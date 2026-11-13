President Stubb reser till Mellersta Finland 13.11.2026 10:15:34 EET | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 71/2026 13.11.2026 Republikens president Alexander Stubb besöker Äänekoski och Jyväskylä i Mellersta Finland fredagen den 20 november 2026. Dagen inleds vid Valtras traktorfabrik i Äänekoski. Presidenten kommer att få en guidad visning av fabriken och en inblick i hur traktorer tillverkas. Programmet fortsätter vid enhetsskolan Koulunmäen yhtenäiskoulu, som även inrymmer lokaler för ungdomstjänsterna och musikinstitutet. President Stubb kommer att träffa skolans elever och delta i en frågestund med dem. Besöket i Äänekoski avslutas med ett öppet evenemang för allmänheten i Äänekoski Areena Pankkari med start kl. 11.10. Från Äänekoski reser presidenten vidare till Jyväskylä. President Stubb promoverades i sin frånvaro till hedersdoktor i idrottsvetenskap vid Jyväskylä universitet i maj 2026 och kommer nu att ta emot hedersbetygelsen. Efter ceremonin håller presidenten ett anförande om betydelsen av motion och fysisk aktivitet och svarar på f