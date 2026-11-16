Helsingin matkailuvuosi jatkuu kasvussa – asukaskeskusteluun osallistuneilta vahva tuki matkailulle ja tapahtumille 11.11.2026 12:00:36 EET | Tiedote

Helsingin matkailuvuosi on edennyt myönteisesti. Tammi–syyskuussa majoitusliikkeissä kirjattiin 4,1 prosenttia enemmän yöpymisiä kuin vuotta aiemmin. Myös hotellimarkkina ja kansainvälinen lentomatkustus ovat vahvistuneet. Syyskuussa toteutettuun avoimeen verkkokeskusteltuun osallistuneet helsinkiläiset suhtautuivat matkailuun ja tapahtumiin erittäin myönteisesti. Samalla osallistujat pitivät tärkeänä, että matkailun kasvu on hallittua ja kestävää.