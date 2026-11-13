Presidentti Stubb osallistuu halukkaiden koalition johtajien kokoukseen Berliinissä
17.11.2026 10:22:17 EET | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 72/2026
17.11.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen Berliinissä torstaina 19. marraskuuta 2026. Kokousta isännöivät Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Ison-Britannian pääministeri Andy Burnham.
Kokouksen aiheina ovat koalition maiden tuki Ukrainalle ja rauhan edistämiseksi käytävät keskustelut.
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President Stubb reser till Mellersta Finland13.11.2026 10:15:34 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 71/2026 13.11.2026 Republikens president Alexander Stubb besöker Äänekoski och Jyväskylä i Mellersta Finland fredagen den 20 november 2026. Dagen inleds vid Valtras traktorfabrik i Äänekoski. Presidenten kommer att få en guidad visning av fabriken och en inblick i hur traktorer tillverkas. Programmet fortsätter vid enhetsskolan Koulunmäen yhtenäiskoulu, som även inrymmer lokaler för ungdomstjänsterna och musikinstitutet. President Stubb kommer att träffa skolans elever och delta i en frågestund med dem. Besöket i Äänekoski avslutas med ett öppet evenemang för allmänheten i Äänekoski Areena Pankkari med start kl. 11.10. Från Äänekoski reser presidenten vidare till Jyväskylä. President Stubb promoverades i sin frånvaro till hedersdoktor i idrottsvetenskap vid Jyväskylä universitet i maj 2026 och kommer nu att ta emot hedersbetygelsen. Efter ceremonin håller presidenten ett anförande om betydelsen av motion och fysisk aktivitet och svarar på f
Presidentti Stubb vierailee Keski-Suomessa13.11.2026 10:15:34 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 71/2026 13.11.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Keski-Suomessa Äänekoskella ja Jyväskylässä perjantaina 20. marraskuuta 2026. Päivän ohjelma käynnistyy Äänekoskelta traktoreita valmistavan Valtran tehtaalla. Tilaisuuden päätteeksi presidentti tutustuu tehdaskierroksella traktorin valmistukseen. Yritysvierailun jälkeen presidentti vierailee Koulunmäen yhtenäiskoululla, jossa on myös nuorisopalveluiden ja musiikkiopiston toimintaa. Lisäksi presidentti tapaa vierailulla koulun oppilaita ja vastaa heidän kysymyksiin. Vierailu Äänekoskella päättyy avoimeen yleisötilaisuuteen Äänekoski Areena Pankkarilla klo 11.10. alkaen. Äänekoskelta presidentti siirtyy Jyväskylään. Presidentti Stubb ottaa vastaan kunniatohtorin arvonimen, joka myönnettiin hänelle vuoden 2026 promootiossa. Presidentti Alexander Stubb vihittiin poissaolevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi toukokuussa 2026. Seremonian jälkeen presidentti pit
President Stubb to visit Central Finland13.11.2026 10:15:34 EET | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 71/2026 13 November 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb will be in Äänekoski and Jyväskylä in Central Finland on Friday 20 November 2026. The day's programme begins at the Valtra tractor factory in Äänekoski. The President will be given a guided tour of the premises and learn about the tractor manufacturing process. After the company visit, President Stubb will continue to Koulunmäen Comprehensive School, which also houses youth services and the local music institute. During the visit, the President will meet pupils from the school and take part in a Q&A session with them. The visit to Äänekoski will conclude with a public event at Äänekoski Areena Pankkari, starting at 11.10. The programme will then continue in Jyväskylä. President Stubb was awarded an honorary doctorate in Sport and Health Sciences by Jyväskylä University in absentia in May 2026 and will now formally accept the honour in person. Af
President Stubb till Bryssel och Berlin10.11.2026 11:02:32 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 70/2026 10.11.2026 Republikens president Alexander Stubb deltar i EU:s utvidgningsforum med temat Ett bredare Europa – ett starkare Europa i Bryssel måndagen den 16 november 2026. Värd för forumet är EU:s kommissionär med ansvar för utvidgningsfrågor, Marta Kos. Evenemanget samlar politiska ledare, experter och företrädare för det civila samhället från EU:s medlemsstater och dess kandidatländer för att diskutera Europeiska unionens utvidgning och framtid. Vid forumet håller presidenten ett anförande om Europas geopolitiska inflytande. Under sin vistelse i Bryssel träffar president Stubb bland andra Belgiens kung Philippe, Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Europeiska rådets ordförande António Costa. Från Bryssel reser president Stubb tisdagen den 17 november på arbetsbesök till Berlin, där han träffar Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier. Presidenterna diskuterar bland annat Rysslands olagliga anfall
Presidentti Stubb Brysseliin ja Berliiniin10.11.2026 11:02:32 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 70/2026 10.11.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu EU:n laajentumisfoorumiin Laajempi Eurooppa – vahvempi Eurooppa Brysselissä maanantaina 16. marraskuuta 2026. Tilaisuutta emännöi EU:n laajentumisasioista vastaava komissaari Marta Kos. Tapahtuma kokoaa yhteen EU:n ja sen jäsenyyttä tavoittelevien maiden poliittisia johtajia, asiantuntijoita ja kansalaisyhteiskunnan edustajia keskustelemaan Euroopan unionin laajentumisesta ja sen tulevaisuudesta. Presidentti pitää tilaisuudessa puheen Euroopan geopoliittisesta vaikutusvallasta. Brysselissä presidentti Stubb tapaa muun muassa Belgian kuningas Philippen, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja António Costan. Brysselistä presidentti Stubb matkustaa tiistaina 17. marraskuuta työvierailulle Berliiniin, jossa hän tapaa Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin. Presidentit keskustelevat muun muassa Venäjän laittomasta hyökkä
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