaa musiikkia menestymään ja siten tuoda maailmaan lisää iloa, hyvinvointia ja elämyksiä.
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