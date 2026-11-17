Aiemmin, kun potilas tarvitsi esimerkiksi suonensisäistä antibioottihoitoa, hän sai hoitoa osastolla tai tuli vastaanotolle Selkämeren terveyden tiloihin. Kun yleislääketieteen osasto suljettiin, muuttui myös kotisairaalan toiminta.

Toukokuusta alkaen hyvinvointialueen kotisairaala on tullut nimensä mukaisesti asiakkaan luo.

– Varmasti moni on huomannut, että tiloissamme ei ole henkilökuntaa paikalla, mutta se ei tarkoita, että palvelua ei olisi. Työntekijät kuuluvat Närpiön kotisairaalan alaisuuteen ja liikkuvat koko eteläisellä alueella, palveluyksikön päällikkö Anna-Karin Nygård kertoo.

Kesän aikana kotisairaalan henkilökunta on hoitanut potilaita, joilla on säännöllinen lääkärikontakti. Näitä ovat esimerkiksi kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkaat. Kotisairaalan henkilökunta avustaa myös hyvinvointialueen muita yksiköitä, kuten asumispalveluita.

– Hoidamme paljon infektiopotilaita, joille annetaan suonensisäistä antibioottia. Asiakkaanamme on palliatiivisia potilaita, joilla on käytössä kipupumppu sekä syöpäpotilaita, jotka saavat hoitoa sytostaattipumpun kautta, sairaanhoitaja Gitte Hartvik kertoo.

Kotisairaalan henkilökunta voi ottaa myös verikokeita ja tehdä seurantakäyntejä.

– Voimme hoitaa vakavaa anemiaa suonensisäisellä rautalisällä ja vakavan raskauspahoinvoinnin hoidossa voimme tulla antamaan ravintolisää. Potilaita on siis hyvin erilaisia, Hartvik kertoo.

Marraskuussa kotisairaalan lääkäriresurssia vahvistetaan Selkämeren terveydestä.