Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu talousarviokäsittelyyn
17.11.2026 11:56:02 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Kaupunginvaltuusto kokoustaa keskiviikkona 18.11. alkaen kello 16.00. Kokouksen esityslistalla on Helsingin kaupungin talousarvio vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelma vuosiksi 2027-2029.
Kaupunginvaltuusto kokoontuu keskiviikkona 18.11. alkaen kello 16.00. Kokouksen esityslistalla on Helsingin kaupungin talousarvio vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelma vuosiksi 2027-2029.
Kokouksessa päätetään myös Eteläsataman saarten asemakaavasta sekä Mellunmäen keskuksen sekä Mellunkylän Kontulankujan asemakaavan muutoksista.
Listalla on lisäksi Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite perusteettomien määräaikaisuuksien käyttämättä jättämisestä Helsingin kaupungin ja sen tytäryhteisöjen työpaikoilla sekä valtuutettujen jättämiä aloitteita.
Kokousta voi seurata suorana lähetyksenä Helsinki-kanavalla sekä paikan päällä valtuustosalin yleisölehterillä.
Toimittajat ja kuvaajat kaupunginvaltuuston kokouksissa
Toimittajat ja kuvaajat tulevat valtuustosaliin osoitteesta Aleksanterinkatu 20. Ilmoittautumisen yhteydessä jaetaan vierailijakortti, joka on pidettävä esillä kokouksen aikana ja palautettava lähtiessä.
Toimittajille ja kuvaajille on varattu istumapaikkoja kaupunginvaltuuston istuntosalin virkalehteriltä.
Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 310 27 821
maisa.hopeakunnas@hel.fi
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