HSL selvittää matkan pituuteen perustuvaa hinnoittelua – kokeiluun haetaan mukaan tuhansia osallistujia
18.11.2026 10:00:00 EET | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
HSL hakee 5 000–7 000 matkustajaa kokeilemaan matkan pituuteen perustuvaa hinnoittelua. Kokeilun tavoite on selvittää, voisiko uusi tapa hinnoitella tehdä matkustamisesta nykyistä helpompaa.
Tammikuussa 2027 alkavalla kokeilulla etsitään ratkaisuja asiakkaiden antamaan palautteeseen siitä, kuinka hyvin matkan hinta ja pituus vastaavat toisiaan ja miten helppoa oikean lipun valitseminen on.
– Haluamme testata hinnoittelua, joka tekee matkustamisesta mahdollisimman helppoa. Asiakkaan ei tarvitse etukäteen tietää, millainen lippu matkalle tarvitaan tai nykyisiä vyöhykkeitä. Matka pitää vain pyyhkäistä käyntiin sovelluksessa, kertoo HSL:n palvelukehityksen päällikkö Rauno Särkkäaho.
Kokeilun avulla HSL haluaa ymmärtää, miten uudenlainen hinnoittelu vaikuttaisi asiakkaiden joukkoliikenteen käyttöön ja kokemukseen joukkoliikenteestä.
– Tavoitteemme on, että joukkoliikenne olisi helpoin tapa liikkua myös niille, jotka valitsevat nyt auton, Särkkäaho sanoo.
Kokeilussa valikoitu joukko HSL:n jäsenkuntien asukkaita pääsee testaamaan uudenlaisella tavalla hinnoiteltua matkustamista. Kokeilu kestää arviolta seitsemän kuukautta. Sen aikana osallistujat maksavat joukkoliikennematkansa kokeilua varten tehdyllä HSL Flex -sovelluksella, joka hyödyntää jo markkinoilla olevaa teknologiaa taustassaan. Osallistujat maksavat matkansa itse.
Matkustaja maksaa vain toteutuneista matkoista
Kokeilussa matkan perushinnoittelu muodostuu ensimmäisen kilometrin sisältävästä aloitusmaksusta 1,95 euroa, ja sen päälle lasketusta kuljetun matkan pituudesta 0,20 euroa kilometriltä. Kuljettu matka mitataan linnuntietä lähtöpysäkiltä päätepysäkille. Lyhyen yksittäisen matkan perushinta on siis alle 2 euroa. Pitkän matkan hinta on enintään 5 euroa. Kuukauden hintakatto on 120 euroa.
Hinnoittelu palkitsee paljon matkustavia: joukkoliikenteen käyttäminen on sitä edullisempaa, mitä enemmän matkustaa. Alennus kertyy automaattisesti matkustamisen mukaan. Useita matkoja tekevät voivat saada matkan hinnasta enimmillään 80 prosentin alennuksen kalenterikuukauden aikana.
Kokeilun sovelluksessa on reittiopas, joka laskee matkalle hinta-arvion ennen matkaa.
Kokeiluun haetaan 5 000–7 000 osallistujaa
HSL hakee kokeiluun osallistujia HSL:n jäsenkuntien asukkaista. Kutsu kokeiluun lähetetään sähköpostitse laajalle joukolle vastaanottajia, jotka ovat antaneet HSL:lle luvan lähettää kutsuja tutkimuksiin. Vain kutsun saaneet voivat hakea mukaan kokeiluun.
Kokeiluun voivat hakea mukaan kaikki yli 18-vuotiaat kutsun saaneet henkilöt, joilla on HSL-tunnus. HSL toivoo osallistujiksi kaikenlaisia liikkujia autoilijoista kokeneisiin joukkoliikenteen käyttäjiin. Kokeiluun voi osallistua suomeksi tai englanniksi.
Nykyisen hinnoittelumallin muuttamisesta ei ole päätetty
Kokeilun tulosten perusteella HSL arvioi, miten nykyistä hinnoittelua kannattaa kehittää.
Kyseessä on vasta selvitys, eikä päätöksiä nykyisen, vyöhykkeisiin perustuvan hinnoittelun muuttamisesta ole vielä tehty. Mahdolliset päätökset hinnoittelun kehityksestä tehdään yhdessä HSL:n hallituksen ja jäsenkuntien kanssa.
Kokeilu ei vaadi muutoksia nykyiseen lippujärjestelmään eikä HSL-sovellukseen. Se ei myöskään vaikuta muiden asiakkaiden matkustamiseen kokeilun aikana.
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Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta
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