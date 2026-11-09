HOK-Elanto kiittää jälleen kaupoissaan, ravintoloissaan ja muissa toimipaikoissaan työskenteleviä hokelantolaisia vuoden 2026 hyvästä työstä, ja on päättänyt käyttää yhteensä 5,7 miljoonaa euroa henkilöstönsä palkitsemiseen. Tulospalkkio määräytyy tehtyjen työtuntien perusteella, ja kokoaikaiselle työntekijälle se on keskimäärin 1000 euroa.