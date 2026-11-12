Tapio Pyysalo Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan johtajaksi
17.11.2026 09:49:23 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote
Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan johtajaksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Tapio Pyysalo. Hän aloittaa tehtävässään 1. joulukuuta.
Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan johtajaksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Tapio Pyysalo.
Pyysalo siirtyy Keskuskauppakamariin Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen Hybrid CoEn kansainvälisten suhteiden päällikön tehtävästä. Hän on vastannut keskuksen yhteistyöstä sen 35 osallistujamaan sekä EU:n ja Naton instituutioiden kanssa.
Ennen nykyistä tehtäväänsä Pyysalo on toiminut ulkoministeriössä turvallisuuspolitiikan, vienninedistämisen ja kansainvälisen kaupan tehtävissä eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi Genevessä hän työskenteli WTO:n ja kansainvälisen kaupan kysymysten parissa sekä tuontilisensointikomitean puheenjohtajana.
”Tapio Pyysalo tuo meille vahvan kansainvälisen kaupan osaamisen, laajat kansainväliset verkostot ja syvällisen ymmärryksen geopoliittisesta toimintaympäristöstä. Tämä on juuri sitä osaamista, jota suomalaisyritysten kansainvälisen menestyksen edistäminen nyt vaatii”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.
Pyysalo kertoo odottavansa innolla tiivistä yhteistyötä yritysten, elinkeinoelämän ja Kansainvälisen kauppakamarin verkostojen kanssa.
”Olen todella innostunut tästä uudesta mahdollisuudesta. Kansainvälinen kauppa on murroksessa ja geopoliittiset kehitykset ovat tehneet suomalaisten yritysten kansainvälisestä toimintaympäristöstä monella tavalla haastavamman. Siksi on hienoa päästä hyödyntämään kansainvälisen diplomatian sekä kauppapolitiikan kokemustani kauppakamarien jäsenyritysten kansainvälisen menestyksen edistämiseen.”
Pyysalo aloittaa Keskuskauppakamarissa 1. joulukuuta.
Yhteyshenkilöt
Juho RomakkaniemiToimitusjohtajaPuh:040 050 5269juho.romakkaniemi@chamber.fi
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