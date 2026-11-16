Salibandyliiton hallitus esittää 500 000 euron lahjoitusta Olympiarahastoon – valtion vastinrahoitus tuplaisi summan
17.11.2026 10:02:07 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Salibandyliiton hallitus esittää 500 000 euron lahjoitusta Olympiarahastoon. Täysimääräisellä valtion vastinrahoituksella Olympiarahastoon muodostuisi salibandylle kohdennettua pääomaa miljoona euroa. Sen tuotolla voitaisiin tukea erityisesti lasten ja nuorten salibandya Olympiarahaston sääntöjen mukaisesti.
Hallitus hyväksyi esityksen sähköpostikokouksessaan tällä viikolla. Liiton varsinainen kokous päättää lauantaina 21. marraskuuta, valtuuttaako se hallituksen tekemään lahjoituksen.
Salibandyliitto käyttäisi lahjoitukseen 300 000 euroa omista varoistaan. Salibandyn Tuki -säätiö lahjoittaisi säätiön sääntöjen tarkoituksenmukaisuuspykälän mukaisiin kohteisiin 200 000 euroa, ja liitto lahjoittaisi koko summan Olympiarahastoon. Liitto on selvittänyt lahjoituksen mahdollisuutta keväästä lähtien. Syyskuussa hallitus sopi asian jatkokäsittelystä.
– Valtion vastinrahoitus tekee tästä salibandylle poikkeuksellisen mahdollisuuden. Puolen miljoonan euron lahjoituksella salibandylle kohdentuisi Olympiarahastoon miljoonan euron pääoma, jonka tuotolla tuettaisiin lajia vielä vuosikymmenten päästä, sanoo Salibandyliiton puheenjohtaja Kaarina Vuori.
Miljoonan euron pääoma voisi tuottaa noin 50 000 euroa vuodessa
Lahjoitus jää ikuisesti Olympiarahaston pääomaan, ja tukea jaetaan ainoastaan sen tuotosta. Olympiarahastolle asetetulla viiden prosentin pitkän aikavälin tuottotavoitteella miljoonan euron pääoma voisi tuottaa keskimäärin 50 000 euroa vuodessa salibandyn tukemiseen. Toteutuva tuotto vaihtelee vuosittain.
Valtion linjauksen mukaan vastinrahoitusta voidaan myöntää vuoden 2027 loppuun mennessä kertyville, ehdot täyttäville lahjoituksille. Valtion vastinrahoituksen enimmäismäärä koko Olympiarahastolle on 20 miljoonaa euroa.
Salibandyliitto, Salibandyn Tuki -säätiö ja Suomen Urheilun tukisäätiö tekisivät yhteistyötä salibandylle kohdennetun tuoton käytöstä liiton ja Salibandyn Tuki -säätiön antaessa yhdessä asiantuntijatahoina siitä oman lausuntonsa. Lopulliset tukipäätökset tekee Suomen Urheilun tukisäätiön hallitus.
Mahdollisia tukikohteita olisivat esimerkiksi lasten ja nuorten harrastamisen kynnyksen madaltaminen, tavoitteellisesti harjoittelevien nuorten tukeminen sekä seurojen valmentajien ja vapaaehtoisten koulutus.
– Pääsemme aidosti mukaan valmistelemaan ja tekemään yhteistyötä varojen kohdistamisessa. Haluamme, että yhä useampi lapsi pääsee kokeilemaan lajia ja että tavoitteellisesti harjoittelevat nuoret saavat tukea matkallaan kohti huippua. Rahaston tuotto voisi auttaa meitä tekemään molempia pitkäjänteisesti, Vuori sanoo.
—
Olympiarahasto
Vuonna 2018 perustettu Olympiarahasto toimii Suomen Urheilun tukisäätiön alaisuudessa ja tukee suomalaista liikuntaa ja urheilua pitkäjänteisesti. Lahjoitukset jäävät rahaston pääomaan, jonka tuotolla tuetaan muun muassa lasten ja nuorten liikkumista, seuratoimintaa ja nuorten tavoitteellista urheilua. Rahaston pääoma tällä hetkellä noin 5 miljoonaa euroa.
Salibandyn Tuki -säätiö
Salibandyn Tuki -säätiö on Salibandyliitosta erillinen säätiö, joka perustettiin vuonna 2008 liiton antamalla peruspääomalahjoituksella. Säätiön tehtävänä on edistää salibandyharrastusta ja tukea erityisesti lajin junioritoimintaa Suomessa.
Salibandyliitto
Suomen Salibandyliitto ry on vuonna 1985 perustettu valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka tehtävänä on edistää, valvoa ja ohjata salibandyn ja sählyn harrastusta ja kehitystä Suomessa. Liitto toimii jäsenseurojensa ja muiden jäsenyhteisöjensä kattojärjestönä. Salibandy on yksi Suomen suurimmista joukkuelajeista, ja rekisteröityjä pelaajia on reilut 50 000.
—
Lisää aiheesta:
Olympiarahasto (olympiakomitea.fi)
Salibandyn Tuki -säätiö
Salibandyliiton varsinainen kokous 2026
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Salibandyliitto ry
Salibandyliitto: Kansainvälisesti menestyviä lajeja ei pidä rajata huippu-urheilun rahoituksen ulkopuolelle olympiastatuksen perusteella16.11.2026 13:33:02 EET | Tiedote
Suomen Salibandyliitto pitää opetus- ja kulttuuriministeriön linjausta ei-olympialajien huippuvalmennuksen tehostamistuen asteittaisesta poistamisesta ongelmallisena. Liitto pyytää ministeriötä arvioimaan uudelleen vuoden 2027 rahoitusratkaisua ja varmistamaan, että tulevassa tukijärjestelmässä kansainvälinen menestys, lajin merkittävyys Suomessa ja valmennustoiminnan laatu ovat keskeisiä tukiperusteita myös olympiaohjelman ulkopuolisille lajeille.
MM-kisojen median akkreditointia jatkettu 18.11. saakka9.11.2026 15:37:37 EET | Tiedote
Miesten salibandyn maailmanmestaruuskilpailut pelataan Tampereella 5.–13. joulukuuta 2026. Median akkreditointiaikaa on jatkettu keskiviikkoon 18.11.2026 saakka.
Salibandymiehet Tampereen MM-kotikisoihin valittu – mukana neljä ensikertalaista3.11.2026 13:16:55 EET | Tiedote
Suomen joukkue Tampereella 5. – 13.12. pelattavaan salibandyn miesten MM-turnaukseen on nimetty. Maailmanmestaruutta puolustava Suomi kohtaa alkulohkossaan Sveitsin, Norjan sekä Latvian.
Muistutus mediakutsusta: Suomen MM-kotikisajoukkue julkistetaan tiistaina 3.11. Helsingissä2.11.2026 10:10:14 EET | Tiedote
Suomen miesten salibandymaajoukkue joulukuun MM-kotikisoihin julkistetaan tiistaina 3. marraskuuta Helsingissä. Puolustavan maailmanmestarin 20 pelaajan joukkue esitellään klo 13 alkavassa mediatilaisuudessa Suomalaisen Kirjakaupan lippulaivamyymälässä Aleksanterinkadulla.
Lempikirjalla sisään MM-kisojen otteluun 9. joulukuuta – koululaisryhmien ilmoittautuminen käynnissä29.10.2026 13:03:29 EET | Tiedote
Salibandyn MM-kisat ja Suomalainen Kirjakauppa kutsuvat kaikki Suomen alakoulut Lue 15 & Liiku 15 -haasteeseen. Suomalainen Kirjakauppa mahdollistaa myös koululaisryhmille ilmaisen sisäänpääsyn MM-kisojen pudotuspeliotteluun 9. joulukuuta klo 10. Ottelulippujen varaus on käynnissä 11. marraskuuta asti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme