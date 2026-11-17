Kotisairaala tulee potilaan luo myös Kristiinankaupungissa
17.11.2026 09:03:29 EET | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Kotisairaalan toiminta alkoi Kristiinankaupungissa toukokuussa. Sairaalatasoista hoitoa annetaan potilaan kotona yli 16-vuotiaille.
Aiemmin, kun potilas tarvitsi esimerkiksi suonensisäistä antibioottihoitoa, hän sai hoitoa osastolla tai tuli vastaanotolle Selkämeren terveyden tiloihin. Kun yleislääketieteen osasto suljettiin, muuttui myös kotisairaalan toiminta.
Toukokuusta alkaen hyvinvointialueen kotisairaala on tullut nimensä mukaisesti asiakkaan luo.
– Varmasti moni on huomannut, että tiloissamme ei ole henkilökuntaa paikalla, mutta se ei tarkoita, että palvelua ei olisi. Työntekijät kuuluvat Närpiön kotisairaalan alaisuuteen ja liikkuvat koko eteläisellä alueella, palveluyksikön päällikkö Anna-Karin Nygård kertoo.
Kesän aikana kotisairaalan henkilökunta on hoitanut potilaita, joilla on säännöllinen lääkärikontakti. Näitä ovat esimerkiksi kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkaat. Kotisairaalan henkilökunta avustaa myös hyvinvointialueen muita yksiköitä, kuten asumispalveluita.
– Hoidamme paljon infektiopotilaita, joille annetaan suonensisäistä antibioottia. Asiakkaanamme on palliatiivisia potilaita, joilla on käytössä kipupumppu sekä syöpäpotilaita, jotka saavat hoitoa sytostaattipumpun kautta, sairaanhoitaja Gitte Hartvik kertoo.
Kotisairaalan henkilökunta voi ottaa myös verikokeita ja tehdä seurantakäyntejä.
– Voimme hoitaa vakavaa anemiaa suonensisäisellä rautalisällä ja vakavan raskauspahoinvoinnin hoidossa voimme tulla antamaan ravintolisää. Potilaita on siis hyvin erilaisia, Hartvik kertoo.
Marraskuussa kotisairaalan lääkäriresurssia vahvistetaan Selkämeren terveydestä.
Yhteyshenkilöt
Anna-Karin NygårdPalveluyksikön päällikkö, kotisairaalaPuh:040 579 9024anna-karin.nygard@ovph.fi
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Kuvat
Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue
Hemsjukhuset kommer hem till patienten även i Kristinestad17.11.2026 09:03:57 EET | Pressmeddelande
Hemsjukhuset inledde sin verksamhet i Kristinestad i maj. Vård på sjukhusnivå ges hemma hos patienter som är över 16 år.
Nu är det ett bra tillfälle att boka tid för influensavaccination13.11.2026 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Nu finns det åter fler tider att boka för influensavaccination. Den här veckan får Österbottens välfärdsområde den sista sändningen av vaccinet Influvac. På grund av internationella leveransdröjsmål har det tidigare endast funnits ett begränsat antal vaccinationstider.
Nyt on hyvä hetki varata influenssarokotusaika13.11.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Influenssarokotuksiin on jälleen tarjolla enemmän aikoja. Pohjanmaan hyvinvointialueelle saatiin tällä viikolla viimeinen erä Influvac-rokotteita. Rokotusaikoja on aiemmin ollut tarjolla rajoitetusti kansainvälisten toimitusviivästysten vuoksi.
Kom med på Omsorgens dagen 27.11 och gör en liten omsorgens gärning12.11.2026 09:18:49 EET | Pressmeddelande
Omsorgens dag är en årlig temadag vars syfte är att inspirera och uppmuntra människor i alla åldrar att bry sig om varandra, särskilt om äldre personer i vardagen. Delta i de evenemang som ordnas i Österbotten på Omsorgens dag den 27 november 2026.
Tule mukaan Välittämisen päivään 27.11. ja tee pieni välittämisen teko12.11.2026 09:17:59 EET | Tiedote
Välittämisen päivä on vuosittainen tapahtumapäivä, jonka tarkoituksena on innostaa ja kannustaa kaikenikäisiä ihmisiä välittämään toisistaan ja etenkin ikäihmisistä arjessa. Osallistu Pohjanmaalla järjestettäviin Välittämisen päivän tapahtumiin 27.11.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme