Kauniiden ripsien riskit – silmälääkäri kertoo, mitä huomioida
17.11.2026 10:10:07 EET | Silmäasema Oy | Tiedote
Pitkät ja tuuheat ripset ovat suosittu kauneustrendi. Pikkujoulukausi tuo jälleen juhlakosmetiikan ja näyttävät ripset ajankohtaisiksi. Ripsiseerumeita käytetään omien ripsien kasvun vauhdittamiseen, ja ripsienpidennyksiä kiinnitetään aivan silmän läheisyyteen liimoilla. Silmälääkärin mukaan tuotteita voi yleensä käyttää melko huoletta, mutta mahdolliset silmäoireet kannattaa tunnistaa.
Silmäaseman silmätautien erikoislääkäri Tuomo Lehtonen näkee vastaanotollaan ripsiseerumeihin tai ripsienpidennyksiin liittyviä ongelmia vuosittain vain yksittäisinä tapauksina. Erilaiset ripsienpidennyksiin liittyvät oireet ovat hänen mukaansa jonkin verran lisääntyneet, mutta ongelmat ovat edelleen suhteellisen harvinaisia.
”Ripsiliimoja ja -seerumeita on toistaiseksi tutkittu melko vähän. Sanoisin kuitenkin, että jos tuote ei aiheuta itselle oireita, sitä voi nykytiedon valossa yleensä käyttää melko huoletta. Jos silmät sen sijaan alkavat ärtyä, punoittaa tai tuntua kuivilta, kannattaa miettiä, voisiko oireiden taustalla olla käyttämäsi ripsituote”, sanoo Silmäaseman silmätautien erikoislääkäri Tuomo Lehtonen.
Prostaglandiinijohdannaiset kasvattavat ripsiä, mutta voivat myös aiheuttaa oireita
Erityistä keskustelua ovat herättäneet prostaglandiinijohdannaisia sisältävät ripsiseerumit. Prostaglandiinianalogeja käytetään myös glaukooman eli silmänpainetaudin hoidossa, ja niiden on havaittu edistävän ripsien kasvua ja tuuheutumista.
Syksyllä 2026 julkaistussa tutkimuskatsauksessa* prostaglandiinijohdannaisten käyttöön on yhdistetty muun muassa silmien punoitusta ja ärsytystä sekä silmänympärysalueen pigmentti- ja kudosmuutoksia.
”Glaukoomalääkkeiden pitkäaikaisessa käytössä silmänympärysalueen rasvakudos voi vähentyä, jolloin silmät voivat näyttää ikään kuin painuvan syvemmälle silmäkuoppiin ja yläluomet aiempaa kireämmiltä. Jos yläluomella on paljon rasvakudosta ja luomi tuntuu raskaalta, muutos voi toisaalta olla ulkonäöllisesti jopa toivottu. Prostaglandiinijohdannaiset voivat myös tummentaa luomen ihoa, mikä voi saada silmänympärysalueen näyttämään väsyneeltä. Ripsiseerumeissa vaikuttavaa ainetta on kuitenkin yleensä vähemmän, eikä käyttö kohdistu silmän pintaan toisin kuin glaukooman hoidossa. Siksi vakavimpien haittavaikutusten riski on ripsiseerumeita käytettäessä pienempi”, Tuomo Lehtonen sanoo.
Ripsiseerumien kanssa kannattaa Tuomo Lehtosen mukaan olla erityisen varovainen, jos kärsii vaikeasta kuivasilmäisyydestä tai esimerkiksi kroonisista silmän seudun tulehdustiloista kuten atooppisesta tulehduksesta tai ruusufinnistä. Jos silmät ovat terveet eikä tuote aiheuta oireita, ripsiseerumeita voi hänen mukaansa käyttää suhteellisen huoletta.
Ripsiseerumia valitessa Tuomo Lehtonen kehottaa suosimaan tunnetun valmistajan tuotetta ja hankkimaan sen luotettavalta jälleenmyyjältä.
Ripsiliima voi ärsyttää silmän pintaa
Ripsienpidennyksissä oireita voi aiheuttaa esimerkiksi kiinnittämiseen käytettävä liima. Nopeasti ohimenevä lievä ärsytys käsittelyn yhteydessä ei Tuomo Lehtosen mukaan yleensä ole vaarallista.
Luomireunan ärsytys voi vaikuttaa myös kyynelkalvon toimintaan ja koko silmän pintaan ja siten aiheuttaa tai pahentaa kuivasilmäisyyden oireita. Hyvin tehtyjä ja itselle oireettomia ripsienpidennyksiä ei kuitenkaan tarvitse varmuuden vuoksi vältellä. Tuomo Lehtonen korostaa ripsienpidennysten tekijän ammattitaitoa ja hyvää hygieniaa.
Oireilevalle silmälle taukoa ripsituotteiden lisäksi piilolinsseistä
Ripsituotteiden mahdollisia haittoja ei aina osata yhdistää tuotteeseen. Silmien punoituksen ja selvän ärsytyksen lisäksi oireena voi olla esimerkiksi kuivuuden, roskan tai turvotuksen tunne tai silmien väsyminen.
Piilolinssien käyttö ei itsessään ole este ripsiseerumien tai ripsienpidennysten käytölle. Jos silmä kuitenkin ärtyy ripsiseerumin, ripsienpidennysten tai piilolinssien käytön yhteydessä, Tuomo Lehtonen suosittelee pitämään taukoa kaikista kolmesta, kunnes silmä on rauhoittunut.
”Piilolinssien käyttö lisää bakteerien kykyä kiinnittyä silmän pintaan, mikä kasvattaa sarveiskalvotulehduksen riskiä. Bakteerin tai sienen aiheuttama sarveiskalvotulehdus voi pahimmillaan aiheuttaa merkittävää sarveiskalvon arpeutumista ja vaikuttaa sitä kautta pysyvästi näkökykyyn. Siksi piilolinssin käyttäjän tulee olla erityisen varovainen silmäoireidensa ja –hygieniansa suhteen”, Tuomo Lehtonen kertoo.
Lieviin oireisiin voi kokeilla ensiapuna säilöntäaineettomia kosteuttavia silmätippoja ja pitää taukoa oireita aiheuttavasta tuotteesta. Ripsienpidennykset voidaan tarvittaessa poistaa. Viimeistään, jos oireet jatkuvat, Tuomo Lehtonen suosittelee hakeutumaan ammattilaisen arvioon.
Näöntarkkuuden heikkeneminen, voimakas kipu, voimakas roskan tunne tai valonarkuus ovat Tuomo Lehtosen mukaan oireita, joiden vuoksi silmälääkärin arvioon kannattaa hakeutua nopeasti.
*Lähde: Nagshabandi LN, Nagshabandi KN, Almudimeegh A. Prostaglandin Analogues for Eyelash Hypotrichosis: An Integrated Review of Mechanisms, Clinical Trials and Cosmetic-Use Controversies. Frontiers in Ophthalmology, 2026.
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