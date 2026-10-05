Musiikin arvo -videosarjan tavoitteena on tehdä näkyväksi musiikin julkaisemisen taustalla työskenteleviä ihmisiä sekä sitä, kuinka monen ammattilaisen osaamisesta valmis äänite syntyy. Sarjan viimeisessä kokonaisuudessa seurataan kansainvälistä uraa rakentavan Free Carmenin (Veeti Mäkinen, Onni Leminen, Roope Kaunisharju ja Ukko Vuorela) matkaa uuden Beekeeping-EP:n julkaisuun.

Vaihtoehtorockista, folkista ja amerikkalaisesta juurimusiikista ammentava yhtye valittiin mukaan avoimen Open call -haun kautta. Hakuun saapui yhteensä 62 hakemusta niin itsenäisiltä artisteilta kuin levy-yhtiöiden edustuksessa olevilta yhtyeiltä ja artisteilta.

– Free Carmenin erotti muiden hakijoiden joukosta heidän kunnianhimoinen ja ammattimainen otteensa sekä aidosti kansainväliset tavoitteensa. Samalla yhtyeen tarina havainnollistaa erinomaisesti sitä, kuinka suuren joukon ihmisiä yhden musiikkijulkaisun taustalla työskentelee. Juuri tätä haluamme Musiikin arvo -sarjassa tehdä näkyväksi, sanoo Gramexin viestintäpäällikkö Noora Marttila.

Sarjan ensimmäinen jakso julkaistaan Gramexin Instagram-, TikTok- ja YouTube-kanavilla tiistaina 17. marraskuuta, minkä jälkeen uusia jaksoja ilmestyy joka viikko.

Neljän jakson mittainen kokonaisuus seuraa uuden Beekeeping-EP:n syntyä ideasta valmiiksi julkaisuksi ja nostaa esiin tekijät, muusikot, äänittäjät ja muut musiikkialan ammattilaiset, joiden työ jää usein yleisöltä näkymättömiin.

Musiikin tekeminen on kansainvälistä yhteistyötä

Free Carmen julkaisee uuden Beekeeping-EP:nsä 27. marraskuuta. Julkaisun taustalla toimii joukko kotimaisia ja kansainvälisiä ammattilaisia.

Videosarja havainnollistaa konkreettisesti, kuinka laajalle nykyisen musiikkituotannon työvaiheet voivat ulottua. EP:n miksaus viimeisteltiin Lontoossa, ja yhtyeen tulevaa albumia on äänitetty myös Puolassa.

– Musiikin arvo -sarjassa haluamme näyttää, että jokaisen julkaistun äänitteen taustalla on ihmisiä, ammattitaitoa ja pitkä ketju luovaa ja teknistä työtä. Free Carmenin tapauksessa matka ulottuu harjoitushuoneesta kansainvälisiin studioihin ja lavoille asti. Juuri tällaiset tarinat tekevät musiikin arvon näkyväksi, Marttila sanoo.

Free Carmen on esiintynyt muun muassa Provinssissa sekä lämmittänyt brittiläistä Black Country, New Roadia Helsingin Ääniwallissa. Syksyllä 2026 yhtye nähtiin myös brittiläisen indie rock -suuruuden Razorlightin Pohjoismaiden-kiertueen lämmittelijänä Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Helsingin Tavastialla.

Musiikin arvo -videosarjan Free Carmen -jaksoissa huomio kiinnittyy kuitenkin ennen kaikkea siihen, mitä tapahtuu valokeilan ulkopuolella. Sarja nostaa esiin inhimillisen työn, yhteistyön ja osaamisen, joiden varaan musiikin tekeminen edelleen rakentuu.

Jatkoa palkitulle Musiikin arvo -kampanjalle

Videosarja jatkaa Gramexin ja JVG:n käynnistämän Musiikin arvo -kampanjan viestiä musiikin merkityksestä ja luovan työn arvosta. Kampanja herätti laajaa keskustelua, kun JVG myi uniikin vinyylisinglen taholle, joka osasi parhaiten perustella musiikin arvon. Ratkaisevaa ei ollut korkein tarjous vaan ymmärrys siitä, mitä musiikki ihmisille merkitsee.

Musiikin arvo -kampanja on sittemmin saanut merkittävää kansainvälistä tunnustusta. Marraskuussa 2026 kampanja palkittiin Milanossa järjestetyssä ICCO Global Awards -kilpailussa. Lisäksi se voitti Music x Median Industry Awards -palkinnon.

Videosarjassa huomio siirtyy valmiista teoksesta sen syntyprosessiin: niihin tekijöihin, muusikoihin, tuottajiin, äänittäjiin ja muihin ammattilaisiin, joiden työ tekee musiikista arvokasta.