S-Pankki osallistui 13.–15.11.2026 järjestettävään kansainväliseen Junction-tapahtumaan, jossa teknologiaosaajat kehittävät yritysten ja organisaatioiden asettamiin haasteisiin uusia ratkaisuja 48 tunnin aikana. Tapahtuman järjesti Aalto Entrepreneurship Societyn eli Aaltoesin piirissä vuonna 2015 syntynyt voittoa tavoittelematon Junction-organisaatio, jota vetävät Aalto-yliopiston opiskelijat ja vastavalmistuneet.

Tämän vuoden tapahtumaan osallistui 2 000 ohjelmistokehittäjää, insinööriä, opiskelijaa ja startup-yrittäjää yli kuudestakymmenestä maasta. Junctionin osallistujat valittiin hakemusten perusteella. Hyväksytyt osallistujat työskentelivät enintään neljän hengen tiimeissä, jotka valitsivat yritysten ja organisaatioiden tarjoamista haasteista itseään kiinnostavimpia.

S-Pankki haastoi tapahtumaan osallistuvat tiimit kehittämään tekoälyratkaisun, jonka avulla pankin asiakas voisi hyödyntää omaa talousdataansa entistäkin monipuolisemmin. Ratkaisun toivottiin esimerkiksi auttavan pankin asiakasta selvittämään, mihin hänen rahansa kuluvat ja kuinka paljon hän voisi säästää muuttamalla kulutustottumuksiaan. Tavoitteena oli myös auttaa asiakasta oppimaan omasta taloudestaan ja ymmärtämään paremmin erilaisten taloudellisten valintojen seurauksia. Osallistujat saivat käyttöönsä lähes neljä miljoonaa riviä keinotekoisesti muodostettua tilitapahtumadataa, joka ei sisältänyt oikeiden asiakkaiden tietoja.

”Pankkitilille kertyy valtava määrä tietoa ihmisen taloudesta, mutta tiliotteen tapahtumaluettelo ei vielä auta ymmärtämään, mitä tiedot tarkoittavat omassa arjessa. Junction-tapahtumassa etsimme uusia tapoja muuttaa tätä tietoa asiakkaalle hyödyllisiksi havainnoiksi ja auttaa hahmottamaan erilaisten valintojen vaikutuksia”, sanoo S-Pankin uusista teknologioista ja innovaatioista vastaava johtaja Carl-Edvard Holmberg.

S-Pankin haasteessa palkittiin kolme ratkaisua

S-Pankin haasteessa joukkueet kehittivät 48 tunnin aikana mobiililähtöisiä tekoälyratkaisuja, joiden tavoitteena oli auttaa käyttäjää kysymään tekoälyltä omasta taloudestaan ja saamaan vastauksiksi konkreettisia havaintoja esimerkiksi rahankäytöstä ja säästämisen mahdollisuuksista. S-Pankin asiantuntijat valitsivat kaikkien haasteeseen osallistuneiden joukkueiden ehdotuksista kolme parasta ratkaisua. Arvioinnissa painotettiin erityisesti ratkaisujen kykyä edistää taloustaitoja, tekoälyn omaperäistä hyödyntämistä sekä mobiilikäyttökokemuksen selkeyttä.

Voittajaratkaisu erottui kokonaisvaltaisella ja laadukkaalla toteutuksellaan. Erityisen onnistuneina S-Pankin asiantuntijat pitivät ratkaisun henkilökohtaisuutta ja integroitavuutta, joiden avulla palvelua voidaan mukauttaa käyttäjän tilanteeseen ja kytkeä osaksi laajempaa digitaalista palvelukokonaisuutta.



Kahdessa muussa palkitussa ratkaisussa nousivat esiin erilaiset vahvuudet. Toiseksi sijoittunut ratkaisu tarjosi selkeän ja innovatiivisen lähestymistavan oman talouden ymmärtämiseen. Kolmanneksi sijoittuneessa ratkaisussa puolestaan korostui omaperäinen tapa tukea taloustaitojen oppimista.

Tavoitteena uusia näkökulmia henkilökohtaiseen taloudenhallintaan

S-Pankin tavoitteena oli tunnistaa Junctionissa ideoita, joita voidaan hyödyntää asiakkaiden henkilökohtaisen taloudenhallinnan ja digitaalisten pankkipalvelujen jatkokehityksessä. Parhaat ratkaisut voivat tarjota uusia näkökulmia myös S-mobiilin kehittämiseen ja siihen, miten pankkiasioiden hoitamisesta voidaan tehdä entistä mutkattomampaa.

”Teknologian ja tekoälyn kehitys avaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia S-mobiilin pankkipalveluille. Junction-hackathonissa pääsimme kokeilemaan rohkeasti uusia ajatuksia, jotka auttavat meitä hahmottamaan, millaista pankkiasiointi voisi olla muutaman vuoden päästä”, sanoo Holmberg.

S-Pankin asiantuntijat mentoroivat osallistujia tapahtuman aikana ja auttoivat tiimejä ymmärtämään haasteen liiketoiminnallista ja asiakaslähtöistä näkökulmaa. S-Pankki arvioi haasteeseen kehitetyt ratkaisut ja valitsi niistä palkittavan tiimit.

Junction on Suomessa vuonna 2015 alkunsa saanut kansainvälinen teknologiatapahtuma ja yksi Euroopan suurimmista hackathoneista. Junction 2026 järjestettiin 13.–15. marraskuuta Hybridiarena Hypessä Espoon Kivenlahdessa. Tapahtuma kokosi 2 000 teknologiaosaajaa yli kuudestakymmenestä maasta kehittämään 48 tunnin aikana ratkaisuja yritysten ja organisaatioiden asettamiin haasteisiin. Tapahtuman teema on European Tech Renaissance ja kokonaispalkintopotti 100 000 euroa.