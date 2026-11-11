HSL hakee 5 000–7 000 matkustajaa kokeilemaan matkan pituuteen perustuvaa hinnoittelua. Kokeilun tavoite on selvittää, voisiko uusi tapa hinnoitella tehdä matkustamisesta nykyistä helpompaa.

Tammikuussa 2027 alkavalla kokeilulla etsitään ratkaisuja asiakkaiden antamaan palautteeseen siitä, kuinka hyvin matkan hinta ja pituus vastaavat toisiaan ja miten helppoa oikean lipun valitseminen on.