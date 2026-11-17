Vaasan yliopisto vahvistaa cleantech-tutkimusta kansainvälisellä tutkijaohjelmalla
17.11.2026 15:02:47 EET | Vaasan yliopisto | Tiedote
Vaasan yliopiston ja belgialaisen Monsin yliopiston yhteisessä Cleantech 4 Wallonia and Vaasa -ohjelmassa (C4W) kehitetään puhtaan teknologian (cleantech) ratkaisuja. Tarkoituksena on edistää teollisuuden vähähiilistämiseen, kestäviin energiajärjestelmiin ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvää tutkimusta yhteistyössä yritysten kanssa. Ohjelmaan rekrytoidaan yhteensä 25 postdoc-tutkijaa, joista 15 Monsin yliopistoon ja 10 Vaasan yliopistoon.
– Ohjelman kautta saamme Vaasaan kansainvälistä osaamista ja uutta tutkimusta, joka hyödyttää seudun yritysten kilpailukykyä ja tukee energiatransitiota ja vähähiilisempää teollisuutta, sanoo Vaasan yliopiston vararehtori Mika Grundström.
C4W-ohjelmassa yhdistyvät Vaasan yliopiston vahva energiateknologiaosaaminen ja Monsin yliopiston teollisuuden hiilineutraaliuteen liittyvä asiantuntemus. Yliopistot tekevät myös muuta yhteistyötä muun muassa eurooppalaiseen EUNICE-korkeakouluverkoston kautta.
Molempien yliopistojen tutkimus on kansainvälisesti tunnustettua, ja niillä on tiiviit yhteydet paikalliseen teollisuuteen. Vaasan yliopistoa ympäröi Pohjoismaiden suurin energiateknologian keskittymä ja Monsin yliopistoa Belgian perinteikäs hiili- ja terästeollisuuden keskus Hainaut, joka rakentaa nykyisin tulevaisuuttaan puhtaan teknologian, energiasiirtymän ja kestävän teollisuuden varaan.
– Alueellinen yritysyhteistyö on ohjelmassa tärkeässä roolissa, ja molempien alueiden ekosysteemeillä on yhteinen päämäärä kohti vähähiilisempää tulevaisuutta. Valitut tutkijat pääsevät siis tekemään sekä alueellisesti että kansainvälisesti merkittävää työtä, kertoo Vaasan yliopiston tutkimuspalveluiden päällikkö Mathias Björklund.
Tutkimusjakson kesto on 30 kuukautta, ja jokainen tutkija suorittaa sen aikana 3–6 kuukauden liikkuvuusjakson yhteistyöyliopistossa tai -yrityksessä.
Tutkijoiden rekrytointi käynnissä
Ohjelmassa tutkimus keskittyy puhtaisiin teknologioihin, ja niiden alla kolmeen alueeseen: energiatransitioon, kestävään luonnonvarojen hallintaan sekä talouden ja yhteiskunnan eri sektoreiden uudistamiseen. Tutkimus voi koskea esimerkiksi uusiutuvaa energiaa, kiertotaloutta, puhtaita materiaaleja, liikennettä, rakennuksia, teollisuutta, maataloutta ja vastuullisia digitaalisia ratkaisuja.
Ohjelmaan rekrytoidaan yhteensä 25 postdoc-tutkijaa. Hakuja on kaksi, ja ensimmäinen haku on käynnissä 5. helmikuuta 2027 saakka C4W-hankkeen verkkosivuilla.
Ohjelman on tarkoitus edistää tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta, joten Vaasan yliopistossa ohjelmaan valitaan lähtökohtaisesti tutkijoita, jotka eivät ole työskennelleet Suomessa aiemmin.
Ensimmäiset tutkimushankkeet käynnistyvät heinäkuun ja syyskuun 2027 välisenä aikana.
Cleantech 4 Wallonia and Vaasa (C4W)
C4W-ohjelman kokonaisbudjetti on 6,27 miljoonaa euroa, ja ohjelma on käynnissä 1.9.2026–31.8.2031. Ohjelma saa rahoitusta Euroopan unionin Horisontti Eurooppa -tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Marie Skłodowska-Curie -toimien avustussopimuksen nro 101261746 nojalla.
Lisätiedot
Mika Grundström, vararehtori, p. +358 29 449 8786, mika.grundstrom@uwasa.fi
Mathias Björklund, tutkimuspalveluiden päällikkö, p. +358 29 449 8760, mathias.bjorklund@uwasa.fi
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