HOK-Elanto palkitsee jälleen henkilöstöään 5,7 M€ tulospalkkiolla joulun alla
17.11.2026 13:00:00 EET | HOK-Elanto | Tiedote
HOK-Elanto kiittää jälleen kaupoissaan, ravintoloissaan ja muissa toimipaikoissaan työskenteleviä hokelantolaisia vuoden 2026 hyvästä työstä, ja on päättänyt käyttää yhteensä 5,7 miljoonaa euroa henkilöstönsä palkitsemiseen. Tulospalkkio määräytyy tehtyjen työtuntien perusteella, ja kokoaikaiselle työntekijälle se on keskimäärin 1000 euroa.
HOK-Elanto jatkaa palkitsemisen kulttuuriaan myös vuonna 2026. S-ryhmän suurin osuuskauppa palkitsee henkilöstöään hyvästä työstä ja yhteisestä onnistumisesta yhteensä 5,7 miljoonan euron tulospalkkioilla. Palkkiot maksetaan joulukuun palkanmaksun yhteydessä. Kokoaikaisen työntekijän palkkio on keskimäärin noin 1000 euroa ja koko henkilöstön noin 760 euroa. Tulospalkitsemisen periaatteet ovat samat kuin edellisenä vuonna.
– Osuustoimintaan kuuluu, että kun meillä menee hyvin, myös henkilöstö palkitaan. Menestyksemme syntyy jokaisen hokelantolaisen ammattitaidosta, sitoutumisesta sekä hienosta työstä asiakkaidemme hyväksi. Tulospalkkio on konkreettinen kiitos tästä työstä, sanoo HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen
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HOK-Elanto
S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto on yli 720 000 asiakasomistajan oma osuuskauppa, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,7 miljardia euroa. HOK-Elannossa työskentelee lähes 7 000 henkeä, ja osuuskaupan monipuolisia palveluita käyttää vuosittain yli 150 miljoonaa asiakasta Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vantaalla.
Kun kaikki Alepat, S-marketit, Prismat, Food Market Herkku, ravintolat, ABC-asemat ja latauspisteet, Sokokset ja Sokos Emotion -myymälät, Hautaus- ja lakipalvelupisteet sekä Omistajapalvelupisteet lasketaan yhteen, toimipaikkoja HOK-Elannolla on yli 400.
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