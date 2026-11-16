Hallitus hyväksyi esityksen sähköpostikokouksessaan tällä viikolla. Liiton varsinainen kokous päättää lauantaina 21. marraskuuta, valtuuttaako se hallituksen tekemään lahjoituksen.

Salibandyliitto käyttäisi lahjoitukseen 300 000 euroa omista varoistaan. Salibandyn Tuki -säätiö lahjoittaisi säätiön sääntöjen tarkoituksenmukaisuuspykälän mukaisiin kohteisiin 200 000 euroa, ja liitto lahjoittaisi koko summan Olympiarahastoon. Liitto on selvittänyt lahjoituksen mahdollisuutta keväästä lähtien. Syyskuussa hallitus sopi asian jatkokäsittelystä.

– Valtion vastinrahoitus tekee tästä salibandylle poikkeuksellisen mahdollisuuden. Puolen miljoonan euron lahjoituksella salibandylle kohdentuisi Olympiarahastoon miljoonan euron pääoma, jonka tuotolla tuettaisiin lajia vielä vuosikymmenten päästä, sanoo Salibandyliiton puheenjohtaja Kaarina Vuori.

Miljoonan euron pääoma voisi tuottaa noin 50 000 euroa vuodessa

Lahjoitus jää ikuisesti Olympiarahaston pääomaan, ja tukea jaetaan ainoastaan sen tuotosta. Olympiarahastolle asetetulla viiden prosentin pitkän aikavälin tuottotavoitteella miljoonan euron pääoma voisi tuottaa keskimäärin 50 000 euroa vuodessa salibandyn tukemiseen. Toteutuva tuotto vaihtelee vuosittain.

Valtion linjauksen mukaan vastinrahoitusta voidaan myöntää vuoden 2027 loppuun mennessä kertyville, ehdot täyttäville lahjoituksille. Valtion vastinrahoituksen enimmäismäärä koko Olympiarahastolle on 20 miljoonaa euroa.

Salibandyliitto, Salibandyn Tuki -säätiö ja Suomen Urheilun tukisäätiö tekisivät yhteistyötä salibandylle kohdennetun tuoton käytöstä liiton ja Salibandyn Tuki -säätiön antaessa yhdessä asiantuntijatahoina siitä oman lausuntonsa. Lopulliset tukipäätökset tekee Suomen Urheilun tukisäätiön hallitus.

Mahdollisia tukikohteita olisivat esimerkiksi lasten ja nuorten harrastamisen kynnyksen madaltaminen, tavoitteellisesti harjoittelevien nuorten tukeminen sekä seurojen valmentajien ja vapaaehtoisten koulutus.

– Pääsemme aidosti mukaan valmistelemaan ja tekemään yhteistyötä varojen kohdistamisessa. Haluamme, että yhä useampi lapsi pääsee kokeilemaan lajia ja että tavoitteellisesti harjoittelevat nuoret saavat tukea matkallaan kohti huippua. Rahaston tuotto voisi auttaa meitä tekemään molempia pitkäjänteisesti, Vuori sanoo.

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Olympiarahasto

Vuonna 2018 perustettu Olympiarahasto toimii Suomen Urheilun tukisäätiön alaisuudessa ja tukee suomalaista liikuntaa ja urheilua pitkäjänteisesti. Lahjoitukset jäävät rahaston pääomaan, jonka tuotolla tuetaan muun muassa lasten ja nuorten liikkumista, seuratoimintaa ja nuorten tavoitteellista urheilua. Rahaston pääoma tällä hetkellä noin 5 miljoonaa euroa.

Salibandyn Tuki -säätiö

Salibandyn Tuki -säätiö on Salibandyliitosta erillinen säätiö, joka perustettiin vuonna 2008 liiton antamalla peruspääomalahjoituksella. Säätiön tehtävänä on edistää salibandyharrastusta ja tukea erityisesti lajin junioritoimintaa Suomessa.

Salibandyliitto

Suomen Salibandyliitto ry on vuonna 1985 perustettu valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka tehtävänä on edistää, valvoa ja ohjata salibandyn ja sählyn harrastusta ja kehitystä Suomessa. Liitto toimii jäsenseurojensa ja muiden jäsenyhteisöjensä kattojärjestönä. Salibandy on yksi Suomen suurimmista joukkuelajeista, ja rekisteröityjä pelaajia on reilut 50 000.

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Lisää aiheesta:

Olympiarahasto (olympiakomitea.fi)

Salibandyn Tuki -säätiö

Salibandyliiton varsinainen kokous 2026